1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim heute sehen: TV, LIVE-STREAM, Highlights und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Union Berlin trifft auf die TSG Hoffenheim. Die wichtigsten Infos zum Bundesliga-Duell inklusive Übertragung gibt es hier.

Der 1. FC Union Berlin misst sich in der Bundesliga mit der TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie des 23. Spieltags steigt heute um 13.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei.

Das Köpenicker Märchen geht weiter. Die bislang so überragende Saison der Berliner könnte gegen Hoffenheim ein weiteres Kapitel bekommen, vor Beginn dieses Spieltags war Union Siebter und auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. Das Team von Trainer Urs Fischer kann dabei auch wieder auf Max Kruse bauen, der nach monatelanger Verletzung in der Vorwoche erstmals wieder im Kader stand.

Die Hoffenheimer hingegen durchleben in der Liga eine wilde Achterbahnfahrt. Die erneute Qualifikation für das internationale Geschäft ist aktuell außer Reichweite, zu schwerwiegend waren die zahlreichen Ausfälle über Monate hinweg. Beim 4:0 in der Vorwoche gegen Werder Bremen deutete das Team von Trainer Sebastian Hoeneß jedoch an, wozu es in der Lage ist.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga-Begegnung heute in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga, 23. Spieltag ORT Stadion An der Alten Försterei, Berlin ANSTOSSZEIT 13.30 Uhr HINSPIEL 02. November 2020, TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Union Berlin 1:3 (0:0)

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN zeigen die Bundesligaspiele live, je nach Anstoßzeit. Wir verraten Euch, wo die heutige Partie in Berlin zu sehen ist.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Für die Anstoßzeit sonntags um 13.30 Uhr liegen die Rechte bei DAZN, somit ist auch die Partie zwischen Union und Hoffenheim dort zu verfolgen.

Die Vorberichterstattung für das Spiel beginnt um 13.15 Uhr mit Moderator Daniel Herzog. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, als Experte begleitet Sebastian Kneißl das Spiel.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: So seht Ihr DAZN kostenlos

DAZN ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, doch Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel kostenfrei zu sehen! Das geht über den Gratismonat, der jedem bei Neuanmeldung zur Verfügung steht. So habt Ihr die Chance, das umfangreiche Sportangebot von DAZN zu testen und euch nach einem Monat zu entscheiden, ob Ihr dabei bleiben wollt oder nicht.

Wenn Ihr nach Ablauf des Probemonats bei DAZN bleiben wollt, habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr zahlt monatlich oder entscheidet Euch direkt für das Jahresabo. Das Monatsabo schlägt dabei mit 11,99 Euro zu Buche, ist aber auch monatlich kündbar. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro, auf den Monat gerechnet spart ihr also zwei Euro.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: So empfangt Ihr DAZN

DAZN ist über viele verschiedene Endgeräte empfangbar. Ob Smart-TV, Konsolen, TV-Sticks oder ganz klassisch über den Computer: Hier findet jeder sein Gerät, mit dem er DAZN sehen kann. Eine Übersicht über die Geräte findet Ihr hier.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Übertragung heute bei DAZN in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Moderation: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Übertragung im TV bei Eurosport 2 HD Xtra

Zur Saison 2017/18 hatte Eurosport die Übertragungsrechte an einzelnen Spielen der Bundesliga erworben und diese fortan über den Eurosport Player oder linear über den neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra ausgestrahlt. Im Jahr 2019 jedoch verkaufte der Sender die Rechte an DAZN.

Wer den Sender Eurosport 2 HD Xtra aber bis dahin bereits über das Satellitenangebot HD+ oder über Amazon abonniert hatte, kann dort auch weiterhin die Bundesligaspiele von DAZN sehen.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Der LIVE-TICKER von Goal

Immer hautnah dabei seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine entscheidende Aktion im Spiel. Rund 20 Minuten vor Anpfiff geht es los.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen

Etwa 60 Minuten vor Anpfiff wissen wir, welche Spieler in den Anfangsformationen stehen. Die Aufstellungen gibt es dann hier.