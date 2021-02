1. FC Saarbrücken vs. 1860 München heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Verfolgerduell in der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken 1860 München. Alle Infos zur Übertragung und weitere Informationen gibt es hier.

Der 1. FC Saarbrücken trifft heute auf 1860 München . Die Partie der 3. Liga wird um 14 Uhr im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen angepfiffen, da der Platz im Saarbrücker Ludwigsparkstadion unbespielbar ist.

Im Saarland kommt es zum Verfolgerduell in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Die Löwen aus München sind mit 38 Punkten nach 23 Spielen Vierter, Saarbrücken liegt mit einem Spiel weniger vier Punkte dahinter. Saarbrücken feierte zuletzt einen 1:0-Erfolg bei Kellerkind Unterhaching, 1860 trennte sich in der Vorwoche 0:0 von Hansa Rostock.

Der 1. FC Saarbrücken trifft auf 1860 München . Hier erfahrt Ihr alles Wichtige rund um TV-Übertragung, LIVE-Stream und vieles mehr.

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Begegnung heute in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Saarbrücken vs. 1860 München DATUM 20.02.2021 I 14 Uhr ORT Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen HINSPIEL 21.10.2020: 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken 1:2 (0:2)

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Das Duell in der 3. Liga gibt es im TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Goal verrät Euch, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Übertragung im TV bei Magenta Sport

Die Deutsche Telekom hält die Übertragungsrechte an der 3. Liga und zeigt alle Partien live bei Magenta Sport . So auch die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1860 München heute um 14 Uhr.

Bei Magenta Sport handelt es sich aber nicht um Free-TV, sondern um ein kostenpflichtiges Programm. Für das Abonnement gibt es für Interessierte verschiedene Wege. Wer bereits einen Telekom-Vertrag hat, kann Magenta Sport für ein Jahr kostenlos hinzubuchen. Zudem kann Magenta Sport als Teil des Sky-Sport-Paketes mit dem Telekom-Vertrag verknüpft werden.

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Übertragung in der ARD und den dritten Programmen

Nicht zu sehen ist die Partie übrigens in einem der dritten Programme der ARD. Im SWR läuft stattdessen heute die Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Kaiserslautern. Der Bayerische Rundfunk zeigt an diesem Wochenende kein Spiel live. Die Höhepunkte der 3. Liga werden jedoch heute Abend in der ARD-Sportschau um 18 Uhr gezeigt.

Auch wenn es zuletzt nicht zu einem Dreier reichte, ist #Löwen -Trainer Michael #Köllner vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 14h, beim @ersterfcs zuversichtlich: „Der entscheidend Parameter ist, dass die Mannschaft alles gibt.“

Vorbericht: ▶ https://t.co/JqUpAwhWV7 #FCSM60 #tsv1860 pic.twitter.com/Lt6taTQJht — TSV 1860 München (@TSV1860) February 18, 2021

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Ihr habt keinen Telekom-Vertrag? Kein Problem. Dieser ist nämlich keine zwingende Voraussetzung , um Magenta Sport nutzen zu können!

Hier ist Magenta Sport mit anderen Streamingdiensten vergleichbar. Ihr habt zwei Möglichkeiten: ein Monatsabo oder ein Jahresabo. Das Monatsabo kostet 16,95 Euro , das Jahresabo gibt es für 9,95 Euro im Monat.

Bei Magenta Sport gibt es neben der 3. Liga auch weiteren Live-Sport zu sehen. Dazu gehören etwa die Frauen-Bundesliga, die Eishockey-Liga DEL sowie die Basketball-Bundesliga BBL.

Magenta Sport ist auf vielen Smart-TV-Geräten verfügbar, zudem als App für Smartphone oder Tablet und TV-Sticks sowie in allen gängigen Browsern auf dem heimischen Computer.

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Übertragung in der Übersicht

ZEIT Heute um 14 Uhr TV Magenta Sport LIVE-STREAM Magenta Sport

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel dennoch nicht sehen könnt, aber nichts verpassen wollt, dann ist der LIVE-TICKER von Goal wärmstens zu empfehlen. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Chance und kein Ereignis. Schaut gerne rein!

1. FC Saarbrücken vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des 1. FC Saarbrücken:

Batz - Barylla, Zellner, Breitenbach - Jänicke, Perdedaj, Kerber, Deville - Shipnoski, Jacob, Günther-Schmidt

1860 München beginnt mit folgender Aufstellung:

Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Wein, Tallig - Neudecker, Lex, Greilinger - Mölders