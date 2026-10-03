Der TSV 1860 München trifft am heutigen Samstag, den 3. Oktober, auf die SpVgg Ansbach 09. Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, ist um 14 Uhr.

Doch wie könnt Ihr die Partie live sehen? Und liefert der BR eine Übertragung im Free-TV? Alle Informationen gibt es hier.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR?

Auch dieses Mal könnt Ihr das Spiel des TSV 1860 München kostenlos im Free-TV verfolgen: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie live.

Die Übertragung beginnt pünktlich um 14 Uhr zum Anpfiff. Als Kommentator begleitet Florian Eckl das Geschehen für Euch.

Wer lieber online zuschaut, kann auf den Livestream des BR zurückgreifen. Dieser ist über den YouTube-Kanal des Senders, BR24 Sport im Web, die BR24-App sowie die ARD-Mediathek verfügbar. Für keine der genannten Möglichkeiten ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR? Die wichtigsten Infos

Begegnung 1860 München vs. SpVgg Ansbach 09 Wettbewerb Regionalliga Bayern Datum 3. Oktober 2026 Anstoß 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Übertragung live im Free-TV BR / BR24Sport Übertragung im kostenlosen Livestream br.de / ARD Mediathek / BR YouTube

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