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Für keinen Spieler bezahlte die TSG 1899 Hoffenheim jemals mehr als für den stark umworbenen Nathan de Cat. Der 18-Jährige spielte bislang aber nur 30 Minuten Bundesliga - und fehlt nun wohl monatelang.

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"Ich habe viel mit Konstantinos Karetsas gesprochen", hat Nathan de Cat im Sommer verraten, nachdem er zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte. Auch der Grieche, mit dem de Cat einst zusammen für die belgische U17-Nationalelf spielte, entschied sich für einen Wechsel aus Belgien nach Deutschland und ging zum BVB.

De Cat und Karetsas hatten also ein gemeinsames Thema, zumal ja dem Vernehmen nach auch die Dortmunder am 18-jährigen Mittelfeldspieler Interesse zeigten. Nun, einige Monate später, könnten sie sich wieder austauschen - allerdings in wenig erfreulicher Hinsicht.

Während Karetsas nach Kreislaufproblemen und einer Bänderverletzung bereits vier Pflichtspiele der Borussia verpasst hat, erwischte es de Cat deutlich schlimmer: Eine Blessur am Meniskus machte eine Operation vonnöten, die ihn vermutlich monatelang pausieren lässt.

Der große Unterschied bei beiden ist jedoch, dass Karetsas beim BVB auf Anhieb überzeugte und nach seiner Rückkehr schnell wieder zum Stammspieler werden soll. De Cat dagegen hat, nun mit der Verletzung als unrühmlichen Höhepunkt, einen Fehlstart in seine Zeit in der Bundesliga hingelegt.

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Rekordtransfer: Welche Ablöse bezahlte Hoffenheim für Nathan de Cat?

Zwar sagte TSG-Trainer Christian Ilzer bereits noch in der Vorbereitung, dass ein junger Bursche wie de Cat Zeit benötigt, ehe er eine vollwertige Alternative für den Kader darstellt. Dennoch haben sich die Kraichgauer natürlich mehr erhofft. Schließlich überwies man 18,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht für de Cat - für keinen anderen Spieler zahlte Hoffenheim jemals mehr.

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"Die beiden bringen Talent mit und die Anforderungen für dieses Niveau", hatte Ilzer vor ein paar Wochen über de Cat und Mats Rots, einen weiteren jungen Neuzugang des Sommers, gesagt. "Wir haben viele Spiele in dieser Saison und sehr viele englische Wochen. Da wird der gesamte Kader so gefordert sein, dass er ständig Spielzeit hat."

Auf de Cat traf dies allerdings nicht zu. Nur 169 Minuten stand er auf dem Feld, in der Bundesliga war ihm sogar nur eine halbe Stunde Spielzeit vergönnt. Fünf Partien machte de Cat für Hoffenheim, die beiden Startelfeinsätze sammelte er im Pokal in Aue und bei der Europa-League-Pleite auf Kreta. Vor seinem Ausfall saß de Cat in der Liga dreimal in Serie über 90 Minuten auf der Bank.

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An Nathan de Cat waren wohl auch BVB, Bayern und Stuttgart dran

Dass es so wenig sein würde, kam durchaus überraschend. De Cat galt immerhin als Transfercoup des Sommers. Auch Stuttgart, der FC Bayern und weitere europäische Hochkaräter sollen ein Auge auf den umworbenen Youngster geworfen haben, der in Hoffenheim den Abgang von Grischa Prömel nach Stuttgart kompensieren sollte. "Sie haben bei der Entscheidung eine große Rolle gespielt. Sie waren meine ersten Ansprechpartner und wir hatten sofort einen sehr guten Draht. Sehr herzliche Menschen", nannte de Cat zuletzt Sportchef Andreas Schicker und Ilzer als wichtige Faktoren für seine Entscheidung pro TSG.

Doch in den bisher absolvierten Partien zeigte sich bei de Cat neben allem Talent auch die Schwierigkeit, sich an das höhere Niveau in der Bundesliga anzupassen. Das Tempo, die vielen Richtungswechsel, die taktischen Anforderungen in beide Spielrichtungen - damit kam de Cat noch nicht richtig klar. Dass ihn in diesem Prozess der Umstellung, der noch in den Kinderschuhen steckt, nun eine größere Verletzung ausbremst, kommt zur Unzeit.

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Dazu litt de Cat auch unter Hoffenheims katastrophalem Start in die Saison. Acht von 15 Pflichtspielen gingen verloren, in der Liga hagelte es pro Partie im Schnitt fast zwei Gegentore. Auch ungünstige Spielverläufe kamen hinzu, sodass Ilzers Verzicht auf einen unerfahrenen Youngster, auch was dessen potenzielle Einwechslungen angeht, nachvollziehbar erscheint.

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Das sind die Stärken von Hoffenheims Neuzugang Nathan de Cat

Dennoch könnten de Cats Startprobleme auch damit zusammenhängen, dass der Coach noch nicht die richtige Rolle für ihn gefunden hat. Das Zentrum besetzt der Österreicher meist mit Wouter Burger und Leon Avdullahu oder auch nur mit einem der beiden. Auf den Außen, ohnehin nicht de Cats Spezialgebiet, sind hinter der Doppelspitze meist Flügelspieler gefragt.

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Ilzer wird nun also definitiv Recht behalten mit seiner sommerlichen Aussage, de Cat werde Geduld benötigen, um sich in der neuen Umgebung zu akklimatisieren. Zuzutrauen ist ihm der Schritt freilich ohne Zweifel. Auch in den wenigen Auftritten blitzte besonders in Ballbesitz auf, was de Cat dem Team bringen kann: Er ist spielintelligent und kreativ, mit einer guten Ballbehandlung und Passgenauigkeit ausgestattet, auch seine Vororientierung ist vorzeigbar.

De Cat hat nun erst einmal den langen Weg der Reha vor sich. Es ist seine bislang schwerste Verletzung, nur im Saisonendspurt mit Anderlecht im Vorjahr fehlte er mal drei Spiele lang wegen eines Syndesmosebandrisses. Es wird also auch mental eine neue Herausforderung für ihn sein, diesen bitteren Rückschlag zu verkraften.

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Für den 18-Jährigen beginnt das Kapitel Bundesliga damit praktisch noch einmal bei null. Die Zwangspause ist für ihn Reifeprüfung wie Zäsur in einer ohnehin komplizierten Kennenlernphase. Weder für die erhoffte Bindung zum TSG-Spiel noch für die Suche nach seiner idealen Position bleibt jetzt Raum. Noch lässt sich kaum absehen, wie sehr die Verletzung de Cats Entwicklung in Hoffenheim zurückwerfen wird. An seinem Potenzial ändert das nichts, an den Voraussetzungen für einen gelungenen Start allerdings schon.

Nathan de Cat: Seine Leistungsdaten für Anderlecht und Hoffenheim

Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten RSC Anderlecht 53 4 5 11 TSG 1899 Hoffenheim 5 0 1 1