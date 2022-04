1860 München vs. 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

An diesem Wochenende steht in der 3. Liga der 32. Spieltag auf dem Programm. Hierbei findet am Samstag um 14 Uhr unter anderem die Begegnung 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken statt. Somit empfängt der Sechste den Vierten, wobei die beiden Mannschaften aus jeweils 29 gewerteten Spielen 48 und 49 Zähler mitnahmen. Im ersten Saisonduell gab es eine Punkteteilung.

1860 München erlebte zuletzt am 20. März eine 0:3-Auswärtsniederlage bei Waldhof Mannheim. Damit riss eine Serie von vier Siegen für die Mannschaft von Michael Köllner. Hierbei bezwangen die Löwen Zwickau, Kaiserslautern, im bislang letzten Heimspiel Verl und Viktoria Berlin.

Für den 1. FC Saarbrücken endete der Februar mit einem Kantersieg bei Türkgücü München, dessen Spiele nun annulliert wurden. Danach gelangen der Elf von Uwe Koschinat bisher drei volle Erfolge in Serie: Genauer gesagt setzten sich die Molschder gegen Meppen, bei Eintracht Braunschweig und gegen den Halleschen FC durch.

Heute um 14 Uhr geht in der 3. Liga das Spiel 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

1860 München vs. 1. FC Saarbrücken: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken Datum: Samstag, 2. April 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga berechtigen die Drittkanäle der ARD an jedem Spieltag dazu, einige Matches ins Haus zu liefern. Konkret laufen üblicherweise Begegnungen, die samstags um 14 Uhr beginnen, im Free-TV. Doch wie sieht es mit der Übertragung der Partie 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken aus?

1860 München vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV

GOAL kann Euch diesbezüglich gute Neuigkeiten übermitteln. Denn: Ihr könnt Euch das Aufeinandertreffen an der Grünwalder Straße kostenlos ansehen. Genauer gesagt zeichnen der BR und der SR für die Ausstrahlung verantwortlich. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Spiels 1860 gegen Saarbrücken ebenso in HD genießen.

Zusätzlich laufen heute um 14 Uhr zwei weitere Drittliga-Partien im Free-TV. Hierbei handelt es sich um die Matches 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg (SWR, WDR) und Eintracht Braunschweig vs. TSV Havelse (NDR). Dafür benötigt Ihr keinerlei Abonnements. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Ausstrahlung des Kräftemessens 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken:

Sender: BR (HD), SR (HD)

BR (HD), SR (HD) Vorberichte ab: 14 Uhr

14 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

1860 München vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV bei Magenta Sport

Zudem steht die Übertragung der Begegnung 1860 München gegen Saarbrücken bei Magenta Sport zur Auswahl. Denn: Der Bezahlanbieter besitzt die Senderechte für alle Drittliga-Partien. Jedoch benötigt Ihr dafür ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresdeal entscheiden.

Die dazugehörigen Preise hängen sowohl von der Laufzeit als auch von Eurem Telekom-Status ab. Für Kunden kosten die Verträge respektive 9,95 Euro und 60 Euro. Alle anderen müssen jeweils 16,95 Euro und 120 Euro auf den Tisch legen. Auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters findet Ihr etliche weiterführende Infos.

Zusätzlich zu den Begegnungen 1860 vs. Saarbrücken, Lautern vs. Duisburg und Braunschweig vs. Havelse finden heute um 14 Uhr drei weitere statt. Hierbei handelt es sich um die Spiele Hallescher FC vs. Osnabrück, Verl vs. Freiburg II und Viktoria Köln vs. BVB II. Infolgedessen stehen insgesamt sechs Einzelspiele und überdies eine Konferenz zur Auswahl. Zudem umfasst das Angebot die Frauen-Bundesliga, die DEL und zahlreiche Basketball-Matches (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele). Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Partie an der Grünwalder Straße auf:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderator: Simon Köpfer

Simon Köpfer Kommentator: Martin Piller

1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken heute im LIVE-STREAM sehen

Die Abos bei Magenta Sport lohnen sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Denn: Der Pay-TV-Anbieter strahlt sein gesamtes Angebot ebenso übers Internet aus. Somit könnt Ihr Euch die Übertragung des Matches 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken grundsätzlich von überall aus ansehen.

Überdies könnt Ihr eine Kooperation des Bezahlsenders mit der Online-Plattform OneFootball nutzen. Dadurch könnt Ihr auf einen Vertrag verzichten. Allerdings müsst Ihr für die Übertragung des Spiels 1860 gegen Saarbrücken ebenso wie für alle anderen auch 2,99 Euro bezahlen. Zudem gilt es, die App herunterzuladen.

Außerdem stellen der BR und der SR ebenso wie alle anderen Drittsender des Ersten Live-Streams zur Verfügung. Diese findet Ihr wenig überraschend auf den jeweiligen Webseiten. Dort könnt Ihr das Kräftemessen an der Grünwalder Straße kostenfrei mitverfolgen.

Bei 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Hiermit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten in der Begegnung 1860 vs. Saarbrücken im Bilde.

1860 München gegen 1. FC Saarbrücken im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: BR (HD), SR (HD) Im LIVE-STREAM: Br.de / Sr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen zur 3. Liga

1860: Kretzschmar - Deichmann, Belkahia, Moll, Morgalla - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär, Greilinger

Saarbrücken: Batz - Becker, Boeder, Krätschmer - Ernst, Zeitz, Gnaase, Jänicke, Günther-Schmidt - Scheu, Jacob