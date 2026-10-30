17 Millionen Euro wert? FC Bayern arbeitet offenbar schon an spektakulärem Sommertransfer

Dass der FC Bayern einer der Klubs ist, die Borussia Mönchengladbachs Shootingstar Wael Mohya auf dem Zettel haben, berichtete unlängst Sky. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig aus der Bundesliga ein Auge auf den Teenager geworfen haben.

Doch die Münchner unternehmen offenbar schon erste konkrete Schritte, um bei einem möglichen Transferpoker um den 17-Jährigen einen Vorsprung zu haben. Wie die Bild berichtet, habe der FC Bayern in Person von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits Kontakt zum direkten Umfeld des deutschen U21-Nationalspielers aufgenommen, alle Informationen zur aktuellen Vertragssituation in Gladbach eingeholt und sogar schon mögliche Wechsel-Modalitäten besprochen.

Mohyas Vertrag läuft noch bis 2028. Wie Sky berichtet, wollen die Gladbacher Verantwortlichen das Arbeitspapier jedoch schleunigst vorzeitig verlängern und das Gehalt des Youngsters von einer Million Euro inklusive Boni auf zwei Millionen Euro verdoppeln.

FC Bayern soll "gute Chancen" bei Mohya haben

In dem Bericht der Bild heißt es wiederum, dass die Bayern-Verantwortlichen damit ihre "Hausaufgaben" gemacht hätten und der Klub "gute Chancen" habe, Mohya zu bekommen, sollten die Münchner beim Werben um den Spieler in die Vollen gehen.

Mohya ist in einer bislang äußerst enttäuschenden und von zahlreichen Verletzungen wichtiger Spieler geprägten Saison der einzige konstante Lichtblick der Borussia. In den vergangenen zwei Bundesligaspielen verzeichnete der vielseitige Offensivspieler zwei Tore und eine Vorlage.

Beim ersten Sieg in der Bundesliga am vergangenen Freitag gegen den VfB Stuttgart nach zuvor historisch schlechten sechs Pleiten in Folge zum Auftakt war er ganz klar der Mann des Spiels. "Eins ist klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder zwei Tage später über Mohyas Zukunft im Doppelpass bei Sport1 und verwies auch darauf, dass Gladbach auf "Transferüberschüsse" angewiesen sei. Der Marktwert des 17-Jährigen wird derzeit vom Portal Transfermarkt schon auf 17 Millionen Euro taxiert.

Dass Mohya ein außergewöhnliches Talent ist, ist auch beim DFB schon mehrfach aufgefallen. Nachdem er in den vergangenen Jahren sämtliche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hatte, debütierte er Ende September für die deutsche U21 in der EM-Qualifikation. Allerdings wirbt auch der marokkanische Fußballverband um Mohyas Dienste. Der Spieler selbst bestätigte eine direkte Kontaktaufnahme des Verbandes.

"Es gab schon Kontakt, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht", sagte er dem kicker im März bezüglich eines möglichen Verbandswechsels. Anschließend hatte es im Sommer Gerüchte gegeben, dass er sich schon für Marokko entschieden habe, doch das dementierte Mohya entschieden: "Ich kann nur wiederholen, was ich damals schon gesagt habe: Es ist noch alles offen. Ich lasse mir Zeit mit einer Entscheidung."