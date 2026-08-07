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GOAL

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR?

Deutschland 4
1860 München - Augsburg II
1860 München
Augsburg II

Der TSV 1860 München trifft am heutigen Freitag auf den FC Augsburg II. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie live im TV oder Live Stream verfolgen könnt und ob das Spiel kostenlos im Free-TV übertragen wird.

In der Regionalliga Bayern steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Nach dem spielfreien Auftakt und dem 2:2 beim FC Schweinfurt bestreitet der TSV 1860 München nun sein erstes Heimspiel seit dem Zwangsabstieg. Am heutigen Freitag (7. August) empfangen die Löwen die U23 des FC Augsburg. Anpfiff der Begegnung im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR?

Wie bereits in der Vorwoche wird auch das Heimspiel des TSV 1860 München kostenlos übertragen. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Begegnung live im Stream, der ohne kostenpflichtiges Abonnement abrufbar ist.

Zudem ist die Übertragung des BR in der ARD-Mediathek verfügbar. Kommentiert wird die Partie von Bernd Schmelzer.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. FC Augsburg II

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

3

Datum

7. August 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße, München

Übertraung

Livestream Bayerischer Rundfunk

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen FC Augsburg II live im BR? Die aktuelle Tabelle

Pl.

Verein

Sp.

Tore

Diff.

Pkt.

1

Wacker Burghausen

2

6:0

+6

6

2

SpVgg Bayreuth

2

5:0

+5

6

2

FV Illertissen

2

5:0

+5

6

4

FC Memmingen

2

5:1

+4

6

5

DJK Vilzing

2

4:1

+3

6

6

SpVgg Unterhaching

2

3:1

+2

6

7

TSV Buchbach

2

6:2

+2

4

8

TSV Aubstadt

1

5:1

+4

3

9

SC Eltersdorf

2

1:1

0

3

10

FC Augsburg II

2

3:5

-2

3

11

TSV 1860 München

1

2:2

0

1

12

TSV Schwaben Augsburg

2

1:3

-2

1

13

1. FC Schweinfurt 05

2

3:7

-4

1

14

TSV Landsberg

2

2:4

-2

0

15

1. FC Nürnberg II

2

2:5

-3

0

16

SpVgg Greuther Fürth II

2

0:3

-3

0

16

FC Bayern München II

2

0:3

-3

0

18

SpVgg Ansbach 09

2

1:8

-7

0

18

VfB Eichstätt

2

1:8

-7

0

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