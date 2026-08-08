1000 Sponsoren auf einem Trikot! Besondere Aktion sorgt weltweit für Schlagzeilen

Deportivo Municipal gewann einst vier peruanische Meistertitel (1938, 1940, 1943 und 1950). Im Laufe der Jahre geriet der Traditionsklub aber zunehmend in den Schatten der großen Lokalrivalen Universitario de Deportes, Alianza und Sporting Cristal. Auf den Abstieg aus der Primera Division 2023 folgte der Absturz in die Drittklassigkeit.

Dadurch geriet Deportivo Municipal in große finanzielle Schwierigkeiten. Es fehlten TV-Gelder und zahlungskräftige Sponsoren. Doch die Marketingabteilung des Klubs hatte eine Idee und schuf als Konsequenz aus der Not ein ganz besonderes Trikot. Dafür suchte Deportivo Municipal nicht etwa nach einem Hauptsponsor, sondern verkaufte insgesamt 1000 Miniwerbeflächen.

Für 200 Sol, umgerechnet etwas mehr als 50 Euro, konnten sich Fans und Kleinunternehmen auf dem Leibchen verewigen. Lokalen Berichten zufolge wurden innerhalb von nur drei Monaten sämtliche Werbeflächen verkauft.

"Dieses T-Shirt symbolisiert die Verbundenheit von 1000 Unternehmern"

Nun stellte der Klub das neue Trikot offiziell vor. Die 1000 Partner sind über etliche schwarze und weiße Kästchen über das ganze Trikot verteilt.

Der traditionelle rote Diagonalbalken - ähnlich wie der auf den peruanischen Nationaltrikots - blieb dabei erhalten. "Dieses T-Shirt symbolisiert die Verbundenheit von 1000 Unternehmern", sagte der kaufmännische Leiter Jorge Fernandez Iraola.

Die Aktion bescherte Deportivo Municipal nicht nur wichtige finanzielle Einnahmen, sondern auch weltweite Schlagzeilen. "Vielen Dank an alle Medien, Plattformen und Menschen, die diese Geschichte geteilt und das Trikot der 1000 Sponsoren über unsere Grenzen hinaus bekannt gemacht haben", schrieb Deportivo Municipal bei Instagram. "Das ist erst der Anfang."