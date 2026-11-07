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1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Duell. Das Rheinderby verspricht Spannung – zwei Mannschaften in sehr unterschiedlicher Verfassung treffen aufeinander.

Der FC steht nach acht Spieltagen auf Platz 14 der Tabelle und kämpft um Stabilität. Zuletzt holten die Geißböcke beim 1:1 gegen Union Berlin immerhin einen Punkt – ein Ergebnis, das auch dank Malek El Mala zustande kam, der bei seinem Bundesliga-Debüt prompt traf.

Said El Mala, das Aushängeschild des FC, befindet sich in starker Form und kommt in dieser Saison bereits auf vier Tore und einen Assist in neun Pflichtspielen. Der 20-Jährige steht im Mittelpunkt intensiver Transferspekulationen – PSG soll Kontakt zu FC-Boss Thomas Kessler aufgenommen haben, ein offizielles Angebot liegt aber noch nicht vor. El Mala selbst betonte zuletzt, er konzentriere sich auf seine Leistungen für den FC.

Bayer Leverkusen reist nach einem durchwachsenen Bundesliga-Lauf an. Drei Niederlagen in den jüngsten Ligaspielen – darunter ein 2:4 gegen Stuttgart und ein 0:3 gegen Hoffenheim – trüben den Saisonstart der Werkself erheblich. Trainer Carles Martinez sucht nach Konstanz, die sein Team in der Bundesliga bislang vermissen lässt.

Europäisch läuft es für Leverkusen deutlich besser. In der Europa League steht die Werkself nach drei Spieltagen mit neun Punkten an der Spitze – allerdings setzte es zuletzt am Donnerstag eine 0:1-Niederlage gegen Marseille. Ibrahim Maza, der Leverkusens kreatives Zentrum bildet, hat in zwölf Pflichtspielen bereits sieben Torbeteiligungen gesammelt und ließ zuletzt verlauten, dass ein Wechsel zu PSG für ihn ein großer Traum wäre.

Wo das Derby live zu sehen ist und welche Sender die Partie übertragen, erfahrt Ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei 1. FC Köln und Bayer Leverkusen los?

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Derby. Zuletzt trennten sich die Geißböcke 1:1 von Union Berlin. Besonders positiv stach ein 5:0-Erfolg gegen Union Berlin im DFB-Pokal heraus. Insgesamt erzielte der FC in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zwei.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen vor. Zuletzt unterlag die Werkself Marseille mit 0:1 in der Europa League. Zuvor gab es ein 2:4 gegen Stuttgart in der Bundesliga und ein 0:3 gegen Hoffenheim. Positiv zu vermerken ist ein 5:2 im DFB-Pokal gegen Nürnberg. Leverkusen traf in den fünf Spielen neunmal und kassierte zehn Gegentore.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Form

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen