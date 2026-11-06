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Deutschland 2 Bundesliga
team-logo1. FC Nürnberg
Max-Morlock-Stadion
team-logoDarmstadt
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1. FC Nürnberg vs. Darmstadt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

1. FC Nürnberg - Darmstadt
1. FC Nürnberg
Darmstadt
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Max-Morlock-Stadion

Der 1. FC Nürnberg empfängt den SV Darmstadt 98 im Max-Morlock-Stadion zum 2.-Bundesliga-Duell. Miroslav Klose trifft mit seinem Team auf Florian Kohfeldts abstiegsgefährdete Darmstädter.

Nürnberg steht auf Platz zwei der Tabelle und geht als klarer Favorit in diese Partie. Das jüngste Ergebnis bestätigt die Stärke des Klubs: ein 3:1-Auswärtssieg bei St. Pauli in der Liga.

Darmstadt befindet sich dagegen in einer schwierigen Lage. Als Tabellenletzter kämpft die Mannschaft um jeden Punkt, und die Formkurve der vergangenen Wochen gibt wenig Anlass zur Zuversicht.

Das 4:0-Heimdebakel gegen Karlsruher SC sitzt noch tief. Immerhin gelang zuletzt ein 1:1 gegen Magdeburg, das zumindest die Stabilisierung andeutet.

Für Darmstadt geht es in Nürnberg um mehr als drei Punkte. Ein Auswärtssieg wäre eine kleine Sensation und würde dem Team im Abstiegskampf dringend benötigte Luft verschaffen.

Nachfolgend erfahrt ihr, wo das Spiel live zu sehen ist.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Nürnberg und Darmstadt los?

Der 1. FC Nürnberg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub auswärts bei St. Pauli mit 3:1 in der Liga. Davor gab es eine 2:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen sowie ein spektakuläres 4:4 gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte zehn.

Darmstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 bei Magdeburg in der Liga. Zuvor gab es ein 2:0 im DFB-Pokal gegen Elversberg sowie die deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. In diesen fünf Partien erzielte Darmstadt sechs Tore und kassierte sieben.

FCN

FCN - Form

WOB
U4-4
COT
U1-1
FCK
N0-1
B04
N5-2
FCP
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SVD

SVD - Form

COT
S3-1
KSC
N4-0
FCP
U0-0
ELV
S0-2
FCM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Darmstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Klose

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Form

FCN

FCN - Form

WOB
U4-4
COT
U1-1
FCK
N0-1
B04
N5-2
FCP
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SVD

SVD - Form

COT
S3-1
KSC
N4-0
FCP
U0-0
ELV
S0-2
FCM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC NürnbergUnentschiedenDarmstadt
1
1
3
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
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2
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
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END
Deutschland 2 Bundesliga
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1. FC Nürnberg
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Darmstadt
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1
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Deutschland 2 Bundesliga
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1. FC Nürnberg
FCN
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Darmstadt
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1
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1. FC Nürnberg
FCN
1
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Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
103341316-312
S
N
S
N
U
10
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
11
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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