Flutlichtspiel für den TSV 1860 München: Im Rahmen des 21. Spieltags der Regionalliga Bayern gastiert der 1. FC Schweinfurt am heutigen Freitag, den 27. November, bei den Löwen. Im Stadion an der Grünwalder Straße rollt der Ball ab 19 Uhr.

Wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt und ob der Bayerische Rundfunk (BR) das Spiel im Free-TV oder per Livestream zeigt, verrät GOAL.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR?

Nein, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der BR hat keine Übertragung im regulären TV-Programm eingeplant.

Trotzdem gibt es für Fans mehrere kostenlose Möglichkeiten, live dabei zu sein: Die vollständige Begegnung wird sowohl bei BR24 Sport als auch in der ARD-Mediathek im Livestream angeboten. Darüber hinaus können Zuschauer das Spiel über den offiziellen YouTube-Kanal von BR24 Sport verfolgen.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. 1. FC Schweinfurt Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 21 Datum 27. November 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV - Livestream BR24 Sport, sportschau.de, YouTube

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR? Die Tabelle vor dem 21. Spieltag