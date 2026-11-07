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Bundesliga
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1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

1. FC Köln - Bayer Leverkusen
1. FC Köln
Bayer Leverkusen
Bundesliga

In der Bundesliga spielt 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
RheinEnergieSTADION

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Duell. Das Rheinderby verspricht Spannung – zwei Mannschaften in sehr unterschiedlicher Verfassung treffen aufeinander.

Der FC steht nach acht Spieltagen auf Platz 14 der Tabelle und kämpft um Stabilität. Zuletzt holten die Geißböcke beim 1:1 gegen Union Berlin immerhin einen Punkt – ein Ergebnis, das auch dank Malek El Mala zustande kam, der bei seinem Bundesliga-Debüt prompt traf.

Said El Mala, das Aushängeschild des FC, befindet sich in starker Form und kommt in dieser Saison bereits auf vier Tore und einen Assist in neun Pflichtspielen. Der 20-Jährige steht im Mittelpunkt intensiver Transferspekulationen – PSG soll Kontakt zu FC-Boss Thomas Kessler aufgenommen haben, ein offizielles Angebot liegt aber noch nicht vor. El Mala selbst betonte zuletzt, er konzentriere sich auf seine Leistungen für den FC.

Bayer Leverkusen reist nach einem durchwachsenen Bundesliga-Lauf an. Drei Niederlagen in den jüngsten Ligaspielen – darunter ein 2:4 gegen Stuttgart und ein 0:3 gegen Hoffenheim – trüben den Saisonstart der Werkself erheblich. Trainer Carles Martinez sucht nach Konstanz, die sein Team in der Bundesliga bislang vermissen lässt.

Europäisch läuft es für Leverkusen deutlich besser. In der Europa League steht die Werkself nach drei Spieltagen mit neun Punkten an der Spitze – allerdings setzte es zuletzt am Donnerstag eine 0:1-Niederlage gegen Marseille. Ibrahim Maza, der Leverkusens kreatives Zentrum bildet, hat in zwölf Pflichtspielen bereits sieben Torbeteiligungen gesammelt und ließ zuletzt verlauten, dass ein Wechsel zu PSG für ihn ein großer Traum wäre.

Wo das Derby live zu sehen ist und welche Sender die Partie übertragen, erfahrt Ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Köln und Bayer Leverkusen los?

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Derby. Zuletzt trennten sich die Geißböcke 1:1 von Union Berlin. Besonders positiv stach ein 5:0-Erfolg gegen Union Berlin im DFB-Pokal heraus. Insgesamt erzielte der FC in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zwei.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen vor. Zuletzt unterlag die Werkself Marseille mit 0:1 in der Europa League. Zuvor gab es ein 2:4 gegen Stuttgart in der Bundesliga und ein 0:3 gegen Hoffenheim. Positiv zu vermerken ist ein 5:2 im DFB-Pokal gegen Nürnberg. Leverkusen traf in den fünf Spielen neunmal und kassierte zehn Gegentore.

KÖL

KÖL - Form

BMG
S2-1
SGE
N1-0
S04
U0-0
FCU
S5-0
FCU
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
OM
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
Aufstellung
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
Marvin SchwäbeMarvin SchwäbeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerTom KraußTom KraußS. El MalaS. El MalaMarius BülterMarius BülterM. FlekkenM. FlekkenMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaLucas VázquezLucas VázquezI. MazaI. MazaA. MoreiraA. MoreiraA. GarciaA. GarciaEqui FernándezEqui FernándezP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
1. FC Köln

Startelf

Bayer Leverkusen

Trainer

  • R. Wagner
  • C. Martinez

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Form

KÖL

KÖL - Form

BMG
S2-1
SGE
N1-0
S04
U0-0
FCU
S5-0
FCU
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
OM
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
1Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9630288+2021
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9540146+819
U
U
S
U
U
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032512+1318
S
S
S
N
S
4
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
ElversbergElversbergELV
94231616014
U
S
N
S
N
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331419-512
U
S
N
S
N
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
S
N
N
S
S
10
Mainz 05Mainz 05M05
93151718-110
N
N
N
S
N
11
PaderbornPaderbornSCP
9243710-310
U
U
S
U
N
12
AugsburgAugsburgFCA
92341918+19
N
N
U
N
U
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
15
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
91171225-134
N
U
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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