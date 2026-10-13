Für den TSV 1860 München steht in der Regionalliga Bayern bereits die nächste Aufgabe an. Nach dem jüngsten 1:1 gegen den FV Illertissen sind die Löwen im Rahmen der englischen Woche erneut gefordert. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, trifft der Tabellendritte am 14. Spieltag auf die SpVgg Bayreuth. Die Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße in München beginnt um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch, ob die Partie heute im Free-TV im BR übertragen wird.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR?

Wer das Regionalligaduell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Bayreuth heute live verfolgen möchte, muss zwar auf eine Ausstrahlung im BR verzichten, geht aber dennoch nicht leer aus. Statt vor dem Fernseher könnt Ihr die Begegnung bequem im Internet verfolgen - und das völlig kostenlos.

Möglich machen es die beiden Streaming-Angebote BR24 Sport und die ARD-Mediathek. Dort wird das Aufeinandertreffen der beiden Teams in voller Länge live übertragen. Ein Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 14 Datum 13. Oktober 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) Livestream BR24 Sport, ARD-Mediathek

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Bayreuth live im BR? Die Tabelle vor dem 14. Spieltag