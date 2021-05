1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zweier großer Namen: 1860 München empfängt den 1. FC Kaiserslautern - und die Begegnung wird live übertragen!

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge wartet am Dienstag eine große Herausforderung auf den 1. FC Kaiserslautern: In die Begegnung mit 1860 München, das die Hoffnung auf den Aufstieg noch nicht aufgegeben hat, gehen die Roten Teufel als Außenseiter.

"Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir auch mit Teams wie 1860 auf Augenhöhe sein können", sagte Trainer Marco Antwerpen vor der Begegnung: "Sie wollen aufsteigen und müssen das Spiel unbedingt gewinnen - das kann uns natürlich auch nochmal in die Karten spielen."

Wo wird 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern heute live gezeigt / übertragen? Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung 1860 München - 1. FC Kaiserslautern Datum Dienstag, 04. Mai 2021 | 19 Uhr Stadion Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der 3. Liga im Free-TV gefreut haben: Zwar überträgt auch die ARD ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen, das bezieht sich allerdings nur auf die Spiele am Wochenende.

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: Das müsst Ihr zur Übertragung wissen

Um die 3. Liga heute live im TV sehen zu können, müsst Ihr somit ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die Telekom hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte gesichert und zeigt alle Spiele des deutschen Unterhauses auf MagentaSport.

Am Dienstag beginnen die Vorberichte auf dem TV-Sender der Telekom bereits um 18.45 Uhr. Um Euch eine bessere Übersicht über das Programm zu verschaffen, fassen wir Euch an dieser Stelle die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammen:

Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Alexander Klich

Alexander Klich Experte: Martin Lanig

Zudem könnt Ihr Euch die Begegnung zwischen 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern auch in der Konferenz ansehen. Dort wird zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet, die anderen Spiele am Dienstag sind folgende:

Hansa Rostock - Ingolstadt 04

VfB Lübeck - SV Wehen Wiesbaden

SC Verl - SG Dynamo Dresden

Hallescher FC - Türkgücü München

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: MagentaSport zeigt / überträgt die 3. Liga live

Um MagentaSport auf Eurem Fernseher empfangen zu können, müsst Ihr den TV-Sender kostenpflichtig abonnieren. Solltet Ihr bereits einen Telekom-Vertrag abgeschlossen haben, sind die ersten zwölf Monate für Euch umsonst, danach zahlt Ihr 4,95 Euro monatlich.

Sollte diese Bedingung nicht auf Euch zutreffen, müsst Ihr etwas tiefer in die Tasche greifen: Für alle, die bislang keinen Vertrag bei der Telekom abgeschlossen haben, kostet MagentaSport im Jahresabo 16,95 Euro und im Monatsabo 9,95 Euro monatlich.

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: So wird die 3. Liga im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Die TV-Übertragung ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern live erleben könnt. MagentaSport wird zu allen Spielen der 3. Liga auch einen LIVE-STREAM anbieten.

Die gelieferten Bilder sind übrigens identisch mit der TV-Übertragung: Das bedeutet, dass MagentaSport auch im LIVE-STREAM um 18.45 Uhr auf Sendung geht. Bei den Konditionen im Internet macht MagentaSport ebenfalls keinen Unterschied.

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 18 Uhr der Fall sein!

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Wenn Ihr kein zusätzliches Abonnement abschließen möchtet, um die 3. Liga heute im TV und im LIVE-STREAM anzuschauen, solltet Ihr an dieser Stelle aufmerksam zuhören: Goal begleitet alle Spiele des deutschen Unterhauses im kostenlosen LIVE-TICKER.

Um bestens informiert in die Begegnung zu starten, solltet Ihr Euch einige Minuten vor dem Anstoß reinklicken: Um 18.30 Uhr beginnen wir auf unserer Webseite mit den Vorberichten, anschließend halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern: live sehen: Die Übertragung auf einen Blick