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Bundesliga
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1. FC Köln vs. RB Leipzig heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

1. FC Köln - RB Leipzig
1. FC Köln
RB Leipzig
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In der Bundesliga spielt 1. FC Köln gegen RB Leipzig. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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1. FC Köln vs. RB Leipzig: Anstoßzeit

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Bundesliga - Spielwoche 9

In der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den kriselnden Tabellennachbarn RB Leipzig. Beide Mannschaften befinden sich in der Frauen-Bundesliga-Tabelle eng beieinander und kämpfen um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Köln kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Die Rheinländerinnen gewannen zuletzt 3:1 gegen den Hamburger SV, kassierten aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Die Heimstärke ist ein Faktor, auf den sich der FC stützen will.

RB Leipzig präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Auf einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Freiburg folgte ein ernüchterndes 1:5 gegen Bayern München. Die Sachsinnen suchen nach Stabilität.

Antonio Nusa ist beim Männerteam von RB Leipzig einer der wenigen Lichtblicke in einer schwierigen Saison – ein Zeichen dafür, wie unruhig es rund um den Verein derzeit ist. Auch das Frauenteam steht unter Druck, Konstanz zu zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Köln und RB Leipzig los?

Der 1. FC Köln kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen – das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal der Frauen. Zuvor gab es ein 0:3 gegen Wolfsburg, aber auch ein 3:1 gegen den Hamburger SV. Insgesamt erzielte Köln in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte vier.

RB Leipzig verbuchte in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen. Nach dem 0:2-Auswärtssieg gegen Blau-Gelb Marburg und dem 5:0 gegen Mainz folgte zuletzt ein 1:5 gegen Bayern München. Leipzig traf in diesem Zeitraum elfmal und ließ sieben Gegentreffer zu.

FCK

FCK - Form

HER
S1-2
FRE
N0-1
HSV
S3-1
WOB
N3-0
RBL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RBL

RBL - Form

BGM
S0-2
M05
S5-0
FRE
S0-3
FCB
N1-5
FCK
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Aufstellungen

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Form

FCK

FCK - Form

HER
S1-2
FRE
N0-1
HSV
S3-1
WOB
N3-0
RBL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RBL

RBL - Form

BGM
S0-2
M05
S5-0
FRE
S0-3
FCB
N1-5
FCK
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenRB Leipzig
2
0
3
DFB Pokal Frauen
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1
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0
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1. FC Köln
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1
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4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9900328+2427
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
S
S
S
S
N
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
N
S
U
N
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
95131814+416
N
S
S
N
U
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
S
N
U
S
S
6
1. FC Köln1. FC KölnFCK
84041312+112
N
S
N
N
S
7
Union BerlinUnion BerlinUNB
93241517-211
U
U
S
S
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
S
N
N
N
U
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
N
S
S
N
S
10
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
93151216-410
U
N
S
S
S
11
FreiburgFreiburgFRE
93151118-710
N
N
N
S
N
12
NürnbergNürnbergFCN
92251623-78
S
S
N
N
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
91351417-36
N
U
N
N
S
14
Mainz 05Mainz 05M05
9009530-250
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
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