Flutlichtspiel für den TSV 1860 München: Im Rahmen des 21. Spieltags der Regionalliga Bayern gastiert der 1. FC Schweinfurt am heutigen Freitag, den 27. November, bei den Löwen. Im Stadion an der Grünwalder Straße rollt der Ball ab 19 Uhr.
Wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt und ob der Bayerische Rundfunk (BR) das Spiel im Free-TV oder per Livestream zeigt, verrät GOAL.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR?
Nein, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der BR hat keine Übertragung im regulären TV-Programm eingeplant.
Trotzdem gibt es für Fans mehrere kostenlose Möglichkeiten, live dabei zu sein: Die vollständige Begegnung wird sowohl bei BR24 Sport als auch in der ARD-Mediathek im Livestream angeboten. Darüber hinaus können Zuschauer das Spiel über den offiziellen YouTube-Kanal von BR24 Sport verfolgen.
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. 1. FC Schweinfurt
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
21
Datum
27. November 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
TV
-
Livestream
BR24 Sport, sportschau.de, YouTube
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Schweinfurt 05 live im BR? Die Tabelle vor dem 21. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Memmingen
19
13
3
3
24:9
15
42
2
TSV Buchbach
19
10
5
4
38:27
11
35
3
TSV 1860 München
18
9
7
2
36:22
14
34
4
FV Illertissen
19
8
6
5
34:21
13
30
5
1. FC Nürnberg II
19
9
3
7
36:28
8
30
6
SpVgg Unterhaching
18
7
8
3
22:16
6
29
7
SpVgg Bayreuth
19
9
1
9
36:28
8
28
8
FC Augsburg II
19
8
4
7
30:32
-2
28
9
VfB Eichstätt
19
7
4
8
22:28
-6
25
10
TSV Schwaben Augsburg
19
7
4
8
22:31
-9
25
11
Bayern München II
16
6
6
4
28:22
6
24
12
1. FC Schweinfurt 05
19
6
6
7
24:32
-8
24
13
Wacker Burghausen
19
6
5
8
38:34
4
23
14
SC Eltersdorf
18
5
6
7
25:26
-1
21
15
DJK Vilzing
18
5
6
7
27:33
-6
21
16
SpVgg Ansbach
18
5
4
9
18:32
-14
19
17
TSV Aubstadt
19
3
6
10
21:30
-9
15
18
SpVgg Greuther Fürth II
18
3
5
10
19:31
-12
14
19
TSV Landsberg
19
2
7
10
23:41
-18
13