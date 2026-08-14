Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern wartet auf den TSV 1860 München eine Auswärtsspiel beim FC Memmingen. Die Löwen treten am heutigen Freitag (14. August) in der Memminger Arena an. Der Anpfiff beim aktuellen Tabellenführer erfolgt um 19 Uhr.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung der Löwen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Memmingen live im BR?

Das Gastspiel des TSV 1860 München beim FC Memmingen ist erneut kostenlos im Livestream zu verfolgen. Zwar wird die Partie nicht im linearen Fernsehen des Bayerischen Rundfunks übertragen, dafür bietet der öffentlich-rechtliche Sender über BR24 einen kostenlosen Stream an. Alternativ kann das Spiel auch über die ARD-Mediathek live verfolgt werden.

Als Kommentator ist Marcel Seufert im Einsatz.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Memmingen live im BR?

Begegnung FC Memmingen vs. TSV 1860 München Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 4 Datum 14. August 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Memminger Arena, Memmingen Übertraung Livestream Bayerischer Rundfunk

TSV 1860 München beim FC Memmingen heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Die aktuelle Tabelle