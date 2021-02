1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Bundesliga-Übertragung heute

Am 22. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute den VfB Stuttgart. Alle Infos zur Partie gibt es hier!

Der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart treffen heute am 22. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Mit einem Sieg können die Rheinländer bis auf zwei Punkte an die Schwaben heranrücken. Anpfiff in Köln ist um 15.30 Uhr.

Die Kölner konnten sich zuletzt etwas von den Abstiegsplätzen lösen, unter anderem durch einen überraschenden Sieg im Derby bei Borussia Mönchengladbach. Die stark gestarteten Stuttgarter hingegen holten aus den vergangenen sieben Spielen nur noch einen Sieg.

Der 1. FC Köln trifft auf den VfB Stuttgart: Goal verrät Euch alle Details zur Übertragung über TV und LIVE-STREAM. Außerdem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen, sobald diese verfügbar sind!

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart WETTBEWERB Bundesliga, 22. Spieltag DATUM 20.02.2021; 15.30 Uhr ORT Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Partie im TV und LIVE-STREAM

Der langjährige DFL-TV-Partner Sky und der Streamingdienst DAZN übertragen die Bundesligaspiele in der Saison 2020/21 live. Goal verrät Euch, wo Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart sehen könnt.



1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Partie im TV

Für die Kölner und Stuttgarter Fans führt der Weg zum Spiel über den Pay-TV-Sender Sky. Wie alle anderen Samstagsspiele ist auch diese Begegnung live im TV zu sehen. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart ist dabei sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zu verfolgen.

Die Einzelpartie läuft ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4. Kommentator ist Tom Bayer. Die Vorberichterstattung zu den Samstagnachmittagspartien beginnt wie gewohnt bereits um 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Michael Leopold führt durch die Sendung, als Experte ist Dietmar Hamann dabei.

Die Bundesligaspiele sind bis auf wenige Ausnahmen auch in dieser Saison nicht kostenlos zu sehen. Wer sich nur für die höchste deutsche Spielklasse interessiert und auf andere Sportarten verzichten kann, muss für das günstigste Abo derzeit 25 Euro im Monat auf den Tisch legen. Für fünf Euro mehr gibt es das Komplettpaket mit allen weiteren Sportangeboten von Sky.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Partie im LIVE-STREAM

Auch ohne Sky-Abo müssen die Fans der beiden Klubs nicht zwingend auf die Partie verzichten. Aber auch Abonnenten, die am Samstagnachmittag unterwegs sind, können das Spiel des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart live verfolgen. Wie das geht, verrät Euch Goal hier.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung bei Sky Go und Sky Ticket

Alle Abonnenten haben die Möglichkeit, das Spiel über den Live-Streamingdienst Sky Go zu sehen. Dort sind alle Inhalte abrufbar, die im abgeschlossenen Abo inklusive sind. Empfangbar ist Sky Go über das Smartphone/Tablet sowie über den Computer bzw. Laptop.

🔴⚪ Der letzte Heimsieg gegen Stuttgart in der Bundesliga ist lange her, der Siegtreffer von Dirk Lottner dafür umso schöner. Hier kommen die Highlights vom 3:2-Erfolg aus der Saison 2000/01. 👇 #KOEVFB #effzeh

präsentiert von @eToro_DACH pic.twitter.com/VH11tZLeH3 — 1. FC Köln (@fckoeln) February 18, 2021

Als Alternative für alle Nicht-Abonnenten bietet Sky den Streamingdienst Sky Ticket an. Hierfür muss kein langfristiger Vertrag abgeschlossen werden. Sportfans stehen drei Tickets zur Auswahl. Wer die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart im Einzelspiel sehen möchte, muss jedoch ein Supersport-Ticket wählen.

Hierbei gibt es drei Möglichkeiten: Das Monatsticket für 29,99 Euro, das Jahresticket für 19,99 Euro im Monat und das Tagesticket für 14,99 Euro. Aber Achtung: Bei dem Jahresticket muss der Gesamtpreis aller zwölf Monate sofort bezahlt werden. Bei allen drei Supersport-Tickets ist das gesamte Sportangebot von Sky enthalten. Wer sich für das günstigere Monatsticket für 9,99 Euro entscheidet, kann etwa die Bundesligaspiele ausschließlich in der Konferenz sehen.

Sky Ticket kann auf folgenden Geräten genutzt werden:

PC oder Notebook - ab Windows 7

Mac - ab OS X Mavericks (Version 10.9)

iPad, iPhone & iPod touch - ab iOS 12.0

Android Smartphones & Tablets - ab Android 5.0

Apple TV 4

PlayStation 4 & 5

Xbox One, Series X & Series S

LG webOS TV - Modelle ab 2014

Samsung Smart TV - Modelle ab 2015 mit Betriebssystem Tizen

Sony BRAVIA Android TVs - Modelle ab 2016

Google Chromecast - Streame vom Smartphone / Tablet direkt auf deinen Fernseher

Sky Ticket TV Stick und Sky Ticket TV Box

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung bei Sky heute in der Übersicht

ZEIT 15.15 Uhr (Vorberichte aller Spiele ab 14.00 Uhr) KOMMENTATOR Tom Bayer LIVE IM TV Sky Sport Bundesliga 4 LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN

Ihr konntet die Partie trotzdem nicht live sehen? Keine Panik: Die Höhepunkte aller Bundesligaspiele gibt es immer 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN.

Der Streamingdienst bietet neben ausgewählter Live-Spiele der Bundesliga viele internationale Highlightspiele sowie diverse andere Sportarten. Wer sich selbst überzeugen möchte, für den gibt es den ersten Monat nach der Registrierung gratis. Anschließend kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahres-Abo.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Partie im LIVE-TICKER von Goal

Zu empfehlen ist der LIVE-TICKER zum Spiel bei Goal. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene: kein Tor, keinen Platzverweis und keine Torchance. Rund 20 Minuten vor Anpfiff geht es los. Hier geht es lang.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Für welche Spieler entscheiden sich die beiden Trainer Markus Gisdol und Pellegrino Matarazzo? Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr die Mannschaftsaufstellungen an dieser Stelle.