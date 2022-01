1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 3. Liga

22. Spieltag in der 3. Liga und die Begegnung heißt 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass die Magdeburger in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch verspielen werden. Vor diesem Spieltag befindet man sich mit einem Abstand von elf Punkten auf den Zweitplatzierten Kaiserslautern unangefochten auf dem ersten Platz. Ganz anders der TSV Havelse: Als Tabellenletzter konnten bisher nur drei Spiele gewonnen werden und das Torverhältnis liegt bereits bei minus 26.

Erster gegen Letzter heißt es heute in Magdeburg. Sehen wir "business as usual" oder schafft Havelse den Sensationssieg? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

3. Liga heute live: 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse - die Fakten zur Begegnung

Begegnung FC Magdeburg vs. TSV Havelse Wettbewerb 3. Liga | 22. Spieltag Datum Sonntag, 23. Januar 2022 Uhrzeit 15 Uhr Austragungsort MDCC-Arena, Magdeburg

3. Liga heute live - 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse: Wird die Begegnung im Free-TV übertragen?

Für die Übertragung der 3. Liga kommen in dieser Saison drei Sender in Frage: MagentaSport, OneFootball und die dritten Programme der ARD. Die letzte Option wäre kostenlos und hat in dieser Saison schon das ein oder andere Mal den Fans der 3. Liga Freude bereitet.

Doch leider müssen wir Euch enttäuschen: Die dritten Sender der ARD zeigen nur ausgewählte Samstagspartien live und somit wird 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse nicht im Free-TV zu sehen sein!

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga gehören in dieser Saison MagentaSport.

3. Liga heute live im TV und STREAM - MagentaSport überträgt 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse

Die heutige Begegnung läuft somit ab 15 Uhr live auf MagentaSport! Seit einiger Zeit bietet der Mobilfunkanbieter Telekom sowohl für Kunden als auch für Nicht-Kunden den auf Sport spezialisierten Streamingsender MagentaSport an. Dieser liefert Euch alle Spiele der 3. Liga, Frauen-Bundesliga, Deutschen Eishockey Liga (DEL) und Basketball-Bundesliga (BBL) live und in voller Länge.

Das Angebot ist jedoch leider nicht kostenlos und für Telekom-Kunden günstiger als für Nicht-Kunden.

Wir geben Euch einen Überblick über die Kosten bei MagentaSport:

Telekom-Kunde? Ja Nein Kosten Monatsabo 9,95 Euro pro Monat (jederzeit kündbar) 16,95 Euro pro Monat (jederzeit kündbar) Kosten Jahresabo 4,95 Euro pro Monat 9,95 Euro pro Monat

3. Liga heute live im STREAM - OneFootball überträgt 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse

Einzelspiele der 3. Liga könnt Ihr zudem im MagentaSport-LIVE-STREAM auf OneFootball buchen. Die Plattform ermöglich Euch somit, auf lange Vertragslaufzeiten zu verzichten und Ihr seht nur das, was Ihr möchtet.

Das heutige Spiel könnt Ihr auf OneFootball für nur 2,99 Euro buchen.

Infos zur OneFootball

3. Liga heute live im kostenlosen TICKER - GOAL präsentiert den Ergebnis-TICKER zu 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse

Neben der Übertragung im TV und STREAM könnt Ihr die Partie auch im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL verfolgen. Neben interessanten Statistiken gibt es hier die entscheidenden Szenen des Spiels nahezu in Echtzeit und kompakt in Textform aufbereitet.

Zum LIVE-TICKER

3. Liga heute live im TV, STREAM und TICKER - die Aufstellungen von 1. FC Magdeburg und TSV Havelse

Auch die Aufstellungen beider Teams gibt es in diesem Artikel zu beäugen. Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr sie an dieser Stelle.

3. Liga heute live im TV, STREAM und TICKER - die Übersicht zur Übertragung von 1. FC Magdeburg vs. TSV Havelse

