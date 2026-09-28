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Christian Guinin

160 Millionen Euro weg! Legende von Real Madrid offenbart, "99 Prozent" seiner Einnahmen verloren zu haben

La Liga
R. Carlos
Real Madrid

Die brasilianische Fußball-Legende Roberto Carlos hat offenbart, dass von seinem während seiner Profi-Karriere verdienten Vermögen nicht mehr viel übrig ist.

Auf dem Portugal Football Summit in Lissabon sprach der mittlerweile 53-Jährige offen über seine Probleme abseits des Spielfelds und enthüllte, dass er nahezu sein gesamtes Vermögen verloren hätte.

Trotz lukrativer Engagements unter anderem bei Inter Mailand, Real Madrid und Fenerbahce Istanbul gab Carlos zu, dass er in der Vergangenheit Geschäfte mit den falschen Leuten gemacht habe, welche sich in der Folge an seinem Besitz bereicherten.

"Ich hatte Probleme mit Leuten, die mein Bankkonto leergeräumt haben. Ich habe 99 Prozent von allem verloren, was ich mit Fußball verdient habe", meinte der ehemalige Außenverteidiger. "Ich hatte ein sehr ernstes familiäres Problem. Am Donnerstag ging ich um Mitternacht ins Bett, und am Freitag erhielt ich einen Stapel Dokumente, von denen ich nichts wusste. Da wurde mir klar, dass ich meine gesamte Vergangenheit verloren hatte."

Hinsichtlich dessen habe er "Fehler gemacht", die er heute bitter bereut. An junge, noch aktive Spieler richtete er deshalb den Appell, sich nicht nur auf die Karriere als Fußballer zu verlassen. "Ich habe immer über Zukunftspläne nach meiner aktiven Karriere nachgedacht."

Der Brasilianer fügte hinzu: "Es geht darum, sich als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich mich entschied, den Fußball zu verlassen, hatte ich bereits meine Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken zusammen." Davon profitiere er heute enorm, auch wenn große Teile seines einstigen Vermögens nicht mehr da wären.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALGetty Images

Welche Titel gewann Roberto Carlos während seiner Karriere?

Schätzungen zufolge verdiente Carlos, der als einer der besten Linksverteidiger der Geschichte gilt, während seiner aktiven Karriere rund 160 Millionen Euro. Dem brasilianischen Sender Globo zufolge soll der 53-Jährige in der Vergangenheit vor allem mit Spielerberatern Probleme gehabt haben.

Mit der Selecao gewann Carlos 2002 die Weltmeisterschaft, mit den Königlichen aus Madrid wurde er außerdem dreimal Champions-League-Sieger sowie viermal spanischer Meister. Heute arbeitete er als Jugendtrainer und Markenbotschafter für Real.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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