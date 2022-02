Im Rahmen des 25. Spieltags in der 3. Liga kommt es am Sonntag um 13.00 Uhr zum Match 1860 München gegen Eintracht Braunschweig. Hierbei trifft der Achte zuhause auf den Fünften, wobei die Löwen und der BTSV 35 und 39 Zähler mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden.

Für 1860 München begann der Dezember mit einer Heimniederlage gegen Magdeburg, das die 3. Liga dominiert. Danach fädelten die Löwen bislang vier Siege ein. Das Vorjahr endete für die Elf von Michael Köllner mit Dreiern bei BVB II und den Würzburger Kickers. Anschließend gelangen ein Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden und ein Auswärtserfolg gegen Viktoria Köln.

Eintracht Braunschweig musste sich am 26. Januar in Zwickau geschlagen geben. Damit riss eine Serie mit fünf Punktgewinnen, wobei die Mannschaft von Michael Schiele viermal gewann und einmal remisierte. Unmittelbar vor und nach der Winterpause gab es zuhause ein Unentschieden gegen Kaiserslautern und einen Dreier gegen den Hallescher FC. Am Montag folgte ein Heimremis gegen Verl.

1860 München vs. Eintracht Braunschweig: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. Eintracht Braunschweig Datum: Sonntag, 6. Februar 2022 Uhrzeit: 13.00 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte an der 3. Liga ermöglichen es den Kanälen des Ersten, Begegnungen im Free-TV zu zeigen. Konkret könnt Ihr Euch in erster Linie einige der Matches, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden, für Euch kostenlos ansehen. Aber wie sieht es rund um die Übertragung der Spiels 1860 gegen Braunschweig aus?

1860 München – Eintracht Braunschweig heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen, denn Magenta Sport hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen den Löwen und dem BTSV. Grundsätzlich ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sonntagsspiele der 3. Liga im Free-TV laufen. Trotzdem lohnt es sich natürlich, sich vor jeder Begegnung diesbezüglich zu informieren.

1860 München vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV bei Magenta Sport

Für die heutige TV-Übertragung des Kräftemessens 1860 München gegen Eintracht Braunschweig benötigt Ihr auf jeden Fall ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch bei Magenta Sport einen Monats- und einen Jahresvertrag aussuchen. Mit der zweitgenannten Option profitiert Ihr auf jeden Fall von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem hängen die Kosten von Eurem Telekom-Status ab. Als Kunden müsst Ihr 9,95 Euro und 60 Euro bezahlen. Sonst müsst Uhr 16,95 Euro und 120 Euro berappen. Ihr findet auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters alle Infos.

Nachdem heute um 13.00 Uhr kein anderes Drittliga-Spiel über die Bühne geht, könnt Ihr nicht für eine Konferenz entscheiden. Hingegen stehen samstags um 14.00 Uhr immer fünf oder sechs Matches auf dem Programm. Daher könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr Euch eine Begegnung über die volle Länge oder eben die Konferenz anschaut.

Überdies umfasst das Fußball-Angebot die Frauen-Bundesliga. Außerdem könnt Ihr Euch bei Magenta Sport Basketball (EuroLeague, BBL), die DEL und die HBL ansehen. Aber schreibt Euch jetzt einmal die Schlüsselinfos zur Übertragung des Drittliga-Duells zwischen 1860 München und Eintracht Braunschweig auf:

Übertragungsbeginn: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Spielbeginn: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Alexander Klich

1860 München – Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abonnement beim Bezahlanbieter lohnt sich übrigens auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Denn: Magenta Sport strahlt sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM aus. Daher könnt Ihr auch das Aufeinandertreffen 1860 München gegen Eintracht Braunschweig mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus ansehen. Hierfür benötigt Ihr nicht zwingend ein PC oder ein Notebook, sondern Ihr könnt ebenso ein Smartphone oder ein Tablet verwenden.

Genau genommen könnt Ihr auch ohne Abo auf die Live-Streams der 3. Liga bei Magenta Sport zurückgreifen. Das liegt an einer Kooperation mit OneFootball. Völlig kostenlos ist das Ganze trotzdem nicht, denn Ihr müsst 2,99 Euro pro Partie bezahlen. Zudem gilt es die App der Plattform zu installieren.

Bei 1860 München gegen Eintracht Braunschweig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Hingegen stellt der LIVE-TICKER von GOAL eine vollkommen kostenlose Option dar. Und Ihr bleibt damit trotzdem zu allen Schlüsselmomenten im Spiel 1860 München gegen Eintracht Braunschweig am Laufenden. Denn: Wir informieren Euch zu allen Treffern, nennenswerten Torchancen, Gelben sowie Roten Karten und Ein- sowie Auswechslungen. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr auch Push-Nachrichten.

1860 München gegen Eintracht Braunschweig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt gegeben.