1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Der 23. Spieltag in der 3. Liga steht an: Magdeburg empfängt Dresden. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 3. Liga die SG Dynamo Dresden . Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen .

Die Vorzeichen vor diesem Spiel sind klar: Dresden ist im Duell mit Magdeburg deutlich favorisiert. Der Gastgeber steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, nach 21 Spielen stehen nur 21 Punkte zu Buche. Ganz anders sieht das bei Dresden aus, der Absteiger aus der 2. Liga ist als Tabellenführer auf dem besten Wege, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (23. Spieltag)

: 3. Liga (23. Spieltag) Datum : Samstag, 6. Februar 2021

: Samstag, 6. Februar 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel der 3. Liga live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen! Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport besitzen die Übertragungsrechte. Insgesamt darf die ARD 86 Partien im Free-TV zeigen. Magenta wird jedes Spiel in der Konferenz oder als Einzelspiel zeigen.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: So geht’s

Das Derby zwischen Magdeburg und Dresden wird heute live und über die vollen 90 Minuten im Free-TV übertragen ! Im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" könnt Ihr die Partie live beim MDR sehen – und das natürlich kostenlos. Der MDR ist als öffentlich-rechtlicher Sender für jeden von Euch frei empfangbar.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im Pay-TV

All diejenigen unter Euch, die Magenta besitzen, können die 3. Liga auch über den Bezahlsender verfolgen. Um 13.45 Uhr geht Magenta mit Moderatorin Anett Sattler auf Sendung, kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Markus Hörwig . Auf Magenta könnt Ihr auch die Drittligakonferenz mit Alexander Klich und Martin Piller verfolgen. Was genau Magenta ist und wie viel ein Abonnement kostet, erklären wir Euch im nächsten Absatz.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im Pay-TV: Magenta

Magenta ist der Pay-TV-Sender des Telekommunikationsunternehmens Telekom. Wer Kunde der Telekom ist, der kann Magenta ein Jahr lang kostenlos abonnieren . Nach dem Ablauf des Gratisjahres kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr das Programm auch schauen, müsst hier allerdings 16,95 Euro monatlich hinblättern. Um Magenta im TV sehen zu können, ist ein entsprechender Receiver vonnöten.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im kostenlosen LIVE-STREAM sehen: So geht’s

Das Derby wird es heute Nachmittag auch im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen geben. Parallel zur TV-Übertragung zeigt der MDR Magdeburg gegen Dresden auch im Internet. Dieser Stream ist sowohl kostenlos als auch legal. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Die Magenta-Abonnenten können Magdeburg gegen Dresden auch im LIVE-STREAM verfolgen. Wer neu bei Magenta ist, sollte wissen, dass der Stream genauso viel kostet wie die Fernsehübertragung. Im Stream könnt Ihr Euch auch aussuchen, ob Ihr die Konferenz oder das Einzelspiel sehen möchtet. Hier geht’s direkt zum Stream von Magenta .

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Magdeburg: Behrens - Bittroff, Müller, Koglin - Jacobsen, Jakubiak, Ernst, Obermair - Granatowski, Sane, Conteh

Dresden: Broll - Kade, Knipping, Kwadwo - Stark, Will, Königsdörffer, Mörschel, Meier - Hosiner, Daferner

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Wer mehr über die 3. Liga und die anderen Top-Ligen des Weltfußballs erfahren möchte, der sollte hier klicken und sich zur 3. Liga auf Goal weiterleiten lassen. Dort findet Ihr auch den aktuellen Ergebnisticker zum Spiel.

1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Magdeburg bisher 45 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Dynamo Dresden 10 Siege 23 12 Remis 12 53 Tore 72 Luka Sliskovic (325 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Kevin Ehlers (1 Mio. Euro) 6,06 Mio. Euro Marktwert 8,7 Mio. Euro

