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1. FC Köln vs. Werder Bremen: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln Werder Bremen. Die Kölnerinnen stehen auf Tabellenplatz sechs, die Bremerinnen auf Rang vier – ein Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Köln kommt mit breiter Brust in diese Partie. Zuletzt setzte sich das Team von der Rheinseite mit 1:0 bei Nürnberg durch und baute damit die Serie auf vier Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen aus.

Werder Bremen reist in starker Form an. Die Bremerinnen haben vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen 2:0-Erfolg gegen Union Berlin in der jüngsten Bundesliga-Partie.

Der einzige Dämpfer für Bremen kam mit dem 1:3 gegen Bayern München – eine Niederlage, die durch die nachfolgenden Ergebnisse jedoch relativiert wurde.

Für Köln geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Ein Heimsieg würde den Abstand zu den vorderen Plätzen weiter verkürzen.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Köln und Werder Bremen los?

Köln kommt mit einer starken Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg bei Nürnberg in der Bundesliga. Davor bezwang das Team RB Leipzig sowohl im DFB-Pokal (1:0) als auch in der Liga (3:1). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte Köln in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte vier.

Werder Bremen weist ebenfalls vier Siege und eine Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt gewann Bremen 2:0 gegen Union Berlin in der Bundesliga. Zuvor gab es Erfolge gegen Mainz 05 im Pokal (2:0 auswärts), gegen TSG 1899 Hoffenheim (3:0) und gegen Freiburg (4:3). Die Niederlage kam mit dem 1:3 gegen Bayern München. Bremen traf in diesem Zeitraum zwölfmal und ließ sieben Gegentreffer zu.

1. FC Köln vs. Werder Bremen: Aufstellungen

1. FC Köln vs. Werder Bremen: Form

1. FC Köln vs. Werder Bremen: Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs. Werder Bremen: Die Tabellen