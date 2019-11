1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Der 1. FC Nürnberg trifft in der 2. Bundesliga auf Arminia Bielefeld. Wir verraten, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

2. Bundesliga, 13. Spieltag: Der 1. FC Nürnberg empfängt am Sonntagmittag die Mannschaft von Arminia Bielefeld. Das Duell findet im Max-Morlock-Stadion statt. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Harte Zeiten für den : Der Club steht nur auf Platz elf der Zweitliga-Tabelle. Zudem schieden die Nürnberger im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern aus (zum Spielbericht). Zu allem Überfluss wurde unter der Woche nun auch Trainer Damir Canadi entlassen. Als Interimscoach springt Marek Mintal ein.

Gute Stimmung dagegen im Lager der Arminen: Die Bielefelder stehen auf dem zweiten Platz mit Kurs Richtung Bundesliga. Seit vier Partien ist Arminia Bielefeld ungeschlagen. Zuletzt gewannen die Ostwestfalen mit 2:1 gegen Holstein Kiel (zum Spielbericht).

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wie Ihr das Duell in der 2. heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zum LIVE-TICKER, zu den Aufstellungen und zu den Highlights bei DAZN.

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: Das Duell in der auf einen Blick

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute live im TV verfolgen - So geht's!

Sonntagmittag, Zeit für die 2. Bundesliga. Seit mehreren Jahren wird der Zweitliga-Sonntag nur noch von Sky übertragen. Ohnehin zeigt der Bezahlsender alle Spiele der 2. Bundesliga live, exklusiv und in voller Länge - so auch die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld.

Dagegen läuft die 2. Liga gar nicht mehr live im Free-TV. Weder ARD und ZDF noch Sport1 und Co. zeigen Nürnberg vs. Bielefeld live im Free-TV. Damit ist Sky heute Eure erste und einzige Anlaufstelle. Alle Infos zur Übertragung live auf Sky bekommt Ihr in den nächsten Zeilen.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute live im Pay-TV

Wollt Ihr die 2. Bundesliga heute live und in voller Länge verfolgen? Dann müsst Ihr Sky einschalten. Nur der Bezahlsender ist heute für die Übertragung der zweithöchsten deutschen Spielklasse verantwortlich.

Damit ist klar: 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld läuft heute live und exklusiv im TV bei Sky - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Die Nutzung des Bezahlsenders ist - der Name verrät es - nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wie an jedem Zweitliga-Sonntag habt Ihr auch heute die Wahl: Entweder schaut Ihr Nürnberg vs. Bielefeld live im Einzelspiel oder Ihr genießt die 2. Bundesliga in der Konferenz.

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

Start der Vorberichte: 13 Uhr

Kommentator: Michael Born

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Start der Übertragung: 13 Uhr

Moderator: Hartmut von Kameke

Spiele in der Konferenz: Darmstadt vs. Regensburg, Heidenheim vs. Hannover und Nürnberg vs. Bielefeld

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM? Wenn Ihr Nürnberg gegen Bielefeld live im Internet verfolgen wollt, seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Bezahlsender überträgt das Duell im LIVE-STREAM - gleich zwei Optionen stehen für Euch bereit.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM

Option Nr. 1: Sky überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die analog zum TV-Programm laufen - so wie die 2. Bundesliga am Sonntag.

Auch bei Sky Go habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz? Für beide Varianten steht für Euch jeweils ein LIVE-STREAM parat. Doch die Nutzung von Sky Go setzt ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky voraus.

Wollt Ihr 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM mit Sky Go schauen? Dann holt Euch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM

Option Nr. 2: Ihr wollt Euch heute die 2. Bundesliga anschauen? Ihr habt aber keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket, wenn Ihr Nürnberg gegen Bielefeld live und in voller Länge genießen möchtet.

Sky Ticket überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM. Und das Beste an Sky Ticket? Ihr könnt die Inhalte des Bezahlsenders über einen kürzeren Zeitraum nutzen und erspart Euch somit ein langfristiges Sky-Abo.

Um die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: So seht Ihr die Highlights

Habt Ihr das Duell zwischen Nürnberg und Bielefeld leider verpasst? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat. Und bitteschön:

Die Highlights zu 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld bei DAZN!

Ihr habt kein Sky-Abonnement und superlange wollt Ihr auch nicht auf die Highlights im Free-TV warten? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst lädt Euch bereits 40 Minuten nach Spielschluss eine ausführliche Zusammenfassung von 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld auf die Plattform.

Und das Beste? Die Highlights könnt Ihr sogar vollkommen kostenlos genießen. Wie das geht? Ganz einfach. Probiert doch mal den kostenlosen Probemonat von DAZN aus! Der Streamingdienst schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage komplett gratis.

Und das Allerbeste? Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga. Zudem hat der Streamingdienst zahlreichen Spitzenfußball für Euch im Programm. Seid Ihr absolute Fußball-Freaks? Dann aufgepasst: Champions League und Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 - all das und noch vieles mehr bekommt Ihr in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN.

Ladet Euch jetzt und hier die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? In unseren Übersichtsartikeln findet Ihr alle Antworten:

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute keine Chance, das Duell in der 2. Bundesliga live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket anzuschauen? Kein Problem. Wir haben da etwas für Euch:

Ihr verpasst in unserem LIVE-TICKER keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keine Entscheidung. Der LIVE-TICKER von Goal ist genau die richtige Wahl, wenn Ihr während der gesamten 90 Minuten zwischen dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld stets auf dem Laufenden bleiben wollt.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos! Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Nürnberg:

Willert - Valentini, Mühl, Sörensen, Sorg - Petrak - Lohkemper, Geis, Behrens, Hack - Frey

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld: Die Bilanz

1. FC NÜRNBERG 36 Duelle ARMINIA BIELEFELD 15 Siege 14 7 Unentschieden 7 14 Niederlagen 15 49 Tore 44

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick