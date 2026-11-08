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1. FC Köln vs. RB Leipzig: Anstoßzeit

In der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den kriselnden Tabellennachbarn RB Leipzig. Beide Mannschaften befinden sich in der Frauen-Bundesliga-Tabelle eng beieinander und kämpfen um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Köln kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Die Rheinländerinnen gewannen zuletzt 3:1 gegen den Hamburger SV, kassierten aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Die Heimstärke ist ein Faktor, auf den sich der FC stützen will.

RB Leipzig präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Auf einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Freiburg folgte ein ernüchterndes 1:5 gegen Bayern München. Die Sachsinnen suchen nach Stabilität.

Antonio Nusa ist beim Männerteam von RB Leipzig einer der wenigen Lichtblicke in einer schwierigen Saison – ein Zeichen dafür, wie unruhig es rund um den Verein derzeit ist. Auch das Frauenteam steht unter Druck, Konstanz zu zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Köln und RB Leipzig los?

Der 1. FC Köln kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen – das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal der Frauen. Zuvor gab es ein 0:3 gegen Wolfsburg, aber auch ein 3:1 gegen den Hamburger SV. Insgesamt erzielte Köln in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte vier.

RB Leipzig verbuchte in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen. Nach dem 0:2-Auswärtssieg gegen Blau-Gelb Marburg und dem 5:0 gegen Mainz folgte zuletzt ein 1:5 gegen Bayern München. Leipzig traf in diesem Zeitraum elfmal und ließ sieben Gegentreffer zu.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Aufstellungen

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Form

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Die Tabellen