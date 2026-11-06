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1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Anstoßzeit

Der 1. FC Nürnberg empfängt den SV Darmstadt 98 im Max-Morlock-Stadion zum 2.-Bundesliga-Duell. Miroslav Klose trifft mit seinem Team auf Florian Kohfeldts abstiegsgefährdete Darmstädter.

Nürnberg steht auf Platz zwei der Tabelle und geht als klarer Favorit in diese Partie. Das jüngste Ergebnis bestätigt die Stärke des Klubs: ein 3:1-Auswärtssieg bei St. Pauli in der Liga.

Darmstadt befindet sich dagegen in einer schwierigen Lage. Als Tabellenletzter kämpft die Mannschaft um jeden Punkt, und die Formkurve der vergangenen Wochen gibt wenig Anlass zur Zuversicht.

Das 4:0-Heimdebakel gegen Karlsruher SC sitzt noch tief. Immerhin gelang zuletzt ein 1:1 gegen Magdeburg, das zumindest die Stabilisierung andeutet.

Für Darmstadt geht es in Nürnberg um mehr als drei Punkte. Ein Auswärtssieg wäre eine kleine Sensation und würde dem Team im Abstiegskampf dringend benötigte Luft verschaffen.

Nachfolgend erfahrt ihr, wo das Spiel live zu sehen ist.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Nürnberg und Darmstadt los?

Der 1. FC Nürnberg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub auswärts bei St. Pauli mit 3:1 in der Liga. Davor gab es eine 2:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen sowie ein spektakuläres 4:4 gegen VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte zehn.

Darmstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 bei Magdeburg in der Liga. Zuvor gab es ein 2:0 im DFB-Pokal gegen Elversberg sowie die deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. In diesen fünf Partien erzielte Darmstadt sechs Tore und kassierte sieben.

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Form

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Bilanz direkte Duelle

1. FC Nürnberg vs. Darmstadt: Die Tabellen