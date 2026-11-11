100 Millionen Euro Ablöse? FC Bayern hat angeblich Auge auf Skandal-Profi geworfen

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Schnappt der FC Bayern bei einem 100 Millionen Euro schweren Youngster aus Portugal zu?

Der FC Bayern München zeigt angeblich Interesse an einem Transfer von Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon. Das berichtet der portugiesische Journalist Pedro Sousa.

Dieser enthüllte in der Sendung 'Record na Hora', dass der deutsche Rekordmeister zu den Klubs gehöre, die ein Auge auf den 20-jährigen Offensivspieler geworfen hätten. Darüber hinaus wird auch Paris Saint-Germain als Interessent genannt, angeblich wollen die Franzosen sogar zeitnah mit einem Angebot an Benfica herantreten.

Prestianni trägt seit Januar 2024 das Trikot des 38-maligen portugiesischen Meisters. Sein Vertrag dort ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert, was ihn für andere Klubs nicht gerade erschwinglich machen dürfte. Sousa geht sogar davon aus, dass der Außenstürmer im Falle eines Transfers bis zu 100 Millionen Euro in die Kassen Benficas spülen könnte.

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Bei den Lissabonern gehört der Argentinier trotz seines jungen Alters schon zu den unumstrittenen Stammkräften. Nach einem überschaubaren vergangenen Jahr steuerte er in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 20 Pflichtspielen bereits 18 Torbeteiligungen (zwölf Treffer, sechs Assists) bei.

Getty Images

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Bekanntheit erlangte Prestianni jedoch nicht nur aufgrund seiner starken Leistungen. Beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica und Real Madrid im zurückliegenden Februar soll er Gegenspieler Vinicius Junior hinter vorgehaltener Hand rassistisch beleidigt haben. Die UEFA sperrte ihn daraufhin für sechs Spiele - drei davon auf Bewährung.

Außerdem führte die FIFA bei der WM 2026 die Regel ein, dass ein Spieler bei einem Kommunikationsversuch mit einer Hand vor dem Mund direkt mit einer Roten Karte von Platz gestellt werden sollte. Erstmals angewendet wurde die Regel im Gruppenspiel zwischen Paraguay und der Türkei, als Paraguays Miguel Almiron nach einer Rudelbildung und einem VAR-Check Rot sah.

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Bei den Bayern würde Prestianni theoretisch ins Anforderungsprofil passen, schließlich sind die Münchner nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer, der den derzeit verletzten Luis Diaz ein wenig entlasten könnte.

Allerdings darf stark bezweifelt werden, dass der deutsche Rekordmeister einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag dafür auf den Tisch legen wird. Vielmehr ist man auf der Suche nach einer langfristigen, bezahlbaren Alternative für den Kolumbianer.