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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Schweinfurt 05 live im BR?

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FC Schweinfurt - 1860 München
FC Schweinfurt
1860 München

Der TSV 1860 München startet heute mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt in die neue Regionalliga-Saison. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Die Regionalliga Bayern ist bereits am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet. Für den TSV 1860 München beginnt die Spielzeit nach dem Zwangsabstieg jedoch erst heute. Hintergrund ist das 19er-Feld der Liga: Da statt 18 nun 19 Mannschaften teilnehmen, hat an jedem Spieltag ein Team spielfrei. Zum Auftakt traf es die Löwen.

Nun greifen die Münchner aber ins Geschehen ein. Am heutigen Samstag, den 1. August, gastiert der TSV 1860 München zum Saisonauftakt beim 1. FC Schweinfurt 05. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr in der Riedel-Bau-Arena im Sachs-Stadion in Schweinfurt.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Schweinfurt 05 live im BR?


Wer das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt 05 live verfolgen möchte, wird im Free-TV beim Bayerischen Rundfunk fündig. Die Übertragung beginnt unmittelbar vor dem Anpfiff. Sina Wende moderiert die Sendung, Florian Eckl begleitet die Partie als Kommentator.

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Alternativ kann das Spiel zeitgleich auch kostenlos im Livestream des BR verfolgt werden.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Schweinfurt 05 live im BR? Wichtigste Infos


Begegnung

1. FC Schweinfurt 05 vs. TSV 1860 München

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

2

Datum

1. August 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Riedel-Bau-Arena im Sachs-Stadion (Schweinfurt)

TV

Bayerischer Rundfunk

Livestream

Bayerischer Rundfunk

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Schweinfurt 05 live im BR? Die aktuelle Tabelle


#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Aubstadt

1

1

0

0

5:1

4

3

2

Wacker Burghausen

1

1

0

0

4:0

4

3

3

FV Illertissen

1

1

0

0

3:0

3

3

3

SpVgg Bayreuth

1

1

0

0

3:0

3

3

5

DJK Vilzing

1

1

0

0

3:1

2

3

6

FC Memmingen

1

1

0

0

1:0

1

3

6

SC Eltersdorf

1

1

0

0

1:0

1

3

6

SpVgg Unterhaching

1

1

0

0

1:0

1

3

9

TSV Buchbach

1

0

1

0

1:1

0

1

9

TSV Schwaben Augsburg

1

0

1

0

1:1

0

1

11

TSV 1860 München

0

0

0

0

0:0

0

0

12

Bayern München II

1

0

0

1

0:1

-1

0

12

SpVgg Greuther Fürth II

1

0

0

1

0:1

-1

0

12

TSV Landsberg

1

0

0

1

0:1

-1

0

15

1. FC Nürnberg II

1

0

0

1

1:3

-2

0

16

FC Augsburg II

1

0

0

1

0:3

-3

0

16

VfB Eichstätt

1

0

0

1

0:3

-3

0

18

1. FC Schweinfurt 05

1

0

0

1

1:5

-4

0

19

SpVgg Ansbach

1

0

0

1

0:4

-4

0

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