Für den TSV 1860 München steht in der Regionalliga Bayern bereits die nächste Aufgabe an. Nach dem jüngsten 1:1 gegen den FV Illertissen sind die Löwen im Rahmen der englischen Woche erneut gefordert. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, trifft der Tabellendritte am 14. Spieltag auf die SpVgg Bayreuth. Die Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße in München beginnt um 19 Uhr.
GOAL verrät Euch, ob die Partie heute im Free-TV im BR übertragen wird.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR?
Wer das Regionalligaduell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Bayreuth heute live verfolgen möchte, muss zwar auf eine Ausstrahlung im BR verzichten, geht aber dennoch nicht leer aus. Statt vor dem Fernseher könnt Ihr die Begegnung bequem im Internet verfolgen - und das völlig kostenlos.
Möglich machen es die beiden Streaming-Angebote BR24 Sport und die ARD-Mediathek. Dort wird das Aufeinandertreffen der beiden Teams in voller Länge live übertragen. Ein Abonnement ist dafür nicht erforderlich.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
14
Datum
13. Oktober 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
Livestream
BR24 Sport, ARD-Mediathek
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Die Tabelle vor dem 14. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
TSV Buchbach
13
8
4
1
26:12
14
28
2
FC Memmingen
13
8
3
2
15:7
8
27
3
TSV 1860 München
12
5
6
1
25:14
11
21
4
SpVgg Unterhaching
12
5
6
1
16:11
5
21
5
VfB Eichstätt
13
6
3
4
15:16
-1
21
6
SpVgg Bayreuth
13
6
1
6
25:18
7
19
7
FV Illertissen
12
5
4
3
21:16
5
19
8
Wacker Burghausen
13
5
3
5
30:23
7
18
9
DJK Vilzing
12
4
5
3
19:19
0
17
10
1. FC Nürnberg II
12
5
1
6
22:17
5
16
11
Bayern München II
12
4
4
4
15:13
2
16
12
SC Eltersdorf
12
4
4
4
18:17
1
16
13
FC Augsburg II
12
4
3
5
18:26
-8
15
14
1. FC Schweinfurt 05
12
3
4
5
17:25
-8
13
15
SpVgg Greuther Fürth II
12
3
3
6
18:21
-3
12
16
TSV Schwaben Augsburg
13
3
3
7
14:26
-12
12
17
SpVgg Ansbach
12
3
1
8
10:26
-16
10
18
TSV Aubstadt
12
2
3
7
16:22
-6
9
19
TSV Landsberg
12
1
5
6
12:23
-11
8