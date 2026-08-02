17 Millionen Euro pro Jahr! Nimmt Mohamed Salah ein unfassbares Angebot aus der Türkei an?

Mohamed Salah könnte es diesen Sommer in die Türkei ziehen. Allerdings nicht zu Besiktas, sondern zu einem Süper-Lig-Rivalen der Istanbuler.

Wie der renommierte türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Trabzonspor Salah nach einem Treffen mit dessen Berater ein sehr lukratives Angebot unterbreitet. Ein Vertrag über zwei Jahre mit einem Jahresgehalt in Höhe von satten 17 Millionen Euro soll auf dem Tisch liegen.

Salah sei grundsätzlich offen dafür, Trabzons Angebot anzunehmen und seine Karriere in der Türkei fortzusetzen. Er berate sich zunächst mit seiner Familie und wolle danach eine Entscheidung treffen, heißt es. Die Verhandlungen zwischen dem türkischen Topklub und dem Berater des Offensivspielers sollen derweil schon sehr konkret werden. Laut Sabuncuoglu geht es unter anderem um Salahs Anteil an den Trikotverkäufen, hier sollen 20 bis 25 Prozent für die Spielerseite ausreichend sein.

Eine Ablöse müsste Trabzonspor für Salah derweil nicht zahlen. Der Ägypter hatte seinen eigentlich noch bis 2027 datierten Vertrag beim FC Liverpool schon ein Jahr früher aufgelöst, im Frühling war sein vorzeitiger Abschied von der Anfield Road offiziell kommuniziert worden. Salah ist daher seit 1. Juli vereinslos und hat neben Trabzon einige weitere Optionen.

Mohamed Salah war schon sehr weit mit Besiktas

Vereine aus der MLS und Saudi-Arabien sollen locken, am konkretesten wurde es zuletzt allerdings mit Trabzonspors Ligakonkurrent Besiktas. Mitte Juli kursierten Medienberichte, wonach ein Engagement von Salah bei dem Klub aus Istanbul sogar kurz bevorstehe. Wenig später wurde das von Besiktas-Präsident Serdal Adali zwar bestätigt, allerdings erklärte er gleichzeitig, dass in den Verhandlungen Probleme entstanden seien.





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So habe Salahs Berater kurzfristig seine Provisionsforderungen erhöht, Besiktas wollte und konnte darauf nicht eingehen. Vor einigen Tagen betonte dann Önder Özen, Sportdirektor bei Besiktas, dass ein möglicher Wechsel von Salah an den Bosporus vorerst vom Tisch sei. Das Angebot, das bei zehn Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr plus weiteren zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen liegen soll, gelte zwar weiterhin. Es werde allerdings nicht mehr angepasst und die Salah-Seite müsse nun einen Schritt auf Besiktas zuzugehen, um Gespräche unter Umständen wieder aufzunehmen.

Träumt Trabzonspor mit Mohamed Salah ganz groß?

Statt neuer Verhandlungen mit Besiktas scheint sich nun aber eben ein Transfer zu Trabzonspor abzuzeichnen. Beim Traditionsklub aus dem Nordosten der Türkei träumt man davon, vier Jahre nach dem bisher letzten Meistertitel von 2022 wieder ganz oben ein Wörtchen mitzureden. Zuletzt hatte sich Galatasaray viermal in Folge zum Champion gekrönt.

Ein Spieler der Qualität von Salah würde Trabzon bei dem Vorhaben natürlich helfen. Der 34-jährige Ägypter will nach neun Jahren in Liverpool noch einmal eine neue Herausforderung angehen und kann einer Mannschaft weiterhin viel geben. Das stellte Salah nicht zuletzt bei der WM unter Beweis, als er Ägypten als Kapitän ins Achtelfinale führte und in der Runde der letzten 16 gegen den späteren Vize-Weltmeister Argentinien ganz dicht an der Sensation war. Salah waren in fünf Turniereinsätzen ein Tor und zwei Assists gelungen.