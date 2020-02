1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales

Im DFB-Pokal-Achtelfinale treffe der 1. FC Saarbrücken und der Karlsruher Sportclub (KSC) aufeinander. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen am Mittwochabend zwei Außenseiter aufeinander. Der Regionalligist 1. FC Saarbrücken erwartet den kriselnden . Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

In der Regionalliga Südwest ist der 1. FC eine echte Macht. In 20 Spielen musste man sich zwar dreimal geschlagen geben, da jedoch 16 Siege zu Buche stehen, ist die Tabellenführung kein Wunder. Trainer Lukas Kwasniok kann also durchaus zufrieden sein, auch weil im der Achtelfinaleinzug gelungen ist. Gegen den SSV und auch gegen Bundesligist Köln setzte man sich in Runde eins und zwei durch - jeweils mit 3:2. Zweiteres war eine echte Pokalüberraschung!

Beim Karlsruher SC hat nach dem vergangenen Wochenende ein Umdenken stattgefunden. Die Klubführung hat sich dafür entschieden, nicht mehr mit Trainer Alois Schwartz zu arbeiten. "Bis auf Weiteres" übernimmt Christian Eichner, der ebenfalls bereits als Co-Trainer zum Stab des KSC gehörte, den Posten. "Allen Beteiligten ist die Entscheidung sehr schwergefallen", erklärte Oliver Kreuzer. Der Zweitligist steht in der Tabelle nicht gut da, ist nach aktuellem Stand Vorletzter und in vehementer Abstiegsgefahr.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): Das DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Begegnung und gibt auch Infos dazu, wie beide Teams personell in die Partie gehen.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): Das DFB-Pokal-Achtelfinale

Duell 1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) Datum 5. Februar 2020, 20.45 Uhr Ort Hermann-Neuberger-Stadion, Saarbrücken Zuschauer 6.800 Plätze

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV sehen - so geht's

Der 1. FC Saarbrücken will seine Rolle als Außenseiter annehmen und den nächsten Klub, der in einer höheren Liga spielt, aus dem Wettbewerb kegeln. Doch wird das Spiel des 1. FC gegen den KSC live im TV gezeigt / übertragen? Hier erfahrt Ihr es.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Der KSC kommt mit einem neuen Trainer nach Saarbrücken, steht dort aber ebenfalls vor einer schwierigen Aufgabe, nachdem es zuletzt alles andere als rund lief. Die gute Nachricht für alle Fans der Karlsruher ist, dass die Fans der Badener das DFB-Pokalspiel heute live im deutschen Fernsehen anschauen können.

Sky zeigt die Partie Saarbrücken vs. KSC heute live und in voller Länge im Pay-TV. Das liegt daran, dass der Unterföhringer Fernsehsender in Sachen DFB-Pokal alle Rechte hält und jede Begegnung sowohl im Einzelspiel als auch live in der Konferenz überträgt.

Das gilt somit auch für das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Zweitligisten aus Karlsruhe. Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Kommentatoren und dem Übertragungsbeginn.

1. FC Saarbrücken vs. KSC als Einzelspiel live im TV bei Sky:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Klaus Veltman

1. FC Saarbrücken vs. KSC in der Konferenz live im TV bei Sky:

Art der Übertragung : Konferenz

: Konferenz Start der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Beginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Jörg Dahlmann

Eine Zusatzinfo braucht Ihr dann doch noch: Um Sky nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses könnt Ihr über die Website des Senders abschließen, dort findet Ihr dann auch die verschiedenen Pakete, die Ihr buchen könnt.

Ist 1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im Free-TV zu sehen?

DFB-Pokal heute live im deutschen Fernsehen? Kommt am heutigen Mittwoch ein Spiel des deutschen Pokalwettbewerbs im TV? Die klare Antwort lautet ja - das geht.

Die schlechte Nachricht hierzu ist jedoch, dass 1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) leider nicht in voller Länge übertragen wird. Nur Sky hat die Rechte am Pokalduell der beiden Underdogs, dort gibt es die Begegnung im Einzelspiel und in der Konferenz.

DFB-Pokal heute live im Free-TV - Welche Begegnung kommt am Mittwoch live?

Am Mittwochabend wird dagegen das Duell zwischen dem und der TSG in voller Länge im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Das Erste hat die Übertragungsrechte für diesen Pokalkracher im Achtelfinale.

Das hilft jedoch alles KSC- und Saarbrücken-Fans nichts, wenn das Spiel ihrer beider Mannschaften zeitgleich stattfindet. Um die vollen 90 Minuten zwischen Saarbrücken und Karlsruhe zu sehen, müsst Ihr also bei Sky bleiben.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) wird live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen, da Sky sich dem DFB-Pokalspiel annimmt. Doch die Frage ist natürlich auch, ob die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM zu sehen sind?

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen - mit Sky

Das Achtelfinale im DFB-Pokal hat es in sich, auch die Begegnung zwischen dem Regionalligisten und dem KSC verspricht jede Menge Spannung. Sky gibt Euch die Möglichkeit, live im Stream mit von der Partie zu sein.

Die erste Option ist dabei der Streamingdienst Sky Go, mit welchem Ihr die ganze Begegnung im LIVE-STREAM anschauen könnt. Habt Ihr bereits ein Abonnement bei Sky, dann ist das Spiel Saarbrücken gegen Karlsruhe auch kostenlos für Euch sichtbar. Ansonsten müsst Ihr Euch noch vor Anpfiff bei Sky registrieren, um den DFB-Pokal heute live sehen zu können.

Jeder Sky-Kunde, der ein TV-Abo mit dem Sport-Paket bei Sky abgeschlossen hat, kann sich auf Sky Go einloggen und den LIVE-STREAM zu 1. FCS vs. KSC sehen.

Die zweite von Sky bereitgestellte Option ist der Dienst Sky Ticket. Dieses Tool bietet Euch die Möglichkeit, ohne ein langfristiges Sky-Abonnement auf die Partie Saarbrücken gegen Karlsruhe zugreifen zu können. Hier erhaltet Ihr Zugriff auf sämtliche LIVE-STREAMS, allerdings nicht auf die TV-Sender auf Eurem Fernseher. Das Abonnement von Sky Ticket könnt Ihr tageweise oder für einen ganzen Monat abschließen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Abos findet Ihr hier.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen - mit der Onefootball-App

Saarbrücken gegen KSC kommt nur live bei Sky? Nichts da, denn auch Onefootball hat den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Angebot: Die App zeigt / überträgt die Begegnungen des DFB-Pokals ab der 2. Hauptrunde live im Stream - und das zu einem relativ geringen Preis.

Ihr könnt Euch in der App ein Spiel aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann kostenpflichtig anschauen. Für das Spiel des Jahres für den 1. FC Saarbrücken gegen den KSC zahlt Ihr dafür 3,99 Euro. Hier gibt's alle Infos.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt am Mittwochabend schon etwas vor? Keine Sorge, denn 1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC) kommt nicht nur live im TV bzw. im LIVE-STREAM. Das Pokalspiel wird auch im LIVE-TICKER von Goal genauestens begutachtet.

Kostenlos habt Ihr ab 20.15 Uhr die Gelegenheit, die vollen 90 Minuten zu verfolgen, wenn Ihr keine Live-Bilder aus dem Stadion seht. Nach einer ausführlichen Vorberichterstattung schildert Euch der zuständige Kollege detailliert das Spielgeschehen. Tore, Großchancen, Karten, Wechsel und sonstige wichtige Szenen verpasst Ihr hier unter keinen Umständen. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): Die Aufstellungen

Der 1. FC Saarbrücken will den KSC aus dem DFB-Pokal kegeln. Welche Startelf Saarbrückens Coach Lukas Kwasniok dafür wählt, erfahrt Ihr um 19.45 Uhr an dieser Stelle.

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): Der Direktvergleich beider Teams

1. FC SAARBRÜCKEN insgesamt 24 Duelle KSC (KARLSRUHER SC) 3 Siege 15 6 Remis 6 15 Niederlagen 3 26 Tore 54

1. FC Saarbrücken vs. KSC (Karlsruher SC): Die letzten beiden Duelle