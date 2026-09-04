Manchester City ist an einer Verpflichtung von Aleksandar Pavlovic von Bayern München angeblich stark interessiert gewesen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei der 22-Jährige bereits im März in den Fokus der Cityzens gerückt, für die er damals der Wunschkandidat für das zentrale Mittelfeld gewesen sei. City sei deshalb auch bereit gewesen, 100 Millionen Euro für Pavlovic zu zahlen - doch der habe kein Interesse daran gehabt, den FC Bayern zu verlassen und nach England zu wechseln.

Bei City zeichnete sich schon im Frühjahr ab, dass Trainer Pep Guardiola aufhört und Enzo Maresca den Job von ihm übernimmt. Der Italiener habe sich persönlich ebenfalls um Pavlovic bemüht, allerdings ohne Erfolg. Da der deutsche Nationalspieler einen Transfer kategorisch ausschloss, gaben die Engländer kein offizielles Angebot für ihn ab.

Man City baute in der abgelaufenen Transferperiode sein Mittelfeld komplett um: Mit Rodri (zum FC Barcelona), Bernardo Silva (zu Real Madrid), Tijjani Reijnders (zu Al-Qadsiah) und Nico Gonzalez (zu Newcastle) verließen wichtige Spieler den Klub. Die Cityzens konnten als einen Ersatz lange Zeit nur Elliot Anderson (für 135 Millionen Euro von Nottingham) präsentieren, doch kurz vor Schließung des Transferfensters kamen auch noch Ayyoub Bouaddi (für 95 Millionen Euro von Lille) und Enzo Fernandez (für 145 Millionen Euro von Chelsea). Insgesamt gab City damit 375 Millionen Euro nur für Spieler für das zentrale Mittelfeld aus.

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Aleksandar Pavlovic stammt aus der Bayern-Jugend und kam in der abgelaufenen Saison in 44 Pflichtspielen für den FCB zum Einsatz. Dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Assists. Für das DFB-Team debütierte er im Juni 2024 und absolvierte bislang 15 Länderspiele.