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Wann ist Anstoß bei Saarbrücken gegen Alemannia Aachen?

Der 1. FC Saarbrücken empfängt in der 3. Liga Alemannia Aachen. Es ist ein Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die nur ein Platz trennt.

Saarbrücken steht unter Trainer Argirios Giannikis auf Rang vier. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen Wehen Wiesbaden und holte damit den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen.

Die Bilanz bleibt trotzdem schwankend. Auf das 3:5 bei Viktoria Köln folgte zwar die richtige Reaktion, doch 11 Gegentore in fünf Partien sind für ein Aufstiegsrennen viel.

Aachen liegt als Tabellenfünfter direkt dahinter. Das Team von Mersad Selimbegovic gewann zuletzt mit 3:0 gegen Waldhof Mannheim und kassierte in den vergangenen fünf Spielen nur drei Gegentreffer.

Die einzige Niederlage in dieser Phase war das 0:1 gegen RW Essen. Danach hat Aachen mit Siegen gegen Preußen Münster und Mannheim wieder Tempo aufgenommen.

Im direkten Vergleich war Aachen zuletzt oft im Vorteil, das jüngste Duell im April endete aber 1:1. Alles Wichtige zu Übertragung, TV-Sender und Livestream steht im Folgenden.

Was war zuletzt bei Saarbrücken und Alemannia Aachen los?

Saarbrücken holte aus den letzten fünf Ligaspielen drei Siege und zwei Niederlagen, ohne Unentschieden. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:1 gegen Wehen Wiesbaden, davor verlor sie 3:5 bei Viktoria Köln. Insgesamt erzielte Saarbrücken 12 Tore und kassierte 11. Aachen steht bei vier Siegen und einer Niederlage und gewann zuletzt 3:0 gegen Waldhof Mannheim. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen RW Essen, außerdem gab es einen 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock. Aachen traf neunmal und kassierte drei Gegentore.

Wie stellen Saarbrücken und Alemannia Aachen auf?

In welcher Form sind Saarbrücken und Alemannia Aachen?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Saarbrücken und Alemannia Aachen in der Tabelle?