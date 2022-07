1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

Heute steigt im DFB-Pokal die Partie 1860 München – BVB (Borussia Dortmund). GOAL hat Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Ab heute finden im DFB-Pokal die Partien im Rahmen der 1. Runde statt. Hierbei kommt es am Freitag um 20.45 Uhr zum Traditionsduell zwischen 1860 München und Borussia Dortmund. Somit fordert der Vierte in der 3. Liga 2021/22 den Vizemeister heraus.

Für 1860 München endete die vergangene Drittliga-Saison ausgerechnet mit einem Heimerfolg gegen BVB II. Danach erlebte die Elf von Michael Köllner in der Vorbereitung etwa einen Sieg gegen den KSC, ein Unentschieden gegen den österreichischen Bundesligisten LASK Linz sowie ein Debakel gegen Gladbach. Am Samstag erlebten die Löwen zum Meisterschaftsauftakt einen Sieg bei Dynamo Dresden.

Für Borussia Dortmund beginnt die Bundesliga 2022/23 am Samstag in einer Woche mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Außerdem bestreitet die Elf von Edin Terzic ihre erste Begegnung nach dem Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz. Zuvor gab es unter anderem einen Sieg in Dresden.

Heute um 20.45 Uhr steigt in der 1. Runde des DFB-Pokals das Traditionsduell 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund). GOAL bietet alles Wissenswerte zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Freitag, 29. Juli 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Die Senderechte am DFB-Pokal berechtigten die ARD, das ZDF und Sport1 dazu, in den Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22 Spiele im Free-TV zu zeigen. Zudem liefen alle Partien bei Sky, wobei der Bezahlsender für die meisten davon die Exklusivrechte hielt. Ab dieser Saison müsst Ihr auf Live Ausstrahlungen von Pokalmatches bei Sport1 verzichten. Doch welche Regelung gilt abgesehen davon für die Übertragung des Traditionsduells 1860 München vs. Borussia Dortmund?

1860 München – BVB (Borussia Dortmund) heute live beim ZDF im Free-TV

Das ZDF zählte grundsätzlich bereits in den vergangenen Saisons zu den Rechtehaltern, aber die Pokalspiele liefen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausschließlich beim Ersten. Das ändert sich mit dem DFB-Pokal 2022/23, wobei die Partie zwischen den Löwen und dem BVB die neue Ära einläutet. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff und somit um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Béla Réthy

Béla Réthy Experte: Hanno Balitsch

Live auf Sky: So könnt Ihr 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Pay-TV anschauen

Außerdem könnt Ihr das Traditionsduell zwischen 1860 München und Borussia Dortmund bei Sky mitverfolgen. Der Bezahlsender greift auf zahlreiche Kanäle zurück, wobei Ihr für die Ausstrahlung des Gastspiels des BVB bei den Löwen auf Sky Sport 2 (HD) schalten müsst. Doch wenn Ihr die Begegnung an der Grünwalder Straße im Pay-TV mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket.

Hierbei könnt Ihr üblicherweise entweder ein Einzelabo um 20 Euro oder eine Kombi mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro abschließen. Obendrein können Neukunden bis zum 30. September für insgesamt 43,99 Euro DAZN dazu abonnieren. Auf der Homepage stehen etliche weiterführende Informationen. Außerdem findet Ihr nachfolgend die Kernfakten zur Übertragung des Pokalduells 1860 München vs. Borussia Dortmund:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Vorberichte ab: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

1860 München gegen BVB (Borussia Dortmund) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Damit könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Borussia Dortmund bei einer geeigneten Verbindung grundsätzlich von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Hierfür stehen vier Optionen zur Auswahl.

Mit dem Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: 1860 München – BVB (Borussia Dortmund)

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, findet die Aktivierung sofort nach dem Erwerb und mit Sicherheit vor dem Pokalspiel 1860 vs. BVB statt. Ferner benötigt Ihr keine Bindung. Obendrein kommt Ihr mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro in den Genuss des kompletten Sportangebots. Dieses umfasst zusätzlich die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga, die englische Premier League, die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA Tour und die NHL. Außerdem könnt Ihr mit zwei Endgeräten davon Gebrauch machen.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt wiederum das hauseigene Streamingportal dar. Damit müsst Ihr Euch nur rechtzeitig zum Start der Ausstrahlung der Partie 1860 München vs. Borussia Dortmund einloggen. Jedoch müsst Ihr nach dem Vertragsabschluss normalerweise auf die Freischaltung warten. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Erwerb im Nachhinein auf Wiederholungen zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender listet sämtliche Termine.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Sky mitverfolgen: 1860 München – BVB (Borussia Dortmund)

Wenn es Euch ohnehin um ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals geht, hilft Euch OneFootball weiter. Denn: Die Plattform führt eine Kooperation mit Sky. Völlig kostenlos ist das Ganze dennoch nicht. Konkret müsst Ihr pro Partie 3,99 Euro bezahlen.

Überdies offeriert Euch das ZDF auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream. Damit könnt Ihr Euch folgerichtig ebenso das Traditionsduell zwischen den Löwen und dem BVB ansehen. Hierfür müsst Ihr kein Geld auf den Tisch legen.

Die Highlights auf Sky, im ZDF und bei DAZN: So seht Ihr 1860 München – BVB (Borussia Dortmund)

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff an der Grünwalder Straße könnt Ihr Euch sowohl bei Sky Sport 2 (HD) als auch beim ZDF (HD) die Höhepunkte des heutigen Pokalabends ansehen. Hierbei stehen heute um 18.00 Uhr drei weitere Spiele auf dem Programm. Damit meinen wir die Matches Dynamo Dresden – VfB Stuttgart, 1. FC Kaan-Marienborn 07 – 1. FC Nürnberg und Neustrelitz – Karlsruher SC. Außerdem zeigt Euch DAZN ab Mitternacht die Highlights mit dem Kommentar von Tom Kirsten.

Zu 1860 München – BVB (Borussia Dortmund) via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn Ihr keine geeignete Verbindung zur Hand oder nicht ausreichend Zeit habt, hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Denn: Wir halten Euch zu sämtlichen relevanten Vorkommnissen im Traditionsduell 1860 München vs. Borussia Dortmund auf dem Laufenden. Das erfolgt etwa mithilfe von Push-Mitteilungen.

1860 München – BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.