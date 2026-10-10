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Deutschland 4
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Hier live schauen!
Oliver Maywurm

1860 München heute live im Free TV: Läuft das Spiel der Löwen gegen FV Illertissen live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?

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FV Illertissen - 1860 München
FV Illertissen
1860 München

Wird das Regionalligaspiel von 1860 München heute live im Free-TV und Livestream übertragen? Hier gibt es alle Antworten!

Am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der TSV 1860 München heute (Samstag, 10. Oktober) bei FV Illertissen zu Gast. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.

1860 bei Illertissen live auf DAZNJetzt anmelden!

Wer sich die Partie der Löwen am heutigen Samstagnachmittag live im TV oder Livestream anschauen will, dem bieten sich dafür gleich mehrere Möglichkeiten. GOAL liefert Euch jetzt alle Informationen zur Übertragung von 1860 München heute.

1860 München heute live im Free TV: Läuft das Spiel der Löwen gegen FV Illertissen live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?

Unter anderem DFB.TV, die hauseigene TV- und Streamingplattform des DFB, überträgt Illertissen vs. 1860 aus der Regionalliga Bayern heute live. Um die Inhalte von DFB.TV nutzen zu können, müsst Ihr dort zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Wer ohnehin schon in Besitz eines DAZN-Abos ist, kann das Spiel von 1860 München heute aber auch dort live sehen. Denn das Programm von DFB.TV ist im Abonnement bei DAZN integriert und kann bei dem Streamingdienst ohne zusätzliche Kosten abgerufen werden. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr Illertissen vs. 1860 München heute also live.

Rot-Weiß Essen v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images

Zusätzlich zu den beiden kostenpflichtigen Optionen gibt es auch noch eine Möglichkeit, die Löwen am Samstagnachmittag kostenlos live zu sehen. Allerdings nicht etwa bei BR24 Sport oder in Mediathek bzw. Hauptprogramm des BR, wie man es von Regionalligaspielen des TSV 1860 auch kennt, sondern bei DF1.

Der Sender ist Teil des Free-TV und frei empfangbar, Ihr müsst hier also nichts bezahlen und Euch kein Abo zulegen. Stattdessen läuft Illertissen gegen 1860 München heute live und kostenlos bei DF1 im Free-TV, die Übertragung startet um 13.40 Uhr mit Vorberichten. Ab 14 Uhr rollt dann der Ball.

1860 München heute live im Free TV: Läuft das Spiel der Löwen gegen FV Illertissen live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Die Übertragung in der Übersicht

Spiel

FV Illertissen vs. TSV 1860 München

Übertragung live im Free-TV

DF1

Übertragung im Livestream

DFB.TV / DAZN

Wettbewerb

Regionalliga Bayern 2026/27, 13. Spieltag

Datum

Samstag, 10. Oktober 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Spielort

Vöhlin-Stadion, Illertissen

1860 München heute live im Free TV: Läuft das Spiel der Löwen gegen FV Illertissen live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Die Top-6 der Tabelle der Regionalliga Bayern vor dem 13. Spieltag

Platz

Verein

Spiele

Punkte

1

TSV Buchbach

12

27

2

FC Memmingen

12

24

3

VfB Eichstätt

12

21

4

1860 München

11

20

5

SpVgg Unterhaching

11

20

6

FV Illertissen

11

18

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