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imago-sport-1080756876.jpgSven Simon
GOAL

Übersetzt von

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Memmingen live im BR?

Deutschland 4
1860 München
FC Memmingen - 1860 München
FC Memmingen

Für den TSV 1860 München steht am heutigen Freitag das dritte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern an. Doch wo können die Löwen im Duell mit dem FC Memmingen live verfolgt werden? Und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen?

Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern wartet auf den TSV 1860 München eine Auswärtsspiel beim FC Memmingen. Die Löwen treten am heutigen Freitag (14. August) in der Memminger Arena an. Der Anpfiff beim aktuellen Tabellenführer erfolgt um 19 Uhr.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung der Löwen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Memmingen live im BR?

Das Gastspiel des TSV 1860 München beim FC Memmingen ist erneut kostenlos im Livestream zu verfolgen. Zwar wird die Partie nicht im linearen Fernsehen des Bayerischen Rundfunks übertragen, dafür bietet der öffentlich-rechtliche Sender über BR24 einen kostenlosen Stream an. Alternativ kann das Spiel auch über die ARD-Mediathek live verfolgt werden.

Als Kommentator ist Marcel Seufert im Einsatz.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Memmingen live im BR?

Begegnung

FC Memmingen vs. TSV 1860 München

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

4

Datum

14. August 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Memminger Arena, Memmingen

Übertraung

Livestream Bayerischer Rundfunk

TSV 1860 München beim FC Memmingen heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Die aktuelle Tabelle

Platz

Verein

Spiele

S-U-N

Tore

Diff.

Punkte

1

FC Memmingen

3

3-0-0

8:2

+6

9

2

DJK Vilzing

3

3-0-0

5:1

+4

9

3

TSV Buchbach

3

2-1-0

8:2

+6

7

4

Wacker Burghausen

3

2-1-0

8:2

+6

7

5

FV Illertissen

3

2-1-0

7:2

+5

7

6

SpVgg Unterhaching

3

2-1-0

3:1

+2

7

7

SpVgg Bayreuth

3

2-0-1

6:3

+3

6

8

TSV Aubstadt

2

1-1-0

7:3

+4

4

9

SC Eltersdorf

3

1-1-1

1:1

0

4

10

FC Augsburg II

3

1-1-1

5:7

-2

4

11

TSV 1860 München

2

0-2-0

4:4

0

2

12

TSV Schwaben Augsburg

3

0-2-1

2:4

-2

2

13

1. FC Schweinfurt 05

3

0-2-1

4:8

-4

2

14

TSV Landsberg

3

0-1-2

4:6

-2

1

15

FC Bayern München II

3

0-1-2

1:4

-3

1

16

VfB Eichstätt

3

0-1-2

2:9

-7

1

17

SpVgg Greuther Fürth II

3

0-0-3

0:4

-4

0

18

1. FC Nürnberg II

3

0-0-3

2:7

-5

0

19

SpVgg Ansbach 09

2

0-0-2

1:8

-7

0

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