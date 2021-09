In der Conference League spielt heute der Bundesligist 1. FC Union Berlin gegen Maccabi Haifa. Goal erklärt alles zur Übertragung im TV und STREAM.

Zweites Spiel für den 1. FC Union Berlin auf europäischer Ebene und heute ist der israelische Verein Maccabi Haifa zu Gast in der Spree. Anpfiff in Berlin ist um 21.00 Uhr.

Im Auftaktspiel der Conference League ließ Slavia Prag den Eisernen in Überzahl keine Chance. Jetzt wollen die Köpenicker gegen Maccabi Haifa ihren ersten Sieg im neuen Wettbewerb einfahren, bevor es Mitte Oktober nach Rotterdam geht.

Noch nie spielten beide Mannschaften in einem internationalen Wettbewerb gegeneinander. Wer gewinnt heute das erste Aufeinandertreffen? Goal liefert alle Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa heute live: Die Matchdaten zur Conference League

Wettbewerb: Conference League | 2. Spieltag | Gruppe E

Datum: Donnerstag, 30. September 2021

21.00 Uhr Ort: Berlin | Olympiastadion

Conference League heute live sehen: Wird 1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa im Free-TV übertragen?

Am 1. Spieltag der Conference League konnten wir die Niederlage von Union Berlin live im Free-TV verfolgen. Ist das auch heute möglich? Leider nein! Union Berlin gegen Maccabi Haifa wird heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Aber: Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, heute live und in voller Länge mitzufiebern!

Diese Möglichkeit hört auf den Namen TVNOW und wird im weiteren Verlauf des Artikels näher beschrieben.

1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa heute im LIVE-STREAM verfolgen: TVNOW überträgt die Conference League

Ihr seht das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Maccabi Haifa heute exklusiv auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst TVNOW.

Abrufen könnt Ihr den STREAM im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per App am Smart-TV. Ein direktes Aufrufen des Livestreams ist auch auf der Internetseite des Streamingdienstes TVNOW möglich.

Conference League im LIVE-STREAM verfolgen: Das kostet die Mitgliedschaft bei TVNOW

Um die Conference League heute live im STREAM auf TVNOW zu sehen, benötigt Ihr eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft beim Streamingsender der RTL-Gruppe. Diese Mitgliedschaftsoption kostet Euch 4,99€ pro Monat und ist monatlich kündbar.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Abonnementvarianten bei TVNOW findet Ihr auf deren offizieller Homepage.

1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa heute live im STREAM: Die Übertragung auf TVNOW im Überblick

Sender: TVNOW

TVNOW Vorberichte: ab 17.30 Uhr Matchday mit Anna Kraft, Robby Hunke, Lukas Podolski & Arnd Zeigler

ab 17.30 Uhr Matchday mit Anna Kraft, Robby Hunke, Lukas Podolski & Arnd Zeigler Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentar: Klaus Veltman

Kruse von Beginn an? Die Aufstellungen von 1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa in der Conference League

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung die Aufstellungen beider Mannschaften in der Conference League.

1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa heute live: Die Conference League im kostenlosen LIVE-TICKER

Einen Ergebnisticker, der Euch nahezu in Echtzeit die Schlüsselszenen zum Spiel, spannende Statistiken und die Aufstellungen liefert?

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com findet Ihr genau das!

1. FC Union Berlin vs. Maccabi Haifa heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Conference League in der Übersicht

