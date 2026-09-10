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ancelotti(C)Getty Images
Andreas Königl

16 Änderungen! Carlo Ancelotti gibt ersten Brasilien-Kader nach der enttäuschenden WM bekannt

Brasilien
Freundschaftsspiele
C. Ancelotti

Carlo Ancelotti baut seinen Brasilien-Kader nach der enttäuschenden WM kräftig um und nimmt insgesamt 16 Änderungen vor.

Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat seinen ersten Kader seit der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft bekannt gegeben, und dieser enthielt einige Überraschungen.

Acht Spieler wurden dabei zum ersten Mal überhaupt in den Kader berufen: Pedro Moresco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon und Gabriel Bontempo.

Spieler wie Estêvão, André Santos oder João Pedro kehren nach ihrer Nichtnominierung für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, bei der die Selecao im Achtelfinale nach einem 1:2 gegen Norwegen ausgeschieden war, dagegen wieder zurück.

Sechzehn Spieler sind nicht mehr dabei, darunter zahlreiche ehemalige Schlüsselspieler wie Neymar, Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson und Ederson.

Brasilien-Kader im Überblick

Tor: Hugo Souza (Corinthians), Moresco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro)

Abwehr: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma)

Mittelfeld: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Angriff: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid)

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