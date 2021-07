Bundesligist Mainz 05 testet heute im Bruchwegstadion gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. Alle Infos gibt es hier.

Der 1. FSV Mainz 05 trifft in seinem zweiten Testspiel der Sommervorbereitung auf Drittligist Würzburger Kickers. Anstoß im Bruchwegstadion ist heute um 16.00 Uhr.

Nach dem lockeren Aufgalopp gegen Bezirksligist TSG Planig (11:0) am vergangenen Smastag wartet auf die Mainzer heute schon ein deutlich schwererer Brocken. Im Bruchwegstadion trifft das Team von Trainer Bo Svensson auf die Würzburger Kickers, die nach ihrem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der kommenden Saison wieder drittklassig spielen.

Unter Svensson schafften die Rheinhessen in der abgelaufenen Spielzeit eine herausragende Aufholjagd und machten den Klassenerhalt am Ende nahezu mühelos perfekt. Was ist für die Mainzer in der neuen Saison drin? Die Grundlagen werden in diesen Wochen gelegt.

Mainz 05 empfängt die Würzburger Kickers zum Testspiel. Goal hat die Infos zum Spiel.

1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers heute live: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG 1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers WETTBEWERB Testspiel ORT Bruchwegstadion | Mainz ANSTOSS 16.00 Uhr

1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Bei Testspielen der Bundesligisten stellt sich immer wieder die Frage, wo diese denn zu sehen sind. Meistens handhaben die Klubs das jeweils unterschiedlich, weshalb es durchaus zu Verwirrung kommen kann. Manche Spiele werden zudem im Fernsehen gezeigt, andere nicht.

1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers heute live: Die Übertragung bei 05er.tv auf YouTube

Die einzige Möglichkeit, das heutige Testspiel der Mainzer gegen Würzburg im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, ist der offizielle YouTube-Kanal der Rheinhessen. Dort wird das Spiel kostenlos gezeigt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten haben die Mainzer kein eigenes Klub-TV, das von den Fans abonniert werden muss. Während der Saison werden auch die Pressekonferenzen auf dem Kanal gestreamt.

1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers heute live: Darum läuft das Spiel nicht im Free-TV

Entspannt das Spiel heute am Freitagnachmittag von der Couch aus auf dem Fernseher genießen? Das funktioniert nicht. Zwar werden vereinzelt Testspiele der Bundesligisten auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, etwa bei Sport1, doch dabei handelt es sich meist um die ganz großen Klubs wie Bayern oder Dortmund.

Die Partie der Mainzer heute gegen Würzburg reicht den Sendern vermutlich in Sachen Relevanz nicht aus, um den Aufwand zu betreiben, das Spiel zu übertragen.

1. FSV Mainz 05 vs. Würzburger Kickers heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen etwa eine Stunde vor Spielbeginn vorliegen, werden Sie hier nachgereicht.