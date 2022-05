1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 15.30 Uhr finden alle Partien des 34. und letzten Spieltags der regulären Saison der 2. Bundesliga statt. So geht unter anderem die Begegnung 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 über die Bühne. Der bereits als Aufsteiger feststehende Spitzenreiter gastiert beim Siebten, wobei der FCN und die Knappen 51 und 62 Punkte holten. Die Gastgeber verloren im Hinspiel im Dezember in Gelsenkirchen.

Der 1. FC Nürnberg gewann lediglich eines seiner letzten sieben Meisterschaftsspiele, wobei er sich zunächst Darmstadt geschlagen geben musste. Danach erlebte das Team von Robert Klauß ein Unentschieden in Bremen und eine Heimniederlage gegen Sandhausen. Es folgten eine Punktteilung bei St. Pauli und am Sonntag eine Auswärtspleite bei Holstein Kiel.

Schalke 04 feierte hingegen am vorherigen Spieltag einen Heimerfolg gegen St. Pauli und damit auch die Rückkehr in die Bundesliga. Überdies feierte die Mannschaft von Mike Büskens den siebten Sieg binnen acht Zweitliga-Auftritten. Hierbei geschah der einzige Punktverlust, eine Heimniederlage gegen Werder Bremen, zwischen Dreiern in Darmstadt und in Sandhausen.

Heute um 15.30 Uhr findet in der 2. Bundesliga die Partie 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 Datum: Sonntag, 15. Mai 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky hält die Senderechte an allen Matches der zweithöchsten Spielklasse. Der Bezahlanbieter greift in diesem Zusammenhang auf etliche Kanäle zurück, wobei Ihr für die Ausstrahlung des Traditionsduells Nürnberg vs. Schalke 04 bei Sky Sport Bundesliga 2 richtig liegt. Überdies könnt Ihr die Begegnung in HD genießen. Zehn Minuten vor Spielbeginn, um 15.20 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Aber notiert Euch jetzt die Kernfakten zur Übertragung der Begegnung im Max-Morlock-Stadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielbeginn: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Wenn Ihr Euch das Kräftemessen zwischen dem FCN und Schalke 04 auf dem TV-Gerät ansehen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dafür müsst Ihr monatlich 27 Euro (Einzelabo) oder 32,50 Euro (Kombi mit dem Sportpaket) auf den Tisch legen. Der Bezahlanbieter versorgt Euch auf seiner Homepage mit etlichen Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Am Sonntag um 15.30 Uhr gehen in der 2. Bundesliga neun Partien über die Bühne. In anderen Worten bedeutet das, dass zusätzlich zum Match 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 acht weitere stattfinden. Damit meinen wir die Matches Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Heidenheim vs. KSC, St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Darmstadt vs. Paderborn, Hannover 96 vs. Ingolstadt, Sandhausen vs. Holstein Kiel, Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue sowie Hansa Rostock vs. HSV. Infolgedessen bekommt Ihr ab 14.30 Uhr zusätzlich eine Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ins Haus geliefert.

1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr kein Fernsehgerät zur Hand habt, könnt Ihr auf die LIVE-STREAMS zurückgreifen. Mit einem internetfähigen Endgerät und einer geeigneten Verbindung könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Nürnberg gegen Schalke 04 von überall aus anschauen. Dafür könnt Ihr Euch zwischen zwei Alternativen entscheiden.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go, das hauseigene Streaming-Portal, ist die erste. Dessen Bedienung ist kinderleicht und Ihr müsst Euch ausschließlich rechtzeitig einloggen. Allerdings erfolgt nach einem Vertragsabschluss die Freischaltung nicht sofort. Daher müsst Ihr Euch vermutlich mit einer Wiederholung begnügen. Der Bezahlanbieter listet sämtliche Ausstrahlungstermine auf seiner Webseite auf.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04

Mit der zweiten Option, dem Sky Ticket, findet die Aktivierung auf Anhieb statt. Außerdem ist in diesem Fall keine Bindung erforderlich. Wir empfehlen Euch diesbezüglich das Paket Supersport Monat, für das Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen müsst. Als Fußballliebhaber könnt Ihr Euch die Bundesliga, die englische Premier League und den DFB-Pokal ansehen. Zudem umfasst das Programm die Formel 1, Tennis (ATP World Tour), Eishockey mit der NHL und Golf mit der PGA-Tour.

Zu 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL auf dem Laufenden bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Traditionsduell zwischen dem FCN und Schalke 04.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.