1860 München vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER zur 3. Liga

In der 3. Liga kommt es zum Derby zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern II. Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Mittelfeld-Duell in der , jedoch ein Derby in der bayerischen Landeshauptstadt München: Am Sonntagnachmittag treffen der TSV und Bayern München II aufeinander. Um 14 Uhr ertönt der Anstoß.

Die Münchner Löwen haben einen neuen Mann an der Seitenauslinie stehen. Michael Köllner hat das Zepter übernommen, nachdem Daniel Bierofka vor der Länderspielpause das Handtuch geworfen hatte. Aktuell stehen die Sechziger auf dem zwölften Platz und haben 20 Punkte auf der Habenseite.

Die Stadtrivalen vom FC Bayern stehen drei Positionen weiter oben in der Tabelle der 3. Liga. 21 Punkte haben die Roten auf dem Konto. Ziel ist es, nach dem Derby weiterhin vor den Löwen zu stehen.

1860 München vs. II in der 3. Liga. Goal liefert alle Informationen, wo das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird. Außerdem gibt es alle Infos zur Aufstellung beider Teams und einem LIVE-TICKER, der die vollen 90 Minuten begleitet.

1860 München vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga auf einen Blick

Duell 1860 München vs. FC Bayern München II Datum Sonntag, 24. November 2019 | 14.00 Uhr Ort Grünwalder Stadion, München Zuschauer 21.272 Plätze

1860 München vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga heute live im TV schauen

1860 München gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Goal liefert alle Infos, wo die 3. Liga heute live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen wird. Es gibt gute Nachrichten für alle Fans der dritthöchsten deutschen Spielklasse, denn: 1860 vs. FC Bayern II kommt heute live im TV.

1860 München vs. FC Bayern München II heute live im TV beim BR sehen?

1860 München vs. FC Bayern München II wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, das ist die schlechte Nachricht des Tages.

Der Bayerische Rundfunk zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten heute nicht live im TV, da sich die Sender ARD andere Begegnungen gesichert haben. Diese Partien kommen an diesem Wochenende im Free-TV:

Eintracht Braunschweig - Chemnitzer FC - NDR / MDR

Waldhof Mannheim - - SWR / BR

FSV Zwickau - Preußen Münster - WDR

Die 3. Liga kommt Woche für Woche live im frei empfangbaren Fernsehen, doch auch ein kostenpflichtiger Sender hat Partien der 3. Liga live im TV parat. Bei diesem seht Ihr sogar jede Begegnung live, ebenso wie die Konferenz.

1860 München vs. FC Bayern München II heute live im Pay-TV sehen: So geht's

Das bayerische Derby kommt also nicht im Bayerischen Rundfunk, das ist die schlechte Nachricht des Tages. Doch wo kommen die vollen 90 Minuten live im TV?

MagentaTV - so lautet die Antwort auf diese Frage aller Fragen. MagentaTV zeigt 1860 München vs. FC Bayern II live im Pay-TV. Wollt Ihr die Begegnung in voller Länge live im deutschen Fernsehen sehen, dann ist MagentaTV die einzige Möglichkeit, das auch zu tun.

Was jedoch kostet das Angebot? Monatlich zahlt Ihr bei MagentaTV 19,95 Euro, alle weiteren Infos findet Ihr auf der Angebotsseite des Senders. Wollt Ihr dagegen ohne zu zögern live zu 1860 München vs. FC Bayern München II gelangen, dann hier entlang.

1860 München vs. FC Bayern München II heute live bei Magenta TV sehen

1860 München vs. FC Bayern München II heute live sehen - das geht also mit dem Angebot von Magenta Sport. Der Kanal ist der Sender mit dem größten Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im Fernsehen, ab 13.55 Uhr:

Kommentar: Martin Piller

Moderation: Sascha Bandermann

Experte: Rudi Bommer

Alle Spiele der 38 Spieltage werden hier live in der Einzelschaltung und in der Konferenz gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt somit auch 1860 München vs. FC Bayern München II heute live auf MagentaSport.

Alternativ zur Übertragung der Begegnung live im Fernsehen gibt es auch einen LIVE-STREAM zum Spiel. Alle Infos folgen im nächsten Abschnitt.

1860 München vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

1860 München vs. FC Bayern München II kommt heute live im Bezahlfernsehen. Ihr braucht eine Alternative? Dann kommt auf alle Fälle ein LIVE-STREAM infrage - wenn auch ein kostenpflichtiger.

1860 München vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM von Magenta Sport sehen

Das Derby zwischen den beiden Mannschaften aus München kommt bei Magenta Sport im TV, der Kanal zeigt auch die vollen 90 Minuten via LIVE-STREAM. Voraussetzung ist ein Abonnement, welches Ihr noch vor Anpfiff abschließen müsst.

Die vollen 90 Minuten laufen live im Stream von magenta.de. Normalerweise werden die Begegnungen bei Magenta als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen, da um 14 Uhr aber nur das Derby im Grünwalder Stadion steigt, werden die vollen 90 Minuten einzeln übertragen.

1860 München vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM auf br.de sehen?

1860 München vs. FC Bayern München II ist kein Spiel, das im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Das hat auch zur Folge, dass die ganze Begegnung nicht live im Stream beim Bayerischen Rundfunk gesendet werden.

Pro Spieltag strahlt das Free-TV zwei bis drei Begegnungen pro Spieltag in voller Länge aus. 1860 München vs. FC Bayern München II gehört diesmal nicht dazu.

1860 München vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Aufstellung 1860 München: Hiller - Weber, Lex, Mölders, Erdmann, Dressel, Wein, Rieder, Willsch, Böhnlein, Steinhart

Aufstellung Bayern Amateure: Früchtl - Feldhahn, Will, Dajaku, Wriedt, Mai, Cuisance, Köhn, Richards, Kern, Singh

1860 München vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

1860 München vs. FC Bayern München II: Ihr habt keine Option, die vollen 90 Minuten live im TV oder im LIVE-STREAM zu schauen? Dann ladet Euch die Goal-App herunter und verfolgt die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Goal offeriert einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel, bei dem die ganze Partie bestens beschrieben wird. Hier gelangt Ihr direkt zu den Vorberichten ab 13.30 Uhr.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und informiert dich schon vor Spielbeginn über die aktuellen Geschehnisse der beiden Vereine. Wenn der Ball rollt, bist du dann natürlich bei jeder Szene mit dabei - verpasse kein Tor, keine Karte und keine umstrittene Szene.

1860 München vs. FC Bayern München II: Der direkte Vergleich

1860 München (wettbewerbsübergreifend 3 Duelle) FC Bayern München II 1 Siege 2 0 Remis 0 2 Niederlagen 1 2 Tore 4

