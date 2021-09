Saarbrücken empfängt die Gäste aus Wiesbaden. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-Stream gezeigt wird.

Am 7. Spieltag der 3. Liga trifft der 1. FC Saarbrücken auf den SV Wehen Wiesbaden. Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 3. September, um 19 Uhr im Ludwigspark Stadion in Saarbrücken.

Sowohl Saarbrücken als auch Wiesbaden haben nach sechs absolvierten Spielen jeweils elf Punkte auf dem Konto. Welcher der beiden Kontrahenten setzt sich im heutigen Duell durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Wiesbaden heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die Partie der 3. Liga auf einen Blick

Duell 1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden Datum Freitag, 3. September 2021 | 19 Uhr Ort Ludwigspark Stadion, Saarbrücken

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Leider besitzt kein Free-TV-Sender die Übertragungsrechte an der heutigen Begegnung zwischen Saarbrücken und Wiesbaden. Dementsprechend wird das Drittligaspiel heute nicht im frei empfangbaren TV gezeigt.

Trotzdem ist es möglich, das Aufeinandertreffen heute live und in voller Länge im TV zu sehen - allerdings muss man dafür auf einen Bezahlsender zurückgreifen:

3. Liga: MagentaSport zeigt 1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im TV

Um Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden heute live anschauen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zu MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell der 3. Liga heute live.

Die Vorberichterstattung beginnt MagentaSport heute um 18.45 Uhr - also eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Im Vorfeld werdet Ihr mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie versorgt, bevor es dann um 19 Uhr losgeht.

Da heute keine weitere Partie zeitgleich um 19 Uhr stattfindet, fällt die Option der Konferenzschaltung weg.

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im TV: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender der Telekom. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement nötig. Nur Telekom-Kunden können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Programm zugreifen.

Der Service von MagentaSport ist mithilfe von verschiedenen Pakten zu erhalten. Sämtliche Informationen zu den entsprechenden Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden: So seht Ihr das Duell heute im LIVE-STREAM

Ihr möchtet Saarbrücken gegen Wiesbaden heute lieber via LIVE-STREAM statt im TV ansehen? Dann ist auch hier MagentaSport die richtige Anlaufstelle für Euch.

3. Liga: MagentaSport überträgt 1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden heute LIVE-STREAM

Bei MagentaSport besteht die Möglichkeit, alle Inhalte online zu streamen. Die Übertragung im LIVE-STREAM ist dabei deckungsgleich mit der im TV und beginnt ebenfalls um 18.45 Uhr.

Um den LIVE-STREAM zum Laufen zu bringen, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Alle Details dazu findet Ihr im obigen Abschnitt oder auf der offiziellen Homepage von MagentaSport .

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Saarbrücken und Wiesbaden bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die Begegnung zwischen Saarbrücken und Wiesbaden heute nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine weitere Alternative: den LIVE-TICKER von Goal zu 1. FC Saarbrücken vs. SV Wehen Wiesbaden.

Im LIVE-TICKER werdet Ihr über alle spielrelevanten Szenen informiert und bleibt stets über das Spielgeschehen in Saarbrücken auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

