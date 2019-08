1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der 1. FC Nürnberg trifft auf den Hamburger SV. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell der 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der zweite Spieltag der 2. Bundesliga steht an. Im Montagabendspiel duellieren sich der 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV. Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Während die Bundesliga noch immer in der Sommervorbereitung weilt, hat die 2. schon längst an Fahrt aufgenommen. Für beide Mannschaften ist es bereits der zweite Ligaeinsatz. Der konnte am ersten Spieltag drei Zähler einfahren, der HSV sich dagegen nur ein Unentschieden erkämpfen.

Die Hanseaten erspielten sich im heimischem Volksparkstadion ein 1:1 gegen den SV Darmstadt 98. Kurios: Erst in der achten Minuten der Nachspielzeit gelang Aaron Hunt nach Entscheidung des Videoassistenten der Ausgleich per Elfmeter. Der 1. FC Nürnberg bejubelte dagegen einen 1:0-Auswärtssieg bei der SG Dynamo Dresden.

1. FC Nürnberg vs. HSV - Wer siegt im Montagabend-Duell? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der live im TV, im LIVE-STREAM und in unserem LIVE-TICKER verfolgen könnt.

1. FC Nürnberg vs. HSV ( ): Das Duell der 2. Bundesliga im Überblick

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV verfolgen - So geht's!

Im zweiten Montagabendspiel dieser Saison duellieren sich zwei Traditionsvereine. Beide Mannschaften bringen große Fangemeinschaften mit, die natürlich nicht komplett im Stadion vertreten sein können. Für alle Fußballfans, die das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV vor den Bildschirmen verfolgen wollen, fassen wir jetzt zusammen, wie Ihr das Spiel live im TV sehen könnt.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live im Pay-TV

Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge live und exklusiv. Nur der Bezahlsender ist im Besitz der Übertragungsrechte für die zweithöchste deutsche Spielklasse. Somit zeigt Sky auch 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV heute live im TV - allerdings im Pay-TV. Ihr benötigt ein Sky-Abonnement, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Nur dann könnt Ihr das Duell zwischen dem FCN und dem HSV live im Fernsehen schauen.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten entnehmt Ihr bitte der Website von Sky. Dort könnt Ihr Euch neben den verschiedenen Angeboten auch über das TV-Programm von Sky informieren.

Doch zurück zu 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV: Sky beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung zur Partie und liefert Euch alle Informationen, die Ihr vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, benötigt. FCN vs. HSV läuft auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird das Duell von Roland Evers. Die Moderation vor, in der Halbzeitpause und nach der Partie übernimmt Yannick Erkenbrecher.

Zeigt / überträgt Sport 1 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live im Free-TV?

Die Antwort fällt leider negativ aus. Viele Jahre lang war Sport 1 Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung der Montagsspiele der 2. Bundesliga ging. Doch seit der letzten Rechtevergabe zeigt nur noch Sky die 2. Liga live und exklusiv. Sport 1 ging leer aus. Dementsprechend überträgt Sport 1 das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV nicht live im Free-TV.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Neben dem TV-Programm bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV im LIVE-STREAM zu verfolgen. Welche Streams Ihr dafür nutzen könnt, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM könnt Ihr Euch in der 2. Bundesliga auf Sky verlassen. Der Bezahlsender zeigt nicht nur alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Dementsprechend überträgt Sky 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Doch auch die Benutzung von Sky Go setzt ein Abonnement voraus. Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Neben Sky Go bietet Euch der Bezahlsender noch eine weitere Option: 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV läuft zusätzlich in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Ticket. Sky Ticket ist ein Angebot von Sky, mit welchem Ihr langfristige Vertragslaufzeiten aus dem Weg geht. Sky Ticket könnt Ihr Euch bereits für einen Monat sichern. Das Sportpaket, mit welchem Ihr die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League sowie weitere Sport-Events sehen könnt, kostet 9,99 Euro im ersten Monat - danach wird's teurer, die monatliche Gebühr beträgt im Anschluss 29,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV): So seht Ihr die Highlights

Spiel verpasst? Halb so wild. DAZN zeigt Euch die Highlights zu 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV! Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine Zusammenfassung auf die Plattform. Somit könnt Ihr Euch alle Großchancen, alle Tore und alle spielentscheidenden Szenen noch einmal im Highlight-Clip bei DAZN gemütlich anschauen​.

DAZN zeigt die Highlights zu 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) KOSTENLOS

Ihr müsst bei DAZN registriert sein, um alle Vorteile nutzen zu können. Doch aufgepasst: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr die Highlights der 2. Bundesliga sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos sehen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Mit diesem seht Ihr nicht nur die Highlights zu 1. FC Nürnberg vs. HSV und allen weiteren Zweitliga-Duellen kostenlos. Damit nicht genug: Reicht Euch die 2. Bundesliga nicht aus, hat DAZN genau das Richtige für Euch. DAZN überträgt die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM! Welche Spiele das Übertragungspaket des Streamingdienstes für das deutsche Fußball-Oberhaus beinhaltet, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel aufgelistet.

Hat Euch der Probemonat bei DAZN mit Spitzenfußball aus der Bundesliga, Europa und der Welt gefallen, bieten sich zwei Optionen. Entweder Ihr zahlt monatlich 11,99 Euro für Euer DAZN-Abo und könnt dieses monatlich kündigen oder Ihr entscheidet Euch für die DAZN-Jahreskarte. Diese kostet einmalig 119,99 Euro. Im Vergleich zur monatlichen Abbuchung spart Ihr mit der DAZN-Jahreskarte insgesamt 24 Euro.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Montagabendspiel entweder live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV seid Ihr ebenfalls hautnah dabei.

Ihr verpasst in unserem LIVE-TICKER keine wichtige Szene, keine Chance und erst recht keinen Treffer. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch sowohl bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff als auch während der gesamten 90 Minuten mit allen Informationen.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen

