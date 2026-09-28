160 Millionen Euro weg! Legende von Real Madrid offenbart, "99 Prozent" seiner Einnahmen verloren zu haben

Auf dem Portugal Football Summit in Lissabon sprach der mittlerweile 53-Jährige offen über seine Probleme abseits des Spielfelds und enthüllte, dass er nahezu sein gesamtes Vermögen verloren hätte.

Trotz lukrativer Engagements unter anderem bei Inter Mailand, Real Madrid und Fenerbahce Istanbul gab Carlos zu, dass er in der Vergangenheit Geschäfte mit den falschen Leuten gemacht habe, welche sich in der Folge an seinem Besitz bereicherten.

"Ich hatte Probleme mit Leuten, die mein Bankkonto leergeräumt haben. Ich habe 99 Prozent von allem verloren, was ich mit Fußball verdient habe", meinte der ehemalige Außenverteidiger. "Ich hatte ein sehr ernstes familiäres Problem. Am Donnerstag ging ich um Mitternacht ins Bett, und am Freitag erhielt ich einen Stapel Dokumente, von denen ich nichts wusste. Da wurde mir klar, dass ich meine gesamte Vergangenheit verloren hatte."

Hinsichtlich dessen habe er "Fehler gemacht", die er heute bitter bereut. An junge, noch aktive Spieler richtete er deshalb den Appell, sich nicht nur auf die Karriere als Fußballer zu verlassen. "Ich habe immer über Zukunftspläne nach meiner aktiven Karriere nachgedacht."

Der Brasilianer fügte hinzu: "Es geht darum, sich als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich mich entschied, den Fußball zu verlassen, hatte ich bereits meine Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken zusammen." Davon profitiere er heute enorm, auch wenn große Teile seines einstigen Vermögens nicht mehr da wären.

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Welche Titel gewann Roberto Carlos während seiner Karriere?

Schätzungen zufolge verdiente Carlos, der als einer der besten Linksverteidiger der Geschichte gilt, während seiner aktiven Karriere rund 160 Millionen Euro. Dem brasilianischen Sender Globo zufolge soll der 53-Jährige in der Vergangenheit vor allem mit Spielerberatern Probleme gehabt haben.

Mit der Selecao gewann Carlos 2002 die Weltmeisterschaft, mit den Königlichen aus Madrid wurde er außerdem dreimal Champions-League-Sieger sowie viermal spanischer Meister. Heute arbeitete er als Jugendtrainer und Markenbotschafter für Real.