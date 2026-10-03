Der TSV 1860 München trifft am heutigen Samstag, den 3. Oktober, auf die SpVgg Ansbach 09. Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, ist um 14 Uhr.
Doch wie könnt Ihr die Partie live sehen? Und liefert der BR eine Übertragung im Free-TV? Alle Informationen gibt es hier.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR?
Auch dieses Mal könnt Ihr das Spiel des TSV 1860 München kostenlos im Free-TV verfolgen: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie live.
Die Übertragung beginnt pünktlich um 14 Uhr zum Anpfiff. Als Kommentator begleitet Florian Eckl das Geschehen für Euch.
Wer lieber online zuschaut, kann auf den Livestream des BR zurückgreifen. Dieser ist über den YouTube-Kanal des Senders, BR24 Sport im Web, die BR24-App sowie die ARD-Mediathek verfügbar. Für keine der genannten Möglichkeiten ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR? Die wichtigsten Infos
Begegnung
1860 München vs. SpVgg Ansbach 09
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Datum
3. Oktober 2026
Anstoß
14 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße, München
Übertragung live im Free-TV
BR / BR24Sport
Übertragung im kostenlosen Livestream
br.de / ARD Mediathek / BR YouTube
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR? Die aktuelle Tabelle
Platz
Verein
Spiele
Tore
Diff.
Punkte
1
TSV Buchbach
11
25:9
+16
27
2
FC Memmingen
11
13:7
+6
21
3
SpVgg Unterhaching
10
14:9
+5
19
4
FV Illertissen
11
20:15
+5
18
5
VfB Eichstätt
11
14:15
-1
18
6
Wacker Burghausen
11
27:19
+8
17
7
TSV 1860 München
10
20:13
+7
17
8
DJK Vilzing
10
17:15
+2
16
9
FC Augsburg II
11
18:23
-5
15
10
FC Bayern München II
10
13:11
+2
14
11
SpVgg Bayreuth
11
17:18
-1
13
12
SC Eltersdorf
10
15:16
-1
12
13
1. FC Schweinfurt 05
10
15:23
-8
11
14
1. FC Nürnberg II
10
18:17
+1
10
15
SpVgg Greuther Fürth II
10
14:17
-3
10
16
SpVgg Ansbach 09
10
10:21
-11
10
17
TSV Schwaben Augsburg
11
11:22
-11
9
18
TSV Aubstadt
10
14:19
-5
8
19
TSV Landsberg
10
10:16
-6
7