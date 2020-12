1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04 heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Am Samstag bekommt es der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga mit dem FC Ingolstadt zu tun. Aber auf welchem Sender wird das Duell gezeigt / übertragen?

In der treffen am Samstag mit dem 1. FC Saarbrücken und dem 04 zwei Aufstiegsaspiranten aufeinander, die sich beide gerne mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten in die Winterpause verabschieden würden. Anstoß ist um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Die Hausherren mussten am letzten Spieltag eine Niederlage gegen den FC Bayern II hinnehmen. Gegen den Meister der vergangenen Saison kam man nicht über ein 1:2 (1:2) hinaus. Die Gäste siegten dagegen unter der Woche mit 1:0 gegen Hansa Rostock und schoben sich dadurch in der Tabelle auf Rang zwei.

Das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Ingolstadt 04 ist heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen: In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Infos zur Übertragung der 3. Liga! Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04 live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04 Datum Samstag, 19. Dezember | 14 Uhr Ort Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04: Wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

Für alle Liebhaber der 3. Liga hat Goal an dieser Stelle gute Nachrichten: Ja, die Spiele des deutschen Unterhauses werden im deutschen Fernsehen übertragen. Ein Pay-TV-Sender hat sich die Rechte daran gesichert, manche Spiele sind jedoch im Free-TV zu sehen.

MagentaSport zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Ingolstadt heute live im Pay-TV

MagentaSport ist erwähnter Pay-TV-Sender, der im Besitz der Übertragungsrechte an der 3. Liga ist, und zeigt deshalb auch Saarbrücken gegen Ingolstadt in voller Länge im TV. Bereits um 13.45 Uhr könnt Ihr zu den Vorberichten mit Kamila Benschop einschalten, ab 14 Uhr übernimmt Kommentator Stefan Fuckert am Mikrofon.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Wenn Ihr bislang keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt Ihr bei Abschluss eines Monatsabos 16,53 Euro, im Jahresabo nur 9,70 Euro monatlich.

Deutlich günstiger ist MagentaSport für alle Kunden der Telekom: Dann könnt Ihr den Pay-TV-Sender für ein Jahr kostenlos schauen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Auf der Webseite von MagentaSport findet Ihr alle weiteren Informationen zur Anmeldung.

Die 3. Liga im Free-TV sehen: SWR und BR übertragen live

Für das Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Ingolstadt müsst Ihr jedoch nicht unbedingt ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen: Auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender SWR und BR gehen am Samstag live aus dem Ludwigsparkstadion auf Sendung.

Dass manche Spiele der 3. Liga im Free-TV übertragen werden, liegt daran, dass die ARD bis zu 86 Begegnungen live zeigen darf. An jedem Spieltag dürfen sich die Sender ein Duell aussuchen, das für ihr Gebiet von großer Bedeutung ist - und das war bei Saarbrücken gegen Ingolstadt gegeben.

1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04 heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Ebenso wie im TV habt Ihr auch im Internet mehrere Möglichkeiten, das Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Ingolstadt live zu sehen. In diesem Abschnitt liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM. Deshalb: Einfach weiterlesen!

MagentaSport zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Ingolstadt im LIVE-STREAM

An erster Stelle sei erneut der Streamingdienst MagentaSport zu nennen. Auf der offiziellen Webseite könnt Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten einloggen und alle Spiele der 3. Liga anschließend auch unterwegs schauen. Im Internet beginnt der Pay-TV-Sender ebenfalls um 13.45 Uhr mit der Übertragung.

Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-STREAM des SWR und BR erleben

Zusätzlich bietet sich Euch am Samstag auch die Option, Saarbrücken gegen Ingolstadt im LIVE-STREAM des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu schauen. Die Free-TV-Sender SWR und BR werden das Duell ebenfalls auf ihren Webseiten übertragen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04 live sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des 1. FC Saarbrücken:

Batz - Barylla, Zellner, Sverko, Müller - Zeitz - Shipnoski, Jänicke, Golley, Gouras - Jacob

Die Aufstellung von des FC Ingolstadt 04:

Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, Gaus - Elva, Krauße, Stendera, Röhl - Eckert Ayensa, Kutschke

1. FC Saarbrücken gegen Ingolstadt 04 live sehen: Die Übertragung auf einen Blick