In der Regionalliga Bayern steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Nach dem spielfreien Auftakt und dem 2:2 beim FC Schweinfurt bestreitet der TSV 1860 München nun sein erstes Heimspiel seit dem Zwangsabstieg. Am heutigen Freitag (7. August) empfangen die Löwen die U23 des FC Augsburg. Anpfiff der Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR?
Wie bereits in der Vorwoche wird auch das Heimspiel des TSV 1860 München kostenlos übertragen. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Begegnung live im Stream, der ohne kostenpflichtiges Abonnement abrufbar ist.
Zudem ist die Übertragung des BR in der ARD-Mediathek verfügbar. Kommentiert wird die Partie von Bernd Schmelzer.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. FC Augsburg II
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
3
Datum
7. August 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße, München
Übertraung
Livestream Bayerischer Rundfunk
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR? Die aktuelle Tabelle
Pl.
Verein
Sp.
Tore
Diff.
Pkt.
1
Wacker Burghausen
2
6:0
+6
6
2
SpVgg Bayreuth
2
5:0
+5
6
2
FV Illertissen
2
5:0
+5
6
4
FC Memmingen
2
5:1
+4
6
5
DJK Vilzing
2
4:1
+3
6
6
SpVgg Unterhaching
2
3:1
+2
6
7
TSV Buchbach
2
6:2
+2
4
8
TSV Aubstadt
1
5:1
+4
3
9
SC Eltersdorf
2
1:1
0
3
10
FC Augsburg II
2
3:5
-2
3
11
TSV 1860 München
1
2:2
0
1
12
TSV Schwaben Augsburg
2
1:3
-2
1
13
1. FC Schweinfurt 05
2
3:7
-4
1
14
TSV Landsberg
2
2:4
-2
0
15
1. FC Nürnberg II
2
2:5
-3
0
16
SpVgg Greuther Fürth II
2
0:3
-3
0
16
FC Bayern München II
2
0:3
-3
0
18
SpVgg Ansbach 09
2
1:8
-7
0
18
VfB Eichstätt
2
1:8
-7
0