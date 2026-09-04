Im Frühjahr war ein FCB-Star angeblich der Wunschkandidat der Cityzens, die sich allerdings eine Absage einhandelten.
Manchester City ist an einer Verpflichtung von Aleksandar Pavlovic von Bayern München angeblich stark interessiert gewesen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei der 22-Jährige bereits im März in den Fokus der Cityzens gerückt, für die er damals der Wunschkandidat für das zentrale Mittelfeld gewesen sei. City sei deshalb auch bereit gewesen, 100 Millionen Euro für Pavlovic zu zahlen - doch der habe kein Interesse daran gehabt, den FC Bayern zu verlassen und nach England zu wechseln.
Bei City zeichnete sich schon im Frühjahr ab, dass Trainer Pep Guardiola aufhört und Enzo Maresca den Job von ihm übernimmt. Der Italiener habe sich persönlich ebenfalls um Pavlovic bemüht, allerdings ohne Erfolg. Da der deutsche Nationalspieler einen Transfer kategorisch ausschloss, gaben die Engländer kein offizielles Angebot für ihn ab.
Man City baute in der abgelaufenen Transferperiode sein Mittelfeld komplett um: Mit Rodri (zum FC Barcelona), Bernardo Silva (zu Real Madrid), Tijjani Reijnders (zu Al-Qadsiah) und Nico Gonzalez (zu Newcastle) verließen wichtige Spieler den Klub. Die Cityzens konnten als einen Ersatz lange Zeit nur Elliot Anderson (für 135 Millionen Euro von Nottingham) präsentieren, doch kurz vor Schließung des Transferfensters kamen auch noch Ayyoub Bouaddi (für 95 Millionen Euro von Lille) und Enzo Fernandez (für 145 Millionen Euro von Chelsea). Insgesamt gab City damit 375 Millionen Euro nur für Spieler für das zentrale Mittelfeld aus.
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Aleksandar Pavlovic stammt aus der Bayern-Jugend und kam in der abgelaufenen Saison in 44 Pflichtspielen für den FCB zum Einsatz. Dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Assists. Für das DFB-Team debütierte er im Juni 2024 und absolvierte bislang 15 Länderspiele.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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