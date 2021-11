1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 17.30 Uhr schließt die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln den zwölften Spieltag in der Bundesliga ab. Die beiden Kontrahenten holten bislang respektive 17 und 14 Punkte. Damit rangieren sie vor dem Duell in der MEWA ARENA auf dem siebten und dem elften Platz.

Der 1. FSV Mainz 05 verabschiedete sich am 5. November zuhause mit einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach in die Länderspiel-Pause. Zuvor holte die Mannschaft von Bo Svensson Ende Oktober einen 4:1-Heimerfolg gegen Augsburg sowie ein 2:1 bei Arminia Bielefeld. Demnach sind die Mainzer seit drei Liga-Auftritten ungeschlagen.

Völlig anders stellt sich die Ausgangslage beim 1. FC Köln dar. Denn: Die Domstädter setzten sich in den bislang letzten acht Bundesliga-Runden ausschließlich daheim gegen Greuther Fürth mit 3:1 durch. Danach erlebte die von Steffen Baumgart betreute Elf zwei 2:2-Heimunentschieden gegen Leverkusen und gegen Union Berlin, ein 0:5 bei Hoffenheim und ein 0:2 in Dortmund.

In der vergangenen Spielzeit endeten beide direkten Duelle 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln mit Auswärtssiegen. Nach einem 1:0 der Domstädter revanchierten sich die diesmaligen Gastgeber mit einem 3:2.

Heute treten am zwölften Spieltag in der Bundesliga der 1. FSV Mainz und der 1. FC Köln gegeneinander an.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln Datum: Sonntag, 21. November 2021 Uhrzeit: 17.30 Uhr Ort: MEWA ARENA (Mainz)

1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 verfügt über die Senderechte für einige Partien der Bundesliga 2021/2022. Genauer gesagt strahlt der Free-TV-Sender in der regulären Saison die Auftaktpartien in der Hin- sowie in der Rückrunde eine Begegnung des 17. Spieltags aus. Hinzu kommen Übertragungen der Relegation sowie jene des Supercups. Doch welche Regelung gilt für das Match 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln?

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

SAT.1 darf also in der regulären Saison lediglich Begegnungen der Ersten, der 17. und der 18. Runde kostenlos ins Haus liefern. Wir nähern uns zwar immer mehr der Winterpause, aber die Partie zwischen den Mainzern und den Domstädter fällt in den zwölften Spieltag. Da sie sonntags stattfindet, liegen die Exklusivrechte für die Übertragung dieses Matches in der Bundesliga bei DAZN.

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im TV bei DAZN

Damit einher müsste Ihr davor ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen. Hierfür belaufen sich die Kosten bei 14,99 und bei 149,99 Euro. Bei der zweiten Variante bindet Ihr Euch zwar für ein Jahr, aber zwei Monate sind gewissermaßen geschenkt.

Als Kunden des Pay-per-View-Anbieters könnt Ihr neben den Sonntagspartien in der Bundesliga auch die Übertragungen der Matches am Freitagabend live mitverfolgen. Überdies verfügt DAZN über die Senderechte der meisten Begegnungen in der Champions League sowie von allen in der Women’s Champions League. Zudem stehen Ausstrahlungen von Matches der höchsten Spielklassen in Spanien, Italien und Frankreich parat. Hinzu kommen die europäische WM-Qualifikation und weitere Länderspiele. Außerdem könnt Ihr Euch für die NBA, die NFL und Darts entscheiden.

Um die Sportereignisse mitverfolgen zu können, benötigt Ihr nicht zwingend ein Smart-TV-Gerät. Damit müsst Ihr Euch zwar ausschließlich um die Installation der DAZN-App kümmern, aber mit einem klassischen Fernseher ist das grundsätzlich ebenso ein leichtes Unterfangen. Dafür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel und ein Notebook mit einem dafür passenden Anschluss. Schreibt Euch nun die Infos zur Übertragung des Spiels 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln auf:

Übertragungsbeginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Die Alternative zu den Smart-TV-Geräten ist dank der LIVE-STREAMS bei DAZN möglich. Diese stehen Euch zu sämtlichen Sportereignissen zur Verfügung. Darauf könnt Ihr bei einer passenden Internetverbindung ebenso mittels PC, Smartphone oder Tablet zugreifen.

Zu 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zum einen sind ein WLAN-Netz oder ein adäquates Datenvolumen unabdingbar. Und zum anderen kommt es vor, dass Ihr nicht über die gesamte Spielzeit hinweg Zeit habt. Insbesondere in solchen Fällen hilft Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS dabei, etwa bei Mainz 05 gegen Köln am Laufenden zu bleiben. Hierbei weisen wir Euch unter anderem mithilfe von Push-Mitteilungen auf die Höhepunkte hin.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln

Überdies könnt Ihr Euch ab Montagvormittag im YouTube Kanal der Sportschau die Höhepunkte aller Begegnungen im Rahmen des zwölften Spieltags ansehen. Das trifft auch auf das Spiel 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln zu. Die Videos werden zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag hochgeladen, aber dafür ist die Nutzung völlig kostenlos.

1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen zur Bundesliga

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.