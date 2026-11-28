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Wann ist Anstoß bei Magdeburg gegen Energie Cottbus?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 07:30 Avnet Arena

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Bundesliga Energie Cottbus. Gespielt wird in der Avnet Arena in Magdeburg.

Die Gastgeber gehen als Tabellendritter in die Partie und haben zuletzt überzeugt. Bei Arminia Bielefeld gewann Magdeburg am 20. November mit 2:1, davor setzte sich das Team von Trainer Petrik Sander mit 4:1 gegen St. Pauli durch.

Energie Cottbus steht dagegen auf Rang 17 und steckt in einer schwierigen Phase. Das Team von Claus-Dieter Wollitz hat aus den vergangenen fünf Ligaspielen keinen Sieg geholt.

Zuletzt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Spitzenreiter Hertha BSC. Zuvor hatte Cottbus gegen Braunschweig ein 0:0 erreicht und gegen den VfL Bochum 1:2 verloren.

Magdeburg kann im eigenen Stadion also mit Rückenwind auftreten. Cottbus braucht nach drei Remis und zwei Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis.

Wo Sie das Spiel sehen können, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Was war zuletzt bei Magdeburg und Energie Cottbus los?

Magdeburg holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 bei Arminia Bielefeld. Davor stehen ein 4:1 gegen St. Pauli und ein 6:1 gegen den Karlsruher SC zu Buche, die Niederlage setzte es im DFB-Pokal mit 1:6 gegen Bayern München. Insgesamt erzielte Magdeburg 14 Tore und kassierte 10.

Energie Cottbus blieb in den fünf Spielen ohne Sieg und kommt auf drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel ging mit 0:4 gegen Hertha BSC verloren, davor gab es ein 0:0 gegen Braunschweig. Cottbus erzielte drei Tore und kassierte acht.

Wie könnten Magdeburg und Energie Cottbus aufstellen?

In welcher Form sind Magdeburg und Energie Cottbus?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie stehen Magdeburg und Energie Cottbus in der Tabelle?