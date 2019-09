1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier seht Ihr die 3. Liga heute live

Das Duell der großen Namen in der 3. Liga steht an! Die Löwen empfangen Kaiserslautern im Grünwalder Stadion. Goal weiß, wo das Spiel übertragen wird.

Es gibt nicht viele Teams in der , die eine größere Geschichte aufweisen können als und der . Im direkten Duell wollen sich nun beide Traditionsvereine aus dem Tabellenkeller befreien - Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist am Samstag um 14 Uhr.

Den Saisonstart haben sich sowohl '60 als auch der FCK wohl anders vorgestellt. Nach neun Spieltagen stehen die Münchner auf Platz 14, einen Punkt vor Kaiserslautern auf Platz 15. Von den Abstiegsplätzen trennen die Teams nur zwei beziehungsweise ein Punkt.

1860 München gegen Kaiserslautern läuft heute live im TV und im LIVE-STREAM. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu und erfahrt kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen!

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern Datum Sa., 28. September 2019 | 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Wo wird die Partie heute live im TV übertragen?

Fans der Münchner Löwen und der Roten Teufel haben heute eine große Auswahl, was die Live-Übertragung der Partie angeht. Gleich drei verschiedene Sender haben das Spiel im Programm.

1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern wird heute live im Free-TV gezeigt

Zwei regionale Sender der ARD haben sich die Übertragungsrechte am Spiel zwischen Sechzig und Kaiserslautern gesichert. Sowohl der Bayerische Rundfunk (BR) als auch der Südwestrundfunk (SWR) berichten live aus dem Grünwalder Stadion. In der Übersicht erfahrt Ihr die Details zur Übertragung:

1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im BR

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Dominik Vischer mit Experte Jan Mauersberger

1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im SWR

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Benjamin Wüst

MagentaSport überträgt 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live - wie wird der Kanal empfangen?

MagentaSport ist der Sender mit dem größten Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Alle Spiele der 38 Spieltage werden hier live in der Einzelschaltung und in der Konferenz gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom präsentiert somit auch 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern live auf MagentaSport.

Das Angebot von MagentaSport ist jedoch kostenpflichtig. Lediglich Kunden der Telekom können den Sender ein Jahr lang gratis empfangen, anschließend kostet er auch für sie 4,95 € monatlich.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, zahlt für das Angeobt 16,95 Euro monatlich oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat. Weitere Details zu den Preisen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport.

1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) live auf MagentaSport

Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentator: Alexander Kunz

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Alle drei Fernsehsender, die 1860 München gegen Kaiserslautern live übertragen, zeigen das Spiel auch im Netz über LIVE-STREAMS. Dabei ist sowohl der Stream des BR als auch der des SWR kostenlos empfangbar, für MagentaSport wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Der LIVE-STREAM des BR zeigt dasselbe Bild und denselben Ton wie die TV-Übertragung, somit startet auch hier die Berichterstattung pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr. Mithilfe dieses Links gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM des BR.

1860 München gegen FCK heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei SWR und BR

Beim LIVE-STREAM des SWR verhält es sich identisch. Die Details zur Übertragung könnt Ihr oben noch mal nachlesen, unter diesem Link findet Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Die Konditionen für die LIVE-STREAMS von MagentaSport sind dieselben wie für das TV-Abo, die wir Euch oben geschildert haben. Wer sein Konto bei MagentaSport bereits eingerichtet hat, kann über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM gelangen. Wer sich erst noch ein Konto zulegen muss, kann auf der Webseite von MagentaSport die Details nachlesen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live schauen: Die Aufstellungen

Aufstellung 1860 München:

Löwen-Trainer Daniel Bierofka wechselt im Vergleich zum 1:2 in Duisburg heute viermal.

Berzel, Gebhart, Greilinger und Kindsvater rücken für Steinhart, Dressel, Lex und Owusu in die Startelf.

Bonmann - Berzel, Weber, Rieder - Willsch, Wein, Gebhart, Klassen - Kindsvater, Mölders, Greilinger

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Bei FCK-Trainer Boris Schommers gibt es gegenüber dem 1:1 am vergangenen Drittligaspieltag gegen Magdeburg nur eine personelle Änderung.

SPIELTAG ⚽ Auf geht's ins ausverkaufte Grünwalder Stadion zum @TSV1860 - wir freuen uns auf die Partie & auf einen tollen Support im Gästeblock! 😈 #Betze #M60FCK pic.twitter.com/eXc7DVEpaX — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) September 28, 2019

Für Thiele rückt heute gegen die Löwen Kraus in Lauterns Anfangsformation.

Grill - Schad, Kraus, Matuwila, Sternberg - Hemlein, Bachmann, Skarlatidis, Sickinger, Pick - Kühlwetter

3. Liga: 1860 München vs. FCK heute live im TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und habt keinen Zugriff auf die LIVE-STREAMS? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die beste Alternative. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus München ausführlich geschildert.

Das Angebot ist natürlich kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt zum TICKER von 1860 gegen Kaiserslautern.