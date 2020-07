1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der Relegation zur 2. Bundesliga

Der 18. Teilnehmer der 2. Liga für die neue Saison wird gesucht. Der 1. FC Nürnberg spielt heute gegen den FC Ingolstadt 04. Alles zur Übertragung.

Es ist ein bayrisches Derby, in welchem der letzte Teilnehmer der 2. der kommenden Saison ermittelt wird - die Relegation steht an. Der spielt gegen den 04. Das Hinspiel findet heute um 18.15 Uhr statt.

Der 1. FC Nürnberg hat eine Horrorsaison hinter sich. Der Club beendete die Zweitligasaison nach dem Abstieg aus der Bundesliga auf dem Relegationsplatz 16 und muss nun sogar bangen, nicht in die Drittklassigkeit durchgereicht zu werden. Ohne den entlassenen Jens Keller will man nun den Worst Case verhindern.

Beim FC Ingolstadt ist es genau anders herum: Die Schanzer stiegen im Vorjahr aus der ab und dürfen nun darum kämpfen, sofort den Wiederaufstieg zu schaffen. Das Team von Thomas Oral kommt mit Rückenwind nach Nürnberg und will dort die Weichen auf Aufstieg stellen.

Mehr Teams

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Relegation zur 2. Bundesliga. Außerdem: Die Aufstellung.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Die Relegation im Überblick

Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 Wettbewerb Relegation zur 2. Bundesliga (Hinspiel) Datum Dienstag, 7. Juli 2020 | 18.15 Uhr Ort Max Morlock Stadion, Nürnberg

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV sehen - geht das?

Das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt 04 ist richtungsweisend, denn nach dem Hinspiel im Frankenland gibt es vielleicht eine erste Tendenz, wer in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen darf.

Wir verraten Euch, welche Sender diese Begegnung heute live und in voller Länge im TV zeigen. So oder so: Es gibt eine Option, wie Ihr live im Free-TV mit dabei sein könnt - es folgen alle Details.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im Pay-TV sehen: Zeigt Sky die Relegation?

Der Pay-TV-Sender Sky hat in der Bundesliga-Saison 2019/20 die meisten Spiele in voller Länge live übertragen und war auch in der 2. Bundesliga voll am Start. Doch wie sieht es bei der Entscheidung in der Relegation aus?

Nicht gut: Sky zeigt die Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt heute nicht live im TV. Der Bezahlsender hält keine Rechte an diesen Spielen, weswegen Ihr Euch eine Alternative suchen müsst.

Doch nicht verzagen: Es gibt einen Sender, der 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV überträgt.

ℹ Jetzt steht fest: Der Club trifft in der Relegation auf den FC Ingolstadt.



Das Hinspiel wird am Dienstag um 18.15 Uhr in Nürnberg ausgetragen, das Rückspiel dann am Samstag ebenfalls um 18.15 Uhr in Ingolstadt.#fcn pic.twitter.com/HR4poytTbr — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 4, 2020

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Relegation im Free-TV beim ZDF sehen

Das Derby zwischen Nürnberg und Ingolstadt wird einen Sieger hervorbringen, soviel steht fest. Wer nach dem Hinspiel die Nase vorne hat, werdet Ihr live im Free-TV im ZDF sehen. Der Free-TV-Kanal überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV und das geht selbstredend kostenfrei.

Ihr habt also die Option, die Relegation zur 2. Bundesliga zu verfolgen und müsst dabei kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Hier gibt's eine kleine Übersicht über die Übertragung der Relegation im ZDF:

Ankündigung : Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg als 16. der 2. Bundesliga gegen Drittligist FC Ingolstadt im Livestream

: Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg als 16. der 2. Bundesliga gegen Drittligist FC Ingolstadt im Livestream Übertragungsstart : 18.00 Uhr.

: 18.00 Uhr. Anstoß 18:15 Uhr.

Eine dritte Option ist der Streamingdienst DAZN. Der Kanal zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live. Alle Infos gibt es im nächsten Abschnitt.

Quelle: Getty images

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Relegation sehen

Die Relegation zur 2. Bundesliga wird heute Abend im LIVE-STREAM von DAZN übertragen. Das liegt daran, dass sich der Streamingdienst die Rechte an der Übertragung gesichert hat. Bereits die Relegation zur Bundesliga zwischen Bremen und Heidenheim lief auf DAZN - nun widmen wir uns einer Klasse tiefer dem Fußball.

DAZN beginnt am Dienstag um 18 Uhr mit der Übertragung zur Partie in voller Länge, ehe dann 18.15 Uhr der Ball in Nürnberg rollt. In der abgelaufenen Saison zeigte DAZN keine ganzen Spiele der 2. Bundesliga, sondern nur die Highlights wurden übertragen. Anders in der höchsten deutschen Spielklasse.

Der Streamingdienst strahlte zahlreiche Bundesliga-Spiele aus und hat nun das Angebot zur neuen Spielzeit nochmal ausweitet. An diesem Dienstag zeigt DAZN die kompletten 90 Minuten der Partie 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 im LIVE-STREAM.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos im Überblick

Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr DAZN-Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog DAZN-Kommentator : Mario Rieker

: Mario Rieker DAZN-Experte: Sebastian Kneißl

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04: Die Relegation heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Mit dem von DAZN zur Verfügung gestellten Gratismonat für Neukunden könnt Ihr 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen.

Sofern Ihr noch kein DAZN-Abo besitzt, könnt Ihr in den 30 Testtagen das komplette Angebot des Streamingportals ausprobieren. Nürnberg vs. Ingolstadt gibt's gleich zu Beginn in voller Länge live zu sehen.

Wenn Euch der Service von DAZN nach Ablauf des Gratismonats überzeugt habt, könnt Ihr Euch künftig ein monatliches Abo für 11,99 Euro sichern oder gar ein Jahresabo für 119,99 Euro zulegen - dadurch spart Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro!

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 - Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Quelle: imago images

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute im LIVE-STREAM vom ZDF und Amazon sehen

Die Relegation läuft heute nicht exklusiv im LIVE-STREAM von DAZN, sondern gleich zwei andere Anbieter zeigen den Kick ebenfalls. ZDF hat neben der Übertragung live im TV natürlich auch einen LIVE-STREAM, der kostenfrei zur Verfügung steht.

Amazon Prime hat ebenfalls Rechte an der Übertragung des Hinspiels der Zweitliga-Relegation und strahlt die vollen 90 Minuten live im Stream aus. Dort müsst Ihr jedoch Kunde sein.

Hier gelangt Ihr direkt zu den betreffenden Seiten:

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Die vollen 90 Minuten von 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV oder LIVE-STREAM verpasst? Keine Sorge, bei DAZN seht Ihr kurz nach Abpfiff bereits die besten Szenen in einem Highlightclip.

Mit dem Abonnement, welches Ihr durch den Gratismonat ohnehin hättet, geht das kostenlos.

Abseits der Bundesliga hat DAZN noch viele weitere internationale Top-Ligen und Wettbewerbe im Programm, wie beispielsweise die , , , , , und noch viel mehr!

Welche Spiele und welche weiteren Sportarten DAZN sonst noch so im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04: Die Relegation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr bereits vorab wisst, dass die ganze Begegnung 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 für Euch nicht im TV oder LIVE-STREAM läuft, dann könnt Ihr hier bei Goal dennoch alles miterleben, was Ihr wollt.

Goal schreibt Euch ab 17.45 Uhr einen LIVE-TICKER zum Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Hier gelangt Ihr direkt dorthin. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr im Ticker keinerlei spielentscheidende Szene und bleibt stets über das Geschehen in Nürnberg auf dem Laufenden.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Die Aufstellung der Teams

Gegen 17.15 Uhr kommen die Aufstellungen von Nürnberg und Ingolstadt zum Vorschein. Dann findet Ihr sie hier.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Der Direktvergleich