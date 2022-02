Am heutigen Samstagnachmittag (19. Februar 2022) ist der BVB II zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Die Drittligapartie wird um 14 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen.

Magdeburg führt aktuell die Tabelle der 3. Liga souverän mit zwölf Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Kaiserslautern an. Aus den letzten fünf Spielen stehen drei Siege und zwei Unentschieden zu Buche, auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte Magdeburg im September 2021 mit 2:0 für sich entscheiden. Ob dem BVB II heute die Überraschung gelingt, oder ob der Favorit die drei Punkte zuhause behält erfahren wir dann ab 14 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung 1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 19. Februar - 14 Uhr Spielort MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Das Spiel im TV sehen

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dort könnt Ihr alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge sehen. Teilweise werden Partien auch in den dritten Programmen der ARD gezeigt, die heutige Partie gehört dazu aber leider nicht.

Also müsst Ihr auf MagentaSport zurückgreifen, um Magdeburg vs. BVB II live verfolgen zu können. Wie der Begriff des Pay-TVs aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Er wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaSport abschließt, erhaltet Ihr Zugriff auf die Inhalte des Senders.

Kostenmäßig müsst Ihr für dieses Abo 9,95 Euro monatlich im Jahresabo zahlen, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet, sind es 16,95 Euro pro Monat.

Da MagentaSport allerdings zur Telekom gehört, gibt es für alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind vergünstigte Tarife. Hier zahlt Ihr nur 4,95 Euro für das Jahresabo und 9,95 Euro für das Monatsabo.

Sobald Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr auf MagentaSport also die Partie live ab 14:00 Uhr verfolgen. Mehr Infos und den Link, um Euch anzumelden findet Ihr hier.

1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hierfür müsst Ihr allerdings auf MagentaSport zurückgreifen. Wenn Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch einfach mit euren Zugangsdaten auf der Website von MagentaSport anmelden. Dort könnt Ihr dann ganz bequem den LIVE-STREAM verfolgen. Neben einem gültigen Abonnement braucht Ihr dafür allerdings natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Eine zweite Möglichkeit gibt es noch, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt. Seit kurzem gibt es eine Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball. Damit könnt Ihr Spiele der 3. Liga im sog. pay-per-view-Verfahren verfolgen. Über die Website von OneFootball könnt Ihr Euch also ein Einzelspiel der 3. Liga aussuchen, müsst dann 2,99 Euro bezahlen und könnt daraufhin den LIVE-STREAM des Spiels auf MagentaSport sehen. Nach den 90 Minuten verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder, und für die nächste Begegnung müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen.

Diese Alternative bietet sich also v.a. allen an, die kein längerfristiges Abo bei MagentaSport abschließen möchte, aber trotzdem die Spiele ihres Lieblingsvereins im LIVE-STREAM verfolgen wollen.

Mehr Infos zu diesem System könnt Ihr hier nachlesen.

1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Der LIVE-TICKER der Partie

Natürlich haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

1. FC Magdeburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung 1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Tobias Müller, Bittroff, Kath - Conde, Andreas Müller, Krempicki - Conteh, Atik, Ito.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) II: Unbehaun - Coulibaly, Dams, Maloney - Viet, Papadopoulos, Pfanne, Njinmah - Pherai - Tachie, Taz.