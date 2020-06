1860 München - Hallescher FC: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der 3. Liga

34. Spieltag in der 3. Liga: 1860 München trifft auf den Halleschen FC. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am Sonntag empfängt 1860 München den Halleschen FC im Stadion an der Grünwalder Straße. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Die Löwen stehen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nach unten aber auch nach oben ist einiges an Platz. Somit müssen die Löwen wohl sehen, was in den verbleibenden Spieltagen noch drin ist, wenn andere Teams patzen. Das letzte Spiel von 1860 gegen Viktoria Köln war ein deutliches 0:2 für die Kölner, die Löwen waren nicht gefährlich genug.

Für Halle sieht die Situation schon anders aus, sie müssen fleißig Punkte sammeln, um dem Abstiegskampf zu entfliehen. Noch hat der HFC alles selbst in der Hand, viele Fehler sind allerdings auch nicht mehr erlaubt. Nach zwei Siegen in Folge musste Halle am vergangenen Spieltag ein Unentschieden gegen Magdeburg hinnehmen. Der Hallesche FC spielte ab der zweiten Hälfte in Unterzahl gegen Magdeburg, konnte jedoch in Führung gehen. Erst in der Nachspielzeit schoss Magdeburg den Ausgleich.

Mehr Teams

Wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Zusätzlich findet Ihr unten noch die Aufstellungen der beiden Teams.

gegen Hallescher FC live sehen: Die Infos zum Spiel

Spiel 1860 München vs. Hallescher FC Wettbewerb , 34. Spieltag Datum 21. Juni 2020 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Grünwalder Stadion

1860 München gegen Hallescher FC live sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Fußballfans müssen sich um die Übertragung der 3. Liga nur wenige Sorgen machen. Die Spiele werden immer im TV gezeigt. Einzige Unsicherheit ist die Übertragung im Free-TV, denn das ist nicht immer der Fall. Meistens müsst Ihr zahlen, um die Spiele der 3. Liga zu sehen. Die ARD besitzt nur Rechte an 86 Spielen der 3. Liga, die im Free-TV ausgestrahlt werden können. Magenta Sport hingegen, der Dienst der Telekom, zeigt alle Spiele.

Goal klärt auf, wo das Spiel heute gezeigt wird.

1860 München gegen Hallescher FC live sehen: Das Spiel live mit Magenta Sport sehen

Dieses Mal muss die Frage, ob das Spiel im Free-TV läuft, mit Nein beantwortet werden. Wer das Spiel sehen möchte, muss zahlen. Telekom-Kunden zahlen im ersten Jahr noch nichts, danach kostet der Dienst 4,95 Euro im Monat. Neukunden ohne Telekom-Vertrag sind ab 9,95 Euro dabei, wenn sie sich für ein Jahr binden oder für 16,95 Euro im Monat, wenn sie die Flexibilität des Monatsabos bevorzugen. Mehr Infos zu den Paketen gibt es hier.

1860 München gegen Hallescher FC live sehen: Wann läuft das Spiel bei Magenta Sport?

Ab 13.45 Uhr könnt Ihr die Vorberichte zur Partie sehen, bevor dann um 14.00 Uhr live angestoßen wird. Das Spiel seht Ihr dann in voller Länge und ohne Unterbrechungen, abgesehen von der Halbzeitpause. Kommentiert wird das Spiel von Franz Büchner, der hinter dem Mikrofon sitzt und Euch das Spielgeschehen erläutert.

Eine Konferenz wird es nicht geben, da zu dieser Uhrzeit am Sonntag keine weiteren Partien stattfinden.

1860 München gegen Hallescher FC live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV bietet Magenta Sport eine Übertragung im LIVE-STREAM. Sobald Ihr ein Abonnement besitzt, könnt Ihr Euch frei entscheiden, wie Ihr das Spiel sehen möchtet. Solltet Ihr Euch für den LIVE-STREAM entscheiden, fallen keine Zusatzkosten in Eurem vorhandenen Abonnement an.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr dann auf der Internetseite von Magenta auf einem Laptop ansehen oder mit einem HDMI-Kabel Laptop und Fernseher verbindet und so auch am großen Bildschirm dabei sein. Alternativ läuft der LIVE-STREAM auch über die Magenta Sport App auf Smartphones und Tablets. Dann könnt Ihr das Spiel auch unterwegs live verfolgen.

1860 München gegen Hallescher FC live verfolgen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Eine kostenlose Alternative, um das Spiel live zu sehen, ist der LIVE-TICKER von Goal zur Partie 1860 München vs. Hallescher FC. Ihr werdet keine wichtige Szene verpassen und bekommt mit Statistiken, Analysen und Zusatzinfos noch einen echten Bonus an die Hand. Somit eignet sich der LIVE-TICKER auch prima als Ergänzung zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Quelle: imago images / Holger John

1860 München gegen Hallescher FC live verfolgen: Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen möchtet, welche Spieler auf dem Platz stehen und welche taktischen Kniffe sich die Trainer ausgedacht haben, dann schaut kurz vor Spielbeginn nochmals hier vorbei.