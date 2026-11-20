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1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: Anstoßzeit

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig zum Zweitligaduell. Miroslav Klose und sein Team wollen vor heimischem Publikum nachlegen.

Nürnberg präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für ein Team, das Selbstvertrauen gesammelt hat und zu Hause schwer zu schlagen ist.

Braunschweig hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Lars Kornetkas Mannschaft steht auf Platz 13 und kämpft um Konstanz, nachdem die letzten Wochen wechselhafte Ergebnisse gebracht haben.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht tendenziell für die Gastgeber. Nürnberg hat in dieser Begegnung zuletzt häufiger die Oberhand behalten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Nürnberg und Braunschweig los?

Nürnberg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft zu Hause gegen Darmstadt mit 2:0, zuvor setzte sie sich auswärts bei St. Pauli mit 1:3 durch. In der 2. Bundesliga blieb Nürnberg in den letzten vier Ligaspielen zweimal erfolgreich. Lediglich das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (2:5) und die Ligapartie gegen Kaiserslautern (0:1) trübten die jüngste Bilanz.

Braunschweig weist in den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 4:1 gegen Paderborn in einem Freundschaftsspiel. In der Liga spielte Braunschweig zuletzt 0:0 gegen Energie Cottbus, nachdem zuvor eine 3:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld zu Buche stand. Einzig der 2:0-Erfolg gegen Hannover 96 lieferte in diesem Zeitraum einen Ligadreier.

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: Form

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: Bilanz direkte Duelle

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: Die Tabellen