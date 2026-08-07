In der Regionalliga Bayern steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Nach dem spielfreien Auftakt und dem 2:2 beim FC Schweinfurt bestreitet der TSV 1860 München nun sein erstes Heimspiel seit dem Zwangsabstieg. Am heutigen Freitag (7. August) empfangen die Löwen die U23 des FC Augsburg. Anpfiff der Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR?

Wie bereits in der Vorwoche wird auch das Heimspiel des TSV 1860 München kostenlos übertragen. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Begegnung live im Stream, der ohne kostenpflichtiges Abonnement abrufbar ist.

Zudem ist die Übertragung des BR in der ARD-Mediathek verfügbar. Kommentiert wird die Partie von Bernd Schmelzer.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. FC Augsburg II Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 3 Datum 7. August 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Übertraung Livestream Bayerischer Rundfunk

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