1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. – so wird die 3. Liga übertragen

34. Spieltag in der 3. Liga. Der FC Magdeburg trifft auf den Tabellenersten FC Bayern II. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Was für eine Saison in der 3. Liga . Hier ist noch alles möglich. Am Samstag empfängt der 1. FC Magdeburg den FC Bayern II in der. Angepfiffen wird um

Der FC Bayern II will die Saison als Meister beenden und ist auf einem guten Weg. Letzte Woche besiegte eine glänzend aufgelegte FCB-Reserve den SV Meppen mit 5:1.

Magdeburg hingegen muss aufpassen nicht am anderen Ende der Tabelle in Bedrängnis zu geraten. Der 1. FCM steht aktuell mit 41 Punkten oberhalb der Abstiegsränge, allerdings gibt es noch genug Spiele in der um die Platzierungen nochmal durchzuwirbeln.

Wie die 3. Liga übertragen wird und welche Wege es noch gibt das Spiel live zu verfolgen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

1. FC Magdeburg gegen II im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. FC Bayern München II

1. FC Magdeburg vs. FC Bayern München II Wettbewerb: 34. Spieltag, 3. Liga

34. Spieltag, 3. Liga Datum: 20. Juni 2020

20. Juni 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Eine Saison, die so fesselnd wie diese ist, lädt natürlich dazu ein so viele Spiele wie möglich live zu sehen. Dabei stehen Fußballfans jedes Mal aufs Neue vor der Frage, wo das Spiel gezeigt wird. Denn die Übertragungsrechte der 3. Liga liegen sowohl bei Magenta Sport als auch teilweise bei der ARD und ihren Regionalsendern. Goal klärt auf, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

#Hoßmang: „Waren gegen Halle in der 1. Halbzeit präsent, zweite Halbzeit die Überzahl nicht gut genutzt. Das ist jetzt mit Blick auf Bayern II aufgearbeitet. Es sind alle wichtig, das sieht man dann an #Roczen, der reinkommt und das Tor macht oder an #Weigel. Auch #Steininger ... pic.twitter.com/I1ltVA4NpP — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 19, 2020

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live im TV sehen: Die Übertragung im MDR

Erfreulich für alle Fans der 3. Liga ist, dass das Spiel dieses Mal auch im Free-TV zu sehen ist. Der MDR ist für die Übertragung zuständig und zeigt das Spiel pünktlich zum Anstoß um 14 Uhr live. Die Spiele im MDR werden im Wechsel von Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann moderiert.

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live im TV sehen: Die Übertragung bei Magenta Sport

Eine sichere Bank im Bezug auf die Übertragung ist Magenta Sport. Hier werden alle Spiele der 3. Liga gezeigt, jedoch benötigt man dazu ein Abonnement. Wer das Spiel hier sehen möchte, muss also zahlen. Telekom-Kunden erhalten im ersten Jahr kostenlosen Zugriff auf das Magenta-Sport-Programm, danach zahlt Ihr 4,95 Euro. Solltet Ihr keinen Vertrag bei der Telekom haben, aber trotzdem Interesse an Magenta Sport, dann kostet Euch ein Abonnement ab 9,95 Euro. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite.

Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit den Vorberichten. Ab 14.00 Uhr läuft die Partie dann live und in voller Länge. Die Kommentare kommen von Lenny Leonhardt.

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live sehen: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Das Spiel zwischen Magdeburg und Bayern könnt Ihr auch im LIVE-STREAM sehen. Hier habt Ihr wieder die Wahl zwischen Magenta Sport und dem MDR. Wie Ihr den jeweiligen LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live sehen: Die Übertragung im LIVE-STREAM vom MDR

Genauso wie das TV-Programm ist auch der LIVE-STREAM des MDR kostenlos. Auf der Webseite des Senders wird das gesamte Programm im LIVE-STREAM gezeigt.

Besucht also einfach ab 14 Uhr die Webseite des MDR, und schon könnt Ihr das Spiel live und in voller Länge sehen.

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live sehen: Die Übertragung im LIVE-STREAM von Magenta

Auch Magenta Sport bietet neben der Übertragung im TV einen LIVE-STREAM an. LIVE-STREAM und TV-Übertragung können beide mit einem Abonnement gesehen werden und auch die Inhalte unterscheiden sich nicht zum TV-Angebot.

Vorteil des LIVE-STREAMS gegenüber dem TV-Programm ist, dass der LIVE-STREAM auch auf Euren mobilen Geräten läuft und Ihr somit das Spiel auch unterwegs verfolgen könnt. Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder auf der Magenta-Sport-Webseite oder in der App sehen.



1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live verfolgen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Solltet Ihr keine Zeit haben das Spiel live zu sehen, dann schaut im LIVE-TICKER zur Partie 1. FC Magdeburg vs. Bayern München II vorbei. Hier werdet Ihr über alle wichtigen Aktionen und Szenen des Spiels informiert und könnt zusätzlich noch Analysen und Statistiken nachsehen. Das Angebot von Goal ist kostenlos für Euch.

1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München II live verfolgen: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr hier sehen, wie die zwei Teams auflaufen werden.