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TSV 1860 München JubelIMAGO / Sven Simon
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR?

Deutschland 4
1860 München - SpVgg Bayreuth
1860 München
SpVgg Bayreuth

In der Regionalliga Bayern steht für den TSV 1860 München heute das Duell mit der SpVgg Bayreuth an. Läuft das Spiel im BR oder gibt es alternative Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Für den TSV 1860 München steht in der Regionalliga Bayern bereits die nächste Aufgabe an. Nach dem jüngsten 1:1 gegen den FV Illertissen sind die Löwen im Rahmen der englischen Woche erneut gefordert. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, trifft der Tabellendritte am 14. Spieltag auf die SpVgg Bayreuth. Die Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße in München beginnt um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch, ob die Partie heute im Free-TV im BR übertragen wird.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR?

Wer das Regionalligaduell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Bayreuth heute live verfolgen möchte, muss zwar auf eine Ausstrahlung im BR verzichten, geht aber dennoch nicht leer aus. Statt vor dem Fernseher könnt Ihr die Begegnung bequem im Internet verfolgen - und das völlig kostenlos.

Möglich machen es die beiden Streaming-Angebote BR24 Sport und die ARD-Mediathek. Dort wird das Aufeinandertreffen der beiden Teams in voller Länge live übertragen. Ein Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

14

Datum

13. Oktober 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Livestream

BR24 Sport, ARD-Mediathek

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Die Tabelle vor dem 14. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Buchbach

13

8

4

1

26:12

14

28

2

FC Memmingen

13

8

3

2

15:7

8

27

3

TSV 1860 München

12

5

6

1

25:14

11

21

4

SpVgg Unterhaching

12

5

6

1

16:11

5

21

5

VfB Eichstätt

13

6

3

4

15:16

-1

21

6

SpVgg Bayreuth

13

6

1

6

25:18

7

19

7

FV Illertissen

12

5

4

3

21:16

5

19

8

Wacker Burghausen

13

5

3

5

30:23

7

18

9

DJK Vilzing

12

4

5

3

19:19

0

17

10

1. FC Nürnberg II

12

5

1

6

22:17

5

16

11

Bayern München II

12

4

4

4

15:13

2

16

12

SC Eltersdorf

12

4

4

4

18:17

1

16

13

FC Augsburg II

12

4

3

5

18:26

-8

15

14

1. FC Schweinfurt 05

12

3

4

5

17:25

-8

13

15

SpVgg Greuther Fürth II

12

3

3

6

18:21

-3

12

16

TSV Schwaben Augsburg

13

3

3

7

14:26

-12

12

17

SpVgg Ansbach

12

3

1

8

10:26

-16

10

18

TSV Aubstadt

12

2

3

7

16:22

-6

9

19

TSV Landsberg

12

1

5

6

12:23

-11

8

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