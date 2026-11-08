Nach einem holprigen Saisonstart hat der TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern an Fahrt aufgenommen und spielt ganz oben mit. Da die Löwen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen lediglich sechs Zähler. Ein großer Erfolgsfaktor ist die Münchner Angriffsabteilung: 35 erzielte Treffer bedeuten den zweitbesten Wert der Liga hinter Wacker Burghausen mit 37 Toren.

Beim heutigen Kontrahenten SC Eltersdorf stellt sich die Situation komplett anders dar. Der Aufsteiger kämpft um den Verbleib in der Regionalliga Bayern und rangiert mit 18 Punkten auf dem 14. Platz – dem ersten sicheren Nicht-Abstiegsrang. Angesichts dieser Tabellenkonstellation gehen die Sechziger als klarer Favorit in die Begegnung.

Doch wo genau lässt sich die Begegnung am heutigen Sonntag ab 15 Uhr im Fernsehen und per Livestream verfolgen? Die Antwort und alle Details zur Übertragung liefert Euch GOAL.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SC Eltersdorf live im BR?

Ausgetragen wird die Begegnung im Erlanger Elsner-Sportpark. Wer nicht live im Stadion dabei sein kann, hat die Möglichkeit, auf den kostenlosen Livestream von BR24Sport zurückzugreifen. Dieselbe Online-Übertragung wird zusätzlich auch über Absolut Fußball ausgestrahlt.

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Eine klassische Übertragung im Free-TV findet dagegen nicht statt. Um die Partie der Löwen heute live mitzuverfolgen, ist somit die Nutzung des digitalen Livestreams notwendig.

Kategorie Details zur Übertragung Begegnung SC Eltersdorf gegen TSV 1860 München Spielort Elsner Sportpark (Erlangen) Free-TV Keine Übertragung im klassischen Fernsehen Livestream (Kostenlos) BR24Sport Alternative Stream-Option Absolut Fußball

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Der Anpfiff in Erlangen ertönt um 15:00 Uhr, wenn die Löwen um entscheidende Punkte für die Rückkehr in die 3. Liga kämpfen. Die digitale Live-Übertragung startet bereits fünf Minuten vorher, um 14:55 Uhr, sodass der Spielbeginn vollständig abgedeckt ist.

Als Kommentator für die Begegnung zwischen dem SC Eltersdorf und dem TSV 1860 München ist Bernd Schmelzer im Einsatz.

Kategorie Details zur Übertragung Anpfiff 15:00 Uhr Übertragungsbeginn 14:55 Uhr Kommentator Bernd Schmelzer

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SC Eltersdorf live im BR? Die kommenden fünf Duelle in der Regionalliga Bayern von 1860 München