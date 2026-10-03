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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
GOAL
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR?

Deutschland 4
1860 München - Ansbach
1860 München
Ansbach

Auch während der Länderspielpause rollt in den Regionalligen der Ball. In Bayern empfängt der TSV 1860 München am heutigen Samstag die SpVgg Ansbach. Doch wo könnt Ihr die Partie live verfolgen und gibt es eine Übertragung im Free-TV beim BR? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Der TSV 1860 München trifft am heutigen Samstag, den 3. Oktober, auf die SpVgg Ansbach 09. Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, ist um 14 Uhr.

Doch wie könnt Ihr die Partie live sehen? Und liefert der BR eine Übertragung im Free-TV? Alle Informationen gibt es hier.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR?

Auch dieses Mal könnt Ihr das Spiel des TSV 1860 München kostenlos im Free-TV verfolgen: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie live.

Die Übertragung beginnt pünktlich um 14 Uhr zum Anpfiff. Als Kommentator begleitet Florian Eckl das Geschehen für Euch.

Wer lieber online zuschaut, kann auf den Livestream des BR zurückgreifen. Dieser ist über den YouTube-Kanal des Senders, BR24 Sport im Web, die BR24-App sowie die ARD-Mediathek verfügbar. Für keine der genannten Möglichkeiten ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR? Die wichtigsten Infos

Begegnung

1860 München vs. SpVgg Ansbach 09

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Datum

3. Oktober 2026

Anstoß

14 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße, München

Übertragung live im Free-TV

BR / BR24Sport

Übertragung im kostenlosen Livestream

br.de / ARD Mediathek / BR YouTube

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen Ansbach live im BR? Die aktuelle Tabelle

Platz

Verein

Spiele

Tore

Diff.

Punkte

1

TSV Buchbach

11

25:9

+16

27

2

FC Memmingen

11

13:7

+6

21

3

SpVgg Unterhaching

10

14:9

+5

19

4

FV Illertissen

11

20:15

+5

18

5

VfB Eichstätt

11

14:15

-1

18

6

Wacker Burghausen

11

27:19

+8

17

7

TSV 1860 München

10

20:13

+7

17

8

DJK Vilzing

10

17:15

+2

16

9

FC Augsburg II

11

18:23

-5

15

10

FC Bayern München II

10

13:11

+2

14

11

SpVgg Bayreuth

11

17:18

-1

13

12

SC Eltersdorf

10

15:16

-1

12

13

1. FC Schweinfurt 05

10

15:23

-8

11

14

1. FC Nürnberg II

10

18:17

+1

10

15

SpVgg Greuther Fürth II

10

14:17

-3

10

16

SpVgg Ansbach 09

10

10:21

-11

10

17

TSV Schwaben Augsburg

11

11:22

-11

9

18

TSV Aubstadt

10

14:19

-5

8

19

TSV Landsberg

10

10:16

-6

7

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