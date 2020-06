1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga

30. Spieltag in der 3. Liga: Am Freitag trifft der FC Magdeburg auf den KFC Uerdingen. Von Goal bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

Am Freitag trifft der 1. FC Magdeburg auf den KFC Uerdingen. Um 19.00 Uhr geht es in der MDCC-Arena in Magdeburg los.

Magdeburg steht unter großem Druck. Nur drei Punkte vom Abstieg entfernt steht das Team von Claus-Dieter Wollitz auf Rang 15. Am letzten Spieltag gab es zwar einen Sieg gegen die Würzburg Kickers, dieser war jedoch teuer erkauft. Der Abwehrspieler Dustin Bomheuer hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für längere Zeit ausfallen.

Der KFC Uerdingen schickte eine Stark veränderte Mannschaften am vergangenen Spieltag ins Rennen. Auf vier Positionen wechselte Stefan Krämer im Vergleich zum 2:1 Sieg bei Waldhof Mannheim. Das Spiel von Uerdingen war durch die Defensive geprägt. Obwohl hinten die Null gehalten werden konnte, brachte das nicht allzu viel, da die Offensive nicht zu Zählbarem gelangte. Das Ergebnis war ein torloses Unentschieden für den KFC Uerdingen gegen den SV Meppen.

Vor allem Magdeburg muss an diesem Spieltag Punkten, um wichtige Zähler gegen den Abstiegskampf zu sammeln. Nur drei Zähler trennen die Ottostädter vom Abstieg. Uerdingen steht zwar etwas besser auf Rang zehn, dennoch dürfen auch sie im Saisonendspurt nicht mehr zu oft schwächeln.

Alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM gibt es von Goal an dieser Stelle für Euch. Am Ende des Artikels findet Ihr außerdem die Aufstellungen der beiden Teams.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Wird das Spiel live im TV gezeigt?

Generell liegen die Rechte zur Übertragung der 3. Liga bei der ARD und Magenta Sport. Die ARD zeigt ausgewählte Spiele auf den Lokalsendern kostenlos. Magenta Sport hingegen bietet seine Dienste nur für zahlende Kunden an.

Wo das Spiel gezeigt wird, erfahrt Ihr im Folgenden.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Das Spiel bei Magenta Sport sehen

Dieses Mal gehen alle, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben, leer aus. Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg gegen den KFC Uerdingen wird nur bei Magenta Sport gezeigt und um das Spiel hier zu sehen, ist ein Abonnement notwendig. Die Telekom bietet dafür mehrere Optionen an. Zum einen für alle Bestandskunden, aber auch für alle Nicht-Telekom-Kunden gibt es das passende Paket.

Solltet Ihr noch nicht Kunde bei der Telekom sein, dann kommt Ihr ab 9,95 Euro im Monat in den Genuss des Angebots von Magenta Sport. Mit Telekom-Vertrag ist der Einstieg in den ersten 12 Monaten kostenlos und danach ab 4,95 Euro zu haben.

Beginnen wird die Übertragung bereits um 18.45 Uhr live aus Magdeburg.

Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentator: Gari Paubandt

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Nicht nur im TV könnt Ihr das Spiel 1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen sehen, sondern auch im LIVE-STREAM. Hier führt der Weg wieder über Magenta Sport. Alle Infos dazu gibt es von Goal für Euch im nächsten Abschnitt.

Leider bestätigt: die MRT-Untersuchung bei Dr. Jan Philipp #Schüttrumpf ergab einen Kreuzbandriss im rechten Knie bei unserem Abwehrmann Dustin #Bomheuer. Gute Besserung #Bomi, du wirst uns fehlen!

________#EINMALIMMER pic.twitter.com/A2K7cbIh4Z — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 4, 2020

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Der LIVE-STREAM von Magenta Sport

Magenta Sport überträgt jedes Spiel der 3. Liga auch im LIVE-STREAM, so auch Magdeburg gegen Uerdingen. Genauso wie im TV beginnt hier die Übertragung um 18.45 Uhr. Die Bilder sind dann dieselben wie im TV-Programm. Für Euch macht es also fast keinen Unterschied wie Ihr das Spiel seht. Mit dem LIVE-STREAM könnt Ihr auch von unterwegs das Spiel live verfolgen.

Mit der Magenta Sport App könnt Ihr den LIVE-STREAM auf Eurem Smartphone oder Tablet verfolgen, mit dem Laptop könnt Ihr über die Magenta Webseite live dabei sein.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Nicht nur kostenlos, auch topaktuell und gespickt mit Zusatzinformationen und Statistiken, ist der LIVE-TICKER von Goal. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels und seid stets auf dem Laufenden.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER zur Partie 1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen live sehen: Die Aufstellungen der Teams

