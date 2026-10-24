12.000 Euro statt 300.000 Euro pro Woche! Akzeptiert Jadon Sancho Angebot mit Mini-Gehalt aus Spanien?

Ein Engagement von Ex-BVB-Star Jadon Sancho beim FC Getafe nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Neben dem Gehalt muss aber noch eine weitere wichtige Sache geklärt werden.

Wie der Telegraph berichtet, hat der spanische Erstligist dem Offensivspieler mittlerweile ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Demnach würde Getafe den derzeit vereinslosen Sancho gerne bis Saisonende verpflichten.

Der Engländer sei durchaus offen dafür, die Offerte anzunehmen - obwohl er in puncto Gehalt drastische Abstriche machen müsste. Hatte Sancho bei Manchester United, wo sein Vertrag Ende Juni auslief, knapp 300.000 Euro pro Woche verdient, würde ihm der Vertrag bei Getafe laut Telegraph lediglich rund 12.000 Euro pro Woche einbringen - also ungefähr 25-mal weniger.

Getafe gilt seit Wochen als wahrscheinlichstes Ziel von Sancho. Neben der Gehaltsfrage gibt es aber noch eine zweite entscheidende Variable, die vorab zu klären wäre. So würde Getafes Trainer Jose Bordalas den früheren Dortmunder zwar wohl sehr gerne seinem Kader hinzufügen, allerdings ist offen, wie lange er selbst noch da ist.

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Wechselt Jadon Sancho zum FC Getafe? Trainer wackelt wohl

Nach einem unbefriedigenden Saisonstart mit lediglich neun Punkten aus den ersten neun LaLiga-Spielen (aktuell Tabellenplatz 16) sowie wettbewerbsübergreifend nur einem Sieg aus den letzten zehn Partien ist Bordalas dem Vernehmen nach nicht mehr unumstritten. Und sollte der 62-Jährige entlassen werden, müsste selbstredend zunächst geklärt werden, ob der neue Trainer Sancho überhaupt gebrauchen könnte.

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Für den ehemaligen BVB-Star lief es seit seinem Abschied aus Dortmund 2021 nur noch selten rund. 85 Millionen Euro Ablöse hatte United seinerzeit für den Dribbler bezahlt, die hohen Erwartungen im Old Trafford konnte Sancho allerdings nie erfüllen. Richtig überzeugend spielte er in den vergangenen Jahren eigentlich nur, als er in der Rückrunde der Saison 2023/24 per Leihe für ein halbes Jahr nach Dortmund zurückgekehrt war.

Bei United ohne Zukunft, wurde Sancho in den vergangenen beiden Spielzeiten dann jeweils innerhalb der Premier League verliehen. Weder beim FC Chelsea noch bei Aston Villa konnte er seiner Karriere allerdings neuen Schwung verleihen. Seit Ablauf der zurückliegenden Spielzeit ist Sancho nun schon ohne Verein. Eine erneute Rückkehr zum BVB war zwischenzeitlich zwar Thema, kam letztlich allerdings nicht zustande.