Am heutigen Mittwochabend (26. Januar 2022) empfängt der 1. FC Saarbrücken zuhause den BVB (Borussia Dortmund) II. Die Partie der 3. Liga wird um 19 Uhr im Ludwigsparkstadion von Saarbrücken angepfiffen.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verrät, dass die beiden Teams sehr eng beieinanderstehen. Saarbrücken befindet sich mit 37 Punkten auf Platz fünf, der BVB II steht mit 34 Zählern auf Rang sieben. Wer also weiterhin an den oberen Plätzen dranbleiben will, der sollte heute punkten. Ob es dem BVB (Borussia Dortmund) II gelingt, heute Abend drei Punkte aus Saarbrücken mitzunehmen, oder ob das Team von Uwe Koschinat dagegenhalten kann, erfahren wir dann ab 19 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 26. Januar 2022 - 19:00 Uhr Spielort Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Für die heutige Partie gibt es zwar eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung zwischen Saarbrücken und dem BVB II leider nicht zu sehen.

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Bezahlsender MagentaSport. Dort werden alle Partien live und in voller Länge gezeigt. Neben der 3. Liga gibt es dort u.a. auch noch die deutsche Eishockey- und Basketball-Bundesliga zu sehen.

Allerdings ist das Zusehen dort, wie der Begriff des Bezahlsenders schon verrät, nicht umsonst. Um Zugriff auf diesen Pay-TV-Sender zu erhalten, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 16,95 Euro im Monatsabo, oder 9,95 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Jetzt aber kurz aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, gibt es für alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Konditionen. Dann zahlt Ihr nur 9,95 Euro im Monatsabo und 4,75 Euro monatlich im Jahresabo.

Mehr Infos zu MagentaSport und den Link um, Euch anzumelden findet Ihr hier.

Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch für diesen ist wieder MagentaSport verantwortlich. Wenn Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließt, könnt ihr Euch dann mit euren Zugangsdaten direkt auf der Website anmelden und dort den LIVE-STREAM verfolgen.

Außerdem gibt es mittlerweile die Möglichkeit Spiele der 3. Liga im sogenannten pay-per-view-Verfahren zu sehen. Hier haben sich nämlich MagentaSport und die Fußball-Plattform OneFootball zusammengeschlossen. Ihr könnt Euch auf der OneFootball-Website ein Spiel aussuchen, bezahlt dann 2,99 Euro und könnt schon die Partie im LIVE-STREAM bei MagentaSport verfolgen.

Nach dem Spiel verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und für die nächste Partie müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen. Mehr Infos zu diesem System gibt es noch einmal hier zum Nachlesen.

Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wir von GOAL haben auch wieder einen LIVE-TICKER für euch am Start. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

🎫 VVK für das U23-Heimspiel gegen Osnabrück



Am Samstag (29.01.) empfängt die U23 des #BVB den VfL Osnabrück im Stadion Rote Erde. Der VVK für U23-Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder beginnt am Dienstagmorgen (25.01.) um 10 Uhr.



Alle Infos 👇https://t.co/vc5OOVjPhl — BVB-Fanbeauftragte (@BVB_Fanb) January 24, 2022

Der 1. FC Saarbrücken vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.